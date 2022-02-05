Как новая ставка ЦБ отразится на вкладах и кредитах россиян

11 февраля ЦБ может повысить ключевую ставку максимум на 1 процентный пункт – до 9,5% годовых, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. По их словам, регулятор будет рассматривать три сценария повышения ставки. Цикл ее снижения начнется не ранее второй половины этого года. Они также не советуют гражданам сейчас открывать длинные вклады: оптимальный срок для вложений в депозит – три месяца.

11 февраля состоится заседание совета директоров Банка России. На нем примут решение об уровне ключевой ставки. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», уверены, что регулятор рассмотрит три сценария повышения ставки — на 0,5 п.п., 0,75 п.п. или 1 процентный пункт (п.п.). Соответственно, ставка может вырасти с 8,5% до 9%, 9,25% или 9,5% годовых.

Большинство собеседников «Газеты.Ru» уверены, что ЦБ будет выбирать между вариантами повышения на 0,5 п.п. или 1 п.п. Так считают управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин, старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов, директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов и портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист. Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин не исключает повышения ключевой ставки на 0,75-1 п.п.

Главными причинами, по которым может увеличиться ключевая ставка, стали рост цен на 8,82% в начале 2022 года (данные Росстата), риск дальнейшего роста цен и высокие инфляционные ожидания населения из-за сложной геополитической ситуации.

«ЦБ еще не достиг необходимого уровня жесткости»

Гришунин полагает, что Банк России в денежно-кредитных условиях еще не достиг необходимого уровня жесткости, которая нужна для возвращения инфляции к 4%. Карпунин с ним согласен.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«ЦБ, не отличавшийся в последние кварталы избыточной или неожиданной мягкостью, и на февральском заседании поднимет ключевую ставку уже в восьмой раз. Причем если еще несколько недель назад базовым прогнозом считалось увеличение на 0,5 п.п., то сейчас нельзя полностью исключать и шансов в 0,75 п.п. или даже 1 п.п. Нужно учитывать прошедшее ослабление рубля и ускоренное ужесточение денежно-кредитной политики со стороны других ключевых мировых ЦБ», — пояснил Карпунин.

Ключевую ставку повышают, чтобы «заякорить» инфляционные ожидания, продолжить сокращать совокупный спрос и тем самым предпринять дополнительные меры, благодаря которым экономика вернется к сбалансированному росту.

«Инфляция в январе 2022 года в годовом выражении вновь существенно превысит цель в 4% и составит 8,5%-8,7%. В лидерах роста цен остаются продовольственные товары, а также легковые автомобили, бензин и электробытовые товары. НРА также ожидает повышенную инфляцию в феврале - марте 2022 года в 8 - 8,5%», — отметил Гришунин.

На инфляцию повлияет и ослабление рубля, полагает он: девальвация рубля на 10% приводит к незапланированной инфляции в диапазоне 0,6%-1%.

Ставки по вкладам и кредитам вырастут

В НРА дали прогноз по депозитным и кредитным ставкам после заседания ЦБ. При прогнозируемом росте ключевой ставки до 9,5% ставки по ипотеке (без учета льготных программ) в среднем будут превышать на 1 - 2,5% ключевую и вырастут в среднем до 10,5 - 12%. В сегменте автокредитования ставки будут в диапазоне от 11,5% до 17,5% по новым автомобилям и от 15% до 19% по подержанным. По потребительскому кредитованию (в зависимости от типа кредита) ставки составят от 12% до 25%. НРА также ожидает рост средних ставок по вкладам населения до 9-11%.

Карпунин не советует торопиться с фиксацией ставок по вкладам на длинном горизонте.

«Можно открыть короткий депозит — например на три месяца. Высока вероятность, что за это время средние ставки по вкладам не снизятся, а даже немного вырастут. Они традиционно идут вслед за ключевой, а не поднимаются на опережение», — говорит Карпунин.