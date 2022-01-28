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Бизнес

Батькина радость. Почему Белоруссии приходится покупать картошку

В Белоруссии рекордно подорожал картофель

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время сбора урожая картофеля на своем участке, 2017 год

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время сбора урожая картофеля на своем участке, 2017 год

Андрей Стасевич/БелТа/ТАСС
За 2021 год гордость всех белорусов — картофель — подорожал внутри республики на рекордные 66%. Уже осенью прошлого года Белоруссия превратилась из экспортера в импортера картошки. Причина — неурожай из-за погоды. Местные СМИ пишут о взлете цены на «главпродукт» крайне сдержанно. Эксперты же допускают, что Минск может закупать картофель и у Москвы.

Правительство Белоруссии ввело с 26 января предельно допустимые цены на картофель. Порядок регулирования цен установлен постановлением Совета министров республики.

«Предельная максимальная розничная цена на картофель (с учетом НДС) в январе не должна превышать 1,38 белорусских рублей, в феврале-марте — 1,4 бел. руб., в апреле — 1,41 бел. руб., а в мае — 1,43 бел. руб. за 1 кг», — отмечается в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Один белорусский рубль сейчас равняется 30 российским рублям. То есть, один килограмм белорусской картошки не должен стоить дороже 41 руб., что примерно сопоставимо с ценами на российский картофель. Один килограмм немытого картофеля в российской торговой сети «Перекресток» продается за 49 руб., мытого — за 59 руб.

Под госрегулирование попали также морковь, капуста, свекла, лук — овощи из «борщевого набора», а также яблоки.

Ценники переписали в МАРТе

Картофель считается в Белоруссии социально значимым товаром и цены на него регулировались и раньше. Разрешалось проводить повышение стоимости в январе-феврале на 0,9%, в марте-декабре — на 0,3% к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Но этого оказалось недостаточным, остановить рост цен не получилось. За 2021 год ценник на картофель, по данным Белстата, вырос на 66%.

При этом розничные цены в январе оказались уже заметно выше обозначенных в постановлении Совмина. Когда белорусские журналисты обратились в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с вопросом, должна ли торговля переписывать ценники, подгоняя их под установленный «потолок», чиновники ответили так: распродать имеющиеся запасы по старым высоким ценам можно. Но ценники на новые партии картошки, даже по уже заключенным ранее договорам, придется переделывать.

За нарушение — штраф до 640 руб. или в двукратном размере от той выручки, которая получится между фактической ценой и предельно установленной.

«Ужесточение подходов обусловлено защитой внутреннего рынка, а также с учетом опережающего темпа роста цен на данную продукцию в сопредельных странах», — отметили в МАРТ.

Местные СМИ сдержанно описывают проблему роста цен на овощи и яблоки. Но со стороны ситуация с ценами на картофель впечатляет. Традиционно картофель — основной продукт любой белорусской семьи.

«Белоруссия считается «картофельной державой». По крайней мере, по объемам потребления этого овоща на душу населения, так и есть», — говорит исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников.

За год белорусский потребитель съедает, по официальным данным, 210 кг картофеля.

Для сравнения, россиянин съедает всего 50-60 кг, максимум — 80 кг, добавляет Красильников. Но по производительности картофеля Белоруссия отнюдь не лидер. На первом месте по производству картофеля — Китай (95 млн тонн в год). На втором — Индия (50 млн т). А Белоруссия собрала в 2021 году 4,9 млн тонн (меньше на 300 тыс. т, чем в 2020-м). Из них в личных хозяйствах Белоруссии собрано более 4 млн т. А промышленное производство составило всего 866 тыс. т. Столько в среднем производит картофеля одна только Брянская область в России.

Зато белорусский картофель считается качественным. Президент РБ Александр Лукашенко даже преподносил его в качестве презента (четыре мешка с личного огорода) российскому президенту Владимиру Путину и певице Алле Пугачевой. «Очень вкусная», — отзывался о белорусской картошке глава Чечни Рамзан Кадыров, побывав однажды с визитом в Минске.

Подсели на импорт

Минсельхозпрод Белоруссии, когда выяснилось, что страну постиг в очередной раз неурожай картофеля, заверил, что беспокоиться не о чем, своего картофеля на всех хватит.

Между тем, ситуация с картофелем такая, что осенью прошлого года во время всенародного сбора, Белоруссия впервые за многие годы стала импортировать картофель.

Продукт идет в основном из Украины, сообщал портал East Fruit. То есть, из экспортера своих знаменитых корнеплодов Белоруссия превратилась в импортера, причем в разгар уборки, когда проблем с картофелем на прилавках, по идее, быть не должно.

Впрочем, эксперты опрошенные «Газетой.Ru», дают понять, что импорт картофеля из Украины оседает, скорее всего, не в Белоруссии, а в России. Это напоминает историю с «белорусскими» креветками, лососем и киви, уточняли эксперты.

Красильников из Картофельного союза объясняет рост цен на картофель в Белоруссии климатическими катаклизмами – засухой и проливными дождями, накрывшими не только Белоруссию, но чуть ли не всю Евразию. Кроме того, росту цен на картофель способствовали антиковидные ограничения.

«Урожай картофеля часто и собирать-то было некому в условиях закрытых границ. В итоге в Польше, например, картофель подорожал на 111%», — говорит Красильников.

Если не будут привередничать

Если все-таки своих корнеплодов белорусам в этот раз не хватит, будет ли страна закупать картофель в России? Экcперты разошлись во мнении, отвечая на этот вопрос.

«Я сомневаюсь, что Белоруссия будет покупать российский картофель. У них сильно развито фермерство, и платить за картошку они, в принципе, не привыкли», — говорит председатель Тверского регионального отделения «Деловой России» Юрий Коробов.

Он считает, что та картошка, которая сейчас остается в России и относительно хорошо сохранилась, уступает по вкусовым качествам белорусской. «А белорусы знают толк в картошке, и покупать невкусную просто не будут», — считает предприниматель Коробов.

Но если белорусы не будут привередничать, то картофеля в России хватит для поставок в Белоруссию. «Товарные возможности для экспорта картофеля, в том числе в Белоруссию, у нас имеются», — говорит руководитель сельхозкооператива «Новгородский аграрий» Денис Павлюк.

Красильников из Картофельного союза не исключает, что Белоруссия сможет при желании импортировать картофель из России. «Белорусский бизнес и сейчас закупает российский картофель. Но в основном для переработки – из него делают чипсы или замороженный картофель «фри». То есть, у белорусского бизнеса дорожка к российским партнерам проложена», — говорит Красильников.

Помешать экспорту картофеля в Белоруссию может разве что рост цен в России. Вместе с затратами на логистику российский картофель может стать неконкурентным на белорусском прилавке.

«Сейчас ожидается рост оптовых цен на картофель, примерно на 20%. Это сезонное повышение, обычное для российского внутреннего рынка. Такой рост цен будет продолжаться до нового урожая»,

— заключает новгородский аграрий Павлюк.

С другой стороны, что делать белорусским властям, если цены на картофель продолжат стремительно расти вопреки прямому запрету? Докупать картофель в соседних странах, скорее всего, придется. Иначе не получится сбить розничный ценник в границах «картофельной державы», единодушны эксперты.

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