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Бизнес

Путин рассказал о преимуществах российского майнинга

Президент России поручил ЦБ и кабмину договориться о судьбе криптовалют

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин призвал Центральный банк РФ и правительство прийти к единому мнению по криптовалютам. Он также пояснил, что предложение ЦБ запретить майнинг и криптовалюты связано с рисками для граждан страны.

«Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет, этими вопросами (криптовалюты – «Газета.Ru») у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации. ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности», — сказал президент на совещании с членами правительства.

По его словам, у ЦБ «своя позиция» на этот счет, так как у криптовалют высока волатильность, из-за чего расширение деятельности в этой сфере несет высокие риски прежде всего для россиян.

«Хотя, конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имея в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные, имеющиеся в стране кадры», — отметил российский лидер.

Он также попросил правительство России и Центральный банк «в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению». Путин призвал представителей организаций провести переговоры в ближайшее время и сообщить ему «о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты».

Полный запрет

На прошлой неделе Центральный банк РФ в своем докладе предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют.

«Введение запрета на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установление ответственности за нарушение данного запрета», — предлагается в документе.

По мнению аналитиков Банка России, криптовалюты создают риски для российского финансового рынка, они могут нести системные угрозы при отсутствии ограничений и вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций.

Кроме того, директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова рассказала об идее ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства.

«Первый момент про ответственность (за нарушение запрета на операции. — «Газета.Ru»): мы видим, что это могут быть штрафы, но, естественно, этот вопрос подлежит обсуждению. Кто мог бы стать уполномоченным органом (отслеживающим операции с криптовалютами. — «Газета.Ru»), также у нас нет готового ответа, мы предлагаем начать обсуждение этого вопроса», — заявила она на брифинге.

При этом Данилова подчеркнула, что ЦБ не предусматривает запрет на владение криптовалютой гражданами. Однако регулятор обращает внимание на существующие риски мошенничества и сложность отстаивания своих прав при приобретении криптовалюты на иностранных криптобиржах.

«Выплеснуть с водой и ребенка»

Предложение Центробанка запретить в России использование криптовалюты резко раскритиковал основатель Telegram Павел Дуров в своем канале. Он убежден, что запрет затормозит развитие высокотехничной экономики.

«Запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, приведет к оттоку из страны IT специалистов и уничтожит ряд отраслей высокотехнологичной экономики. <...> Такой запрет едва ли остановит недобросовестных игроков, но поставит крест на легальных российских проектах в этой сфере», — убежден Дуров.

Он сравнил идею «тотального запрета на криптовалюты» с фразой «выплеснуть с водой и ребенка». Основатель Telegram напомнил, что Россия удерживает лидерство в сфере блокчейн-технологий.

Напротив, генеральный директор кредитно-рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов в беседе с РИА «Новости» предположил, что предложенные ЦБ меры вызовут не отток, а обеление капитала, в том числе притекающего в страну.

«При эффективном надзоре за операциями финансовых институтов риски злоупотреблений - при контроле за введенными запретами - можно минимизировать. Считаю, что дополнительные инвестиции регуляторов и институтов в механизмы контроля окупятся снижением рисков и потерь», — заметил он.

Регулировать, а не запрещать

В Министерстве финансов России выступили против запрета криптовалют. Глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил на конференции «Криптоактивы: все, что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить», что ведомство подготовило концепцию регулирования этой отрасли и ждет позицию правительства по этому вопросу. По его мнению, это позволит достичь прозрачности, которая, в свою очередь, поможет обеспечить защиту интересов россиян.

«Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка, и, в свою очередь, у нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства», — сказал Чебесков.

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