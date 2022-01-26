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Бизнес

Хочу в IT: как «гуманитариям» перейти в эту сферу

В hh и SuperJob предупредили, что онлайн-курсы не гарантируют нужные знания в IT

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Гавриил Григоров/ТАСС
В России на волне популярности информационных технологий многие стали задумываться о переходе в эту сферу. Нередко это люди с гуманитарным образованием, которые решили сменить профессию – например, из-за уровня зарплат. «Газета.Ru» спросила экспертов, сложно ли перейти в IT-сферу, как выбрать подходящую специальность и не ошибиться с выбором в погоне за трендами.

IT-сфера в России с каждым годом набирает все большую популярность. По данным опроса сервиса «Зарплата.ру», проведенного в декабре 2021 года, каждый пятый россиянин планирует в будущем году пройти обучение для работы в этой отрасли. Среди причин — высокие зарплаты (33%), востребованность (24%), возможность работать удаленно или по гибкому графику (21%).

Почти половина опрошенных (46%) тогда отметили, что одной из главных сложностей в IT может стать высокая конкуренция. Часть предположили, что в начале карьеры могут быть невысокие зарплаты (15%), проблемой также могут оказаться многоэтапные собеседования и тестовые задания (17%), высокая нагрузка для новичков (13%) и др.

Сложно ли попасть в IT-сферу

Переобучиться на IT-специалиста относительно легко, рассказала «Газете.Ru» руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. А вот самые сложные технические профессии для освоения с нуля – это инженерные.

Средняя зарплата даже у начинающих IT-специалистов выше, чем в других сферах – 59 405 руб. против 37 972 руб. в среднем по рынку (по данным Банка данных заработных плат hh.ru).

В IT очень много специализаций, которые требуют разной квалификации и знаний, отмечает Святицкая. Например, для дата-аналитики нужна мощная математическая база, но есть специальности, которые освоить проще, пройдя какие-то курсы.

«Двухмесячные курсы вряд ли сделают из вас разработчика, но умений уже может быть достаточно для выполнения несложных задач», — сказала эксперт.

Довольно быстро перейти из других профессий можно, например, переобучившись на тестировщика или UI/UX-дизайнера, рассказала «Газете.Ru» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Достаточно курсов будет, например, и для iOS-разработчика. При этом часто люди с гуманитарным образованием обладают важными soft skills, которые могут пригодится и в IT: умение эффективно общаться, критическое мышление, креативность, подчеркнула эксперт.

Чтобы понять, есть ли у человека вообще потенциал в IT, стоит сначала пройти тесты по профориентации. Далее уже стоит изучать разные специальности, проходить дополнительное обучение, посоветовала Ирина Святицкая из hh.ru.

Людям с гуманитарным образованием сначала лучше попробовать что-то смежное, считает руководитель программ профориентации «SuperJob» Ольга Зенина. В той же IT-сфере можно подобрать для себя специальность, в которой можно использовать уже имеющиеся навыки, например, переучиться на product-менеджера или project-менеджера. Эти профессии предполагают большое количество коммуникаций, и гуманитариям здесь будет проще сориентироваться, пояснила эксперт «Газете.Ru».

В IT не стоит идти, если мотивация – исключительно деньги, убеждена эксперт. Скорее всего, долго человек в этой сфере работать не сможет. Нужна действительно хорошая мотивация, искренний интерес — хэдхантеры и работодатели обязательно это проверяют.

Помогут ли курсы и есть ли предубеждения у работодателей

Некоторые работодатели сейчас готовы принять образовательные курсы, говорит Ирина Святицкая из hh.ru. Более того, на вакансии по профессиям, которые можно освоить на экспресс-курсах, редко требуют диплом о высшем образовании, даже крупные компании, добавила она. Особенно это касается работы в маркетинге, рекламе, PR, сферы искусств, развлечений и масс-медиа, и отчасти — в IT-сфере.

«Требование к высшему образованию можно встретить в каждой четвертой из IТ-вакансий, в маркетинге, рекламе, PR – лишь в каждой пятой, в искусстве, развлечениях, масс-медиа – в каждой седьмой», — рассказала эксперт.

Возьмут ли человека на работу после курсов – зависит уже от конкретной компании и работодателя, добавила Святицкая. Если он видит перед собой перспективного сотрудника, то он, конечно, может предложить ему работу.

Однако часть работодателей все же скептически относится к людям, которые прошли курсы. Как показывают опросы hh.ru, 20% руководителей подразделений отмечают, что не считают онлайн-курсы полезными для своей работы, а 22% руководителей организаций не считают их полезными для трудоустройства.

По словам Ольги Зениной из SuperJob, общий уровень образовательных курсов на популярных площадках не очень высокий, и это не то, чего ожидает работодатель. Например, вряд ли можно стать хорошим разработчиком после каких-то экспресс-курсов – нужны очень хорошие знания, говорит эксперт.

Но подобные курсы все равно могут быть полезны: как минимум, человек может погрузиться в какую-то специальность, освоить базовые навыки и понять, будет ли ему это вообще интересно. Если человек действительно хочет сменить профессию, то нужно тогда тщательно искать глубокие профильные курсы, проходить дополнительное образование в вузах, посоветовала Зенина.

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