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Бизнес

«Реквизиты не заполнены, их не находит банк». У россиян появились проблемы с оплатой ЖКУ

Ассоциация банков сообщила о массовых ошибках при онлайн-оплате коммуналки

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
У россиян возникли проблемы при оплате услуг ЖКХ по квитанциям с QR-кодом. Это выяснила Ассоциация банков России и проинформировала о проблеме правительство. Кабмин направил письмо в Минстрой, а тот поручил главам субъектов федерации разобраться в ситуации. По словам экспертов, решение проблемы не потребует серьезных усилий и издержек со стороны управляющих компаний, за нее просто нужно взяться с умом.

У россиян возникли проблемы при считывании QR-кодов на квитанциях за услуги ЖКХ с помощью камеры смартфона: при использовании такого кода не происходит автоматическое заполнение реквизитов управляющей компании в мобильном приложении банков. Приходится вводить их вручную. На это обратила внимание Ассоциация банков России (АБР) и обратилась с письмом в правительство (есть у «Газеты.Ru»). Минстрой рекомендовал главам регионов провести разъяснительную работу с поставщиками услуг ЖКХ.

В письме в правительство банкиры указали на риски из-за того, что при использовании QR-кода нет автоматического заполнения реквизитов управляющей компании в мобильном приложении банков. Когда клиент вынужден самостоятельно указывать недостающие реквизиты, он чаще допускает ошибки и неправильно переводит оплату. Это может привести к повышенной комиссии для плательщиков, уточнили в АБР.

Управляющие компании допускают нарушения в QR-кодах

«Причина в том, что организации ЖКХ допускают нарушения при размещении QR-кодов на квитанциях. Так, коды не размещаются согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах», — отметили банкиры.

По правилам в квитанции должен быть указан код, предусмотренный госстандартом.

«По стандарту в QR-код должны быть включены обязательные реквизиты платежа: наименование управляющей компании, БИК, номер корреспондентского счета получателя. Сейчас QR-коды не соответствуют этим требованиям», — говорится в письме.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков рассказал «Газете.Ru», что письмо в правительство направили из-за обращения банков из разных регионов.

«Только органы исполнительной власти субъектов федерации уполномочены контролировать соблюдение качества, объем и порядок предоставления коммунальных услуг. Поэтому Ассоциация обратилась в правительство с просьбой оказать содействие в обеспечении корректности формирования QR-кодов на платежных документах организациями-поставщиками услуг ЖКХ», — уточнил Войлуков.

Как следует из письма в кабмин, оплата услуг ЖКХ – это регулярный платеж для абсолютного большинства взрослых россиян, поэтому важно быстро решить проблему.

В АБР уточнили, что письмо из правительства поступило в Минстрой. Министерство переслало это обращение главам субъектов России и попросило обратить внимание на проблему, разобраться в ситуации.

В ведомстве уверяют, что проблема не распространилась широко.

«Минстрой рассмотрел письмо АБР о формировании QR-кодов для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Исходя из обращений, поступающих в Минстрой, вопрос отсутствия автоматически заполненных реквизитов управляющей организации при использовании QR-кодов на платежных документах носит скорее исключительный характер», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе министерства.

По словам представителей ведомства, управляющие компании должны определять и вносить данные, которые считываются при сканировании QR-кодов для оплаты жилищно-коммунальных услуг. А письма главам регионов направили «для профилактики нарушений обязательных требований при формировании и размещении на платежных документах штрих-кодов».

«Разница в 154 рубля и не в мою сторону! Бди!»

«Газета.Ru» нашла пострадавших от этих ошибок с QR-кодами.

«Да, столкнулись с проблемой: при считывании QR-кода реквизиты не заполнены, в итоге их не находит банк. Пока не поняли, что с этим делать», — рассказала «Газете.Ru» Наталья в одной из групп поддержки.

На повышенную комиссию, которая может возникнуть при оплате квитанции по QR-коду, обратил внимание пользователь под ником westkrasnodar на портале «Пикабу». Пользователь пытался оплатить свою квитанцию, в которой была указана сумма платежа 1087 рублей 74 копейки. После того, как westkrasnodar отсканировал код с помощью смартфона, сумма выросла на 154 рубля до 1242 рублей 13 копеек. «Разница в 154 рубля и не в мою сторону! Бди!» — написал пользователь.

В посте на «Яндекс.дзен» пользователь «Я работаю в банкомате» отметил, что мошенники могут заменить своим QR-кодом реальный код в квитанции или предложат оплатить услугу, которую не оказывают.

«Уже зафиксированы случаи мошенничества, когда QR -коды размещали на рекламных листовках магазина электронной техники — якобы со скидкой. Естественно, вместо скидки там были указаны реквизиты для перевода средств мошенникам. Были и более массовые случаи мошенничества — с помощью фальшивых квитанций на оплату налогов, а также долгов по коммунальным услугам. Квитанции рассылались по электронной почте, а в некоторых случаях даже распространялись по почтовым ящикам. Только реквизиты на них были указаны посторонние, если по ним оплатить — деньги переводились мошенникам», — написал пользователь.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал уточнил, что проблему с нанесением QR-кодов должны решить управляющие компании, по заказу и по указаниям которой формируются платежные листы.

«Скорее всего такой QR-код просто некорректно оформлен, его исправление — это несложная процедура. Для этого нужно четко определить, в чью пользу формируются платежи. Фактически, QR-код требуется дополнить, чтобы вернуть удобство платежей. Нужно решить проблему с умом», — уточнил Сигал.

С ним согласен исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Эксперт не уверен, что возникающие ошибки – это результат каких-то злонамеренных действий со стороны предприятий ЖКХ.

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников пояснил, что за правильность формирования кода отвечает его создатель, то есть управляющая компания. А банки в данном случае — просто передаточное звено между плательщиком и управляющей компанией.

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