5 фактов о кредитных историях, которые вы не знали

Россияне стали чаще запрашивать свою кредитную историю: за год рост числа обращений за ней в бюро кредитных историй превысил 80%. Какие пять фактов о кредитных историях вы могли еще не слышать — в обзоре «Газеты.Ru».

В 2021 году россияне получили кредитную историю 4,13 млн раз, что на 81% больше, чем за 2020 год. Это следует из расчетов Национального бюро кредитных историй для «Газеты.Ru».

О кредитной истории большинство россиян вспоминает (а некоторые и впервые узнают) в тот момент, когда банк вдруг отказывает в выдаче займа. Это происходит потому, что у заемщика либо были просрочки по ранее взятым ссудам либо он имеет недостаточный кредитный рейтинг, на который ориентируются банки. Впрочем, кредитная история любого из нас может повлиять не только на возможность получения кредита. Вместе с ведущим экономистом экономического управления ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Татьяной Козловой «Газета.Ru» собрала пять необычных фактов о кредитных историях. Что такое кредитная история Хранится кредитная история в бюро кредитных историй (БКИ). Из нее можно узнать, в какие банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы вы обращались, когда и какие суммы брали, выступали ли созаемщиком или поручителем и насколько исправно платили долг, и не только… Читать дальше

Факт №1. Кредитная история знает о ваших долгах за ЖКУ

Иногда отказ от банка может получить даже добросовестно выплачивающий долг по кредитным обязательствам клиент. В таком случае стоит обратить внимание на наличие просрочек в выплатах или других задолженностей – например, при оплате счетов за связь, коммунальные услуги, при перечислении алиментов.

«Помимо личной информации и подробных данных о кредитах и займах, сроках их погашения, информации о непогашенном остатке, о наличии или отсутствии просроченной задолженности,

в кредитной истории содержатся и сведения о неисполненном решении суда, об алиментах, о взыскании долга судебными приставами, в том числе за неоплаченные услуги операторов сотовой связи или счета за коммунальные услуги», — объяснила Козлова.

Не только банки стараются не связываться со злостными неплательщиками за ЖКУ. Например, страховщики запрашивают кредитную историю, чтобы определить более справедливую цену на полис. БКИ обращают внимание на то, что водители, регулярно опаздывающие с платежами, чаще попадают в аварии и приносят страховщикам убытки.

По тем же причинам обратиться в БКИ за кредитной историей и кредитным рейтингом водителя могут каршеринговые компании. Недобросовестным заемщикам не дадут доступ к автомобилям.

Факт №2. Долги в наследство

Иногда в наследство вместе с имуществом (или вместо него) человек получает многочисленные долги. Известны случаи, когда наследники были вынуждены не только продать полученное по завещанию имущество, чтобы покрыть долги почившего, но и потратить собственные средства.

Чтобы принять решение о вступлении в наследство, нужно выяснить, есть ли у умершего долги. Из его кредитной истории вы сможете узнать о кредитных обязательствах умершего человека. Для этого нужно обратиться к нотариусу. Он сделает запрос в БКИ на основании документов, необходимых для открытия наследственного дела.

Факт 3. «Тут помню, тут – не помню»

Есть случаи, когда кредиты брали недееспособные люди, находящиеся на попечении. При этом разбираться с банками и МФО приходится его опекуну. Запретить кому-либо получать займы у нас в стране нельзя, как и вносить запреты в кредитную историю. Однако если суд признал человека недееспособным или ограниченно дееспособным и постановил внести эту информацию в отчеты БКИ, можно добавить в нее соответствующие сведения.

Если документальное подтверждение недееспособности есть у банка или МФО, он тоже вправе отправить эту информацию в бюро. Но прямым запретом на выдачу кредитов или займов она не является, а служит только предупреждением для кредиторов.

Факт 4. «Картина маслом»

Все БКИ с 2022 года для расчета индивидуального рейтинга гражданина используют единый подход – раньше каждое бюро оценивало заемщика по своей шкале, поэтому, например, в одном БКИ высокий рейтинг мог составлять 300 пунктов, а в другом – не менее 900. Теперь появилась стандартная шкала рейтинга - от 1 до 999 пунктов.

Кроме того, индивидуальный кредитный рейтинг обрел цвет. Категории – низкая, средняя, высокая, очень высокая степень кредитоспособности – будут отмечены на шкале цветом: от красного до зеленого. Чем зеленее индивидуальный кредитный рейтинг, тем лучше для заемщика. С оценкой кредитной истории можно будет ознакомиться наглядно в каждом БКИ, теперь в ней обязательно будут отмечены и факторы, наиболее сильно влияющие на рейтинг.

Факт 5. Оспорить – проще и быстрее

Раньше для исправления информации в кредитной истории заемщик мог обращаться только в БКИ. С 2022 года сделать это можно через банк или МФО: по новым правилам в течение 10 рабочих дней они должны уведомить заемщика о том, что информация в кредитной истории корректна и изменений вноситься не будет, или же внести требуемые корректировки. Время тоже сократилось фактически в два раза – до 10 рабочих дней. При этом ЦБ рекомендовал банкам предоставить возможность подавать заявления об оспаривании информации в кредитной истории в электронной форме.