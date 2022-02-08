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Бизнес

«Пару раз сходить в Макдак». Выплаты студентам проиндексировали вдвое ниже инфляции

Минобрнауки назвал размер стипендий в следующем учебном году

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Павел Бедняков/РИА «Новости»
Правительство потратит на стипендии в новом учебном году 53 млрд рублей, подсчитали в Минобрнауки. Минимальная студенческая стипендия при этом останется мизерной — 1755 рублей. Прожить на эти деньги невозможно. Даже повышенный размер стипендии (для отличников), не стимулирует получение качественного образования, отмечают эксперты.

В новом учебном году базовая студенческая стипендия составит 1755 рублей. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования в ответ на запрос «Газеты.Ru».

«С 1 сентября 2022 года базовый (минимальный) размер стипендии студентов составит: государственная академическая стипендия, высшее образование – 1755 рублей, среднее профессиональное образование – 638 руб.», — говорится в ответе министерства.

При этом государственная социальная стипендия для вузов составит 2634 руб., для учреждений среднего профессионального образования — 958 руб.

Из ответа также следует, что размеры стипендий сложились, исходя из закона о федеральном бюджете на 2022–2024 годы. В этом законе заложена индексация стипендий для обучающихся на бюджетных отделениях на уровень инфляции, не превышающий 4%.

«Стипендиальный фонд в подведомственных Минобрнауки России вузах в 2022 году увеличен по отношению к прошлому году на более чем 3,3 млрд руб. и составил 53,2 млрд руб.», — уточнили в Минобрнауки.

Министерство проинформировало также о создании межведомственной рабочей группы «по повышению эффективности государственной поддержки студентов, аспирантов и молодых исследователей». Группа работает над увеличением размера стипендиальных выплат, получаемых из фондов президента и правительства.

Поможет губернатор или Никас Сафронов

Стипендии студентов ежегодно индексируются на прогнозный уровень инфляции. С прошлого года стипендии выросли на 3,7% и этот порядок будет действовать до августа 2022 года включительно.

На уровень инфляции власти планировали увеличить и страховые пенсии. Но в итоге пенсии подняли на 8,6% от базовой. А студентам оставили размер стипендий без изменений.

В большинстве вузов фактический размер стипендий на бюджетных отделениях выше базового размера в 1755 руб. уже сейчас. Например, в Ульяновском госуниверситете стипендия (если экзамены сданы без троек) составляет 2015 руб., уточнила «Газете.Ru» замдекана факультета культуры и искусства УлГУ Елена Силантьева. Отличникам здесь выплачивают 3025 руб. Столько же составляет социальная стипендия для студентов из малообеспеченных семей.

«Имеется ряд доплат — губернаторские от трех до пяти тысяч рублей. Или, например, именная стипендия для одаренных от известного художника Никоса Сафронова. Речь идет именно о доплатах к базовой стипендии», — говорит Силантьева.

В престижном Российском госуниверситете нефти и газа имени Губкина стипендия еще в позапрошлом году была установлена в размере 2020 руб., отличникам платят 4000 руб. Президентская стипендия – 2200 руб., но если студент обучается по приоритетному направлению, то президентская стипендия составляет 7000 руб.

В Российском университете дружбы народов (РУДН) успевающим студентам платят сейчас ровно 2000 руб., а отличникам – 3000 руб. Иностранным слушателям — 2454 руб.

Высшая школа экономики выплачивает студентам, которые учатся на «хорошо» и «отлично», в среднем около двух тысяч рублей, уточнил директор по развитию студенческого потенциала НИУ ВШЭ Павел Здоровцев. Кроме того, как сообщили в Вышке, академические достижения студентов поощряются университетом через инструмент именных стипендий, которые учредил сам университет. Именных стипендий здесь более 20 видов, а их размер доходит до 50 тысяч рублей в месяц.

«Но получать их могут, конечно, только ребята, проявившие себя и в учебе, и в научной работе», — добавляет Здоровцев.

Проявить себя и получить существенную прибавку к минимальной стипендии можно и в Московском государственном технологическом университете (СТАНКИН). «На первом курсе у меня была стипендия около двух тысяч рублей, сейчас я на втором курсе и получаю более пяти тысяч. Добавка складывается из оценок (баллов) за экзамены и зачеты, курсовые работы и за деятельность во внеучебное время, то есть участие в конкурсах и мероприятиях. Учитывается также семестровый рейтинг», — говорит студент СТАНКИНа Артем. Для некоторых специальностей, начиная со второго курса, стипендия увеличивается в полтора раза.

Дорожат ли студенты стипендией, размер которой в среднем составляет две тысячи рублей — мнения разошлись. «Да, многие студенты дорожат стипендией. В моей группе есть несколько человек, которые потеряли стипендию после летней сессии и теперь, в этом семестре стараются учиться лучше, чтобы снова на нее выйти»,— говорит Артем.

Даже на «Макдоналдс» не хватает

«Не дорожат, она низкая. Пару раз сходить в Макдак и все. Стимулировать такая стипендия может только тех, кто помимо обычной стипендии получает еще повышенную — от правительства, но таких буквально несколько человек», — говорит студентка Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Елена.

Совсем символической можно считать стипендию для иногородних студентов. Многим из них приходится тратиться на аренду жилья, поскольку дешевых койко-мест в общежитиях хронически не хватает. В Ульяновском госуниверситете сказали, что «строят общежитие», в Московском кампусе Вышки (22 тысячи иногородних студентов) всем нуждающимся мест тоже не хватает.

«Развиваем сервисную модель расселения, новые форматы арендного жилья и различные инструменты, которые помогают нашим студентам проще и безопаснее найти съемное жилье на свободном рынке», — пояснили в НИУ ВШЭ.

Эксперты признают, что нынешний размер стипендии не является достаточным стимулом к учебе, для получения качественного образования.

«Существующая модель стипендиального обеспечения не решает задачу мотивации к учебе и научной работе, поощрения студентов за различные достижения», — говорит Здоровцев из ВШЭ.

В советские времена всем поступившим в вуз в первом семестре платили стипендию 40 рублей, а со второго семестра стипендию такого размера платили лишь тем, у кого не было троек, уточняет выпускник МГУ, почетный работник высшего профессионального образования РФ Владимир Зуев.

«Тем, кто учился на «5», платили повышенную стипендию — 60 руб. Но даже 40 рублей — это были большие деньги. На них студенту можно было прожить при наличии общежития или родительского жилья», — говорит Зуев.

В аспирантуре стипендию платили всем — по 100 руб. Часто аспиранты подрабатывали на полставки, а это еще 30–40 руб. в месяц, что было сопоставимо с зарплатой инженера, добавляет Зуев.

Здоровцев из НИУ ВШЭ напоминает, что сегодня размер государственной академической стипендии составляет примерно 15% от официального прожиточного минимума. А он, в свою очередь составляет лишь пятую часть от средней зарплаты по стране. Таким образом, сейчас средняя стипендия — это всего 3,5% от средней зарплаты.

«В советское время, в конце 1980-х, студенческая стипендия составляла порядка четверти от средней зарплаты в стране, что в целом позволяло успевающему студенту сфокусироваться на учебе, а не думать о том, как прокормить себя», — говорит Здоровцев.

Он считает, что стипендия, как форма государственной помощи обучающемуся гражданину, должна обеспечить ему питание, жилье, транспортные расходы, и не должна быть меньше прожиточного минимума.

«Стипендия, как и пенсия, должна быть максимально приближена к реальным расходам этих категорий россиян, стипендии должно хватать на жизнь», — заключает Зуев.

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