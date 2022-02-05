Как новая ставка ЦБ отразится на вкладах и кредитах россиян

11 февраля состоится заседание совета директоров Банка России. На нем примут решение об уровне ключевой ставки. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что регулятор рассмотрит три сценария повышения ставки — на 0,5 п.п., 0,75 п.п. или 1 процентный пункт (п.п.). Соответственно, ставка может вырасти с 8,5% до 9%, 9,25% или 9,5% годовых.
Большинство собеседников «Газеты.Ru» уверены, что ЦБ будет выбирать между вариантами повышения на 0,5 п.п. или 1 п.п. Так считают управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин, старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов и портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин не исключает повышения ключевой ставки на 0,75-1 п.п.
Главными причинами, по которым может увеличиться ключевая ставка, стали рост цен на 8,82% в начале 2022 года (данные Росстата), риск дальнейшего роста цен и высокие инфляционные ожидания населения из-за сложной геополитической ситуации.
«ЦБ еще не достиг необходимого уровня жесткости»
Гришунин полагает, что Банк России в денежно-кредитных условиях еще не достиг необходимого уровня жесткости, которая нужна для возвращения инфляции к 4%. Карпунин с ним согласен.
«ЦБ, не отличавшийся в последние кварталы избыточной или неожиданной мягкостью, и на февральском заседании поднимет ключевую ставку уже в восьмой раз. Причем если еще несколько недель назад базовым прогнозом считалось увеличение на 0,5 п.п., то сейчас нельзя полностью исключать и шансов в 0,75 п.п. или даже 1 п.п. Нужно учитывать прошедшее ослабление рубля и ускоренное ужесточение денежно-кредитной политики со стороны других ключевых мировых ЦБ», — пояснил Карпунин.
Ключевую ставку повышают, чтобы «заякорить» инфляционные ожидания, продолжить сокращать совокупный спрос и тем самым предпринять дополнительные меры, благодаря которым экономика вернется к сбалансированному росту.
«Инфляция в январе 2022 года в годовом выражении вновь существенно превысит цель в 4% и составит 8,5%-8,7%. В лидерах роста цен остаются продовольственные товары, а также легковые автомобили, бензин и электробытовые товары. НРА также ожидает повышенную инфляцию в феврале - марте 2022 года в 8 - 8,5%», — отметил Гришунин.
На инфляцию повлияет и ослабление рубля, полагает он: девальвация рубля на 10% приводит к незапланированной инфляции в диапазоне 0,6%-1%.
Ставки по вкладам и кредитам вырастут
В НРА дали прогноз по депозитным и кредитным ставкам после заседания ЦБ. При прогнозируемом росте ключевой ставки до 9,5% ставки по ипотеке (без учета льготных программ) в среднем будут превышать на 1 - 2,5% ключевую и вырастут в среднем до 10,5 - 12%. В сегменте автокредитования ставки будут в диапазоне от 11,5% до 17,5% по новым автомобилям и от 15% до 19% по подержанным. По потребительскому кредитованию (в зависимости от типа кредита) ставки составят от 12% до 25%. НРА также ожидает рост средних ставок по вкладам населения до 9-11%.
Карпунин не советует торопиться с фиксацией ставок по вкладам на длинном горизонте.
«Можно открыть короткий депозит — например на три месяца. Высока вероятность, что за это время средние ставки по вкладам не снизятся, а даже немного вырастут. Они традиционно идут вслед за ключевой, а не поднимаются на опережение», — говорит Карпунин.