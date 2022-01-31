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Бизнес

FT: США подготовили персональные санкции против российских элит

Британские СМИ сообщили о новом санкционном списке против самых влиятельных и богатых россиян

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Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images
Белый дом подготовил санкции против руководителей российских госкорпораций и видных чиновников. Ограничения могут затронуть также членов семей госслужащих, «играющих роль в процессе принятия правительственных решений». По словам источника, санкции должны отрезать для российской элиты возможности хранить деньги в западных банках и учиться в западных вузах.

Новые персональные санкции подготовила администрация президента США Джо Байдена для российских госслужащих. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

«Физические лица, которых мы определили, близки к Кремлю и играют роль в процессе принятия правительственных решений или как минимум имеют отношение к дестабилизирующему поведению Кремля», — заявил один из собеседников британского издания.

Санкции введут, если Россия начнет вторжение на Украину. Ограничения касаются членов советов директоров российских госкорпораций, а также высокопоставленных чиновников, их жен и детей.

Конкретные имена в Белом доме не называли. Однако, по словам источников FT, в списке оказались те, кто поддерживает с Западом тесные связи.

«Санкции отрежут их от международной финансовой системы и приведут к тому, что члены их семей более не смогут пользоваться привилегией хранить свои деньги на Западе и посещать элитные западные университеты», — сказали в Вашингтоне.

Эти ограничения должны стать дополнением к санкциям против российских банков и энергетического сектора.

Некоторые из физлиц, против которых подготовлены санкции США, находятся в засекреченном списке высокоранговых российских политиков и бизнесменов, которые американский Минфин направлял Конгрессу в 2018 году.

В «кремлевский доклад» министерства финансов США вошли более 200 человек. Среди них примерно поровну чиновников и бизнесменов. Ряд имен опубликовала Financial Times – назывались имена директора «Роснефти» Игоря Сечина, главы «Газпрома» Алексея Миллера, спикеров Госдумы и Совфеда Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко, руководителя администрации президента (АП) РФ Антона Вайно, пресс-секретарь Кремля Дмитрия Пескова.

Упоминались в списке Минфина также директор ФСБ Александр Бортников, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, президент ВТБ Андрей Костин и президент Сбербанка Герман Греф, тогдашний глава Минэнерго Александр Новак (сейчас вице-премьер), советники президента России Герман Клименко и Сергей Глазьев, бывший глава Минтранса Максим Соколов (сейчас – член правления компании ЛСР), генеральный директор РЖД Олег Белозеров, экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев (сейчас – крупнейший акционер самого большого в России землевладельца — «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева).

В кремлевском списке оказались также бывший тогда премьер-министром Дмитрий Медведев, все руководители подразделений АП, весь тогдашний кабмин.

Включили в список и долларовых миллиардеров из российского списка Forbes, среди которых – Роман Абрамович, Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Леонид Михельсон, Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Михаил Гуцериев, Олег Дерипаска и Юрий Мильнер.

Последствия попадания в этот список были тогда для многих российских чиновников и бизнесменов «неясны», некоторые назвали этот шаг Вашингтона неправильным. При этом Минфин США призвал не считать кремлевский список санкционным, однако воспринят он был именно таким образом. Опубликованы были лишь 10% от общего объема документа, направленного Конгрессу.

В Кремле сообщения западных СМИ о якобы подготовке вторжения на Украину назвали беспочвенным и бессмысленным нагнетанием истерии. Песков подчеркнул, что Россия никому не угрожает.

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