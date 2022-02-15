Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Онколог назвала категории детей, подверженных раку 21:33
Врач рассказал, кто тяжелее переносит «омикрон» 21:29
В МИД оценили утверждения министра Трасс... 21:21
Фигуристка Щербакова рассказала о работе в команде... 21:18
В России объяснили причину задержки ратификации пограндоговора... 21:17
Байден выступит с заявлением по Украине 21:08
В ООН призвали избегать подстрекательства на фоне статей... 21:03
Великова: Валиеву довели до такого, что она не может сделать... 21:00
CNN: Макрон просит Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР 20:47
Суд разрешил Навальному свидание с женой 20:47
Бизнес

«Эпоха высоких ставок — это надолго». Стоит ли брать ипотеку в 2022 году

В компании Realiste посоветовали россиянам арендовать квартиры вместо покупки

Слушать
Остановить
close
100%
Марина Лысцева/ТАСС
Центробанк на прошлой неделе в очередной раз поднял ключевую ставку – до 9,5%. На этом фоне ожидается и рост ставок по ипотеке до двузначных показателей. «Газета.Ru» спросила экспертов, стоит ли приобретать жилье в 2022 году или лучше пока отложить покупку. А также выяснила, что будет с ценами на квартиры в ближайшее время.

Банки в ближайшее время могут пересмотреть условия по ипотечным программам из-за повышения ключевой ставки с 8,5% до 9,5%.

Так, в «Росбанке» заявили РБК, что в среднем по рынку стоимость таких займов в первой половине 2022 года может приблизиться к 10%. В «Абсолют Банке» сообщили, что если ключевая ставка в будущем достигнет 11%, то ставки по ипотеке могут вырасти до 12-13%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также считают, что в ближайшее время ипотечные ставки будут только расти.

Сейчас в стране «крайне высокий» уровень инфляции, отмечает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка: в январе она составила 8,7% в годовом исчислении, что является максимумом с февраля 2016 года. Если Центробанк дальше будет повышать ключевую ставку, ипотечные ставки могут достичь 11-12%.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов объясняет, что «эпоха высоких ставок – это надолго». По его мнению, об этом говорит общая риторика Центробанка, а не только очередное повышение ключевой ставки.

Стоит ли брать ипотеку в 2022 году

Если для человека сейчас актуальна покупка жилья, откладывать ее точно не стоит, говорит Надежда Коркка из «Метриума». По ее словам, даже если в этом году взять ипотеку по более высокой ставке, это все равно поможет сохранить сбережения: цены на квартиры продолжают расти. Откладывая сделку сейчас, можно упустить выгодные варианты.

Более того, если ждать снижения ставок, решение квартирного вопроса может затянуться на неопределенный срок, говорит руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

«Думаю, россияне еще долго не увидят дешевых денег, которые можно было получить в 2020–начале 2021 года, поэтому, если возникла необходимость в улучшении жилищных условий, это стоит сделать сейчас», – также полагает специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

Есть и еще один вариант: можно обратить внимание на аренду, указывает основатель IT-компании Realiste (разработала искусственный интеллект для мгновенной оценки недвижимости) Алексей Гальцев. На фоне потенциального повышения ипотечных ставок до 11-12% в 2022 году снимать жилье может быть выгоднее.

Как выгоднее купить квартиру

Сейчас еще есть возможность воспользоваться некоторыми льготными программами, напоминает Надежда Коркка из «Метриума». Также можно присмотреться к субсидированным ставкам, которые предлагают застройщики вместе с банками.

Также есть вероятность, что возобновится субсидирование ипотеки со стороны государства, добавляет Алексей Попов из «Циан.Аналитики». Но поддержка уже не будет такой же массовой, как в 2015-2016 или в 2020-2021 годах. Тем, кто планирует все же отложить оформление ипотеки, нужно ориентироваться на адресные льготы либо взять паузу на год-два, советует он.

Важно помнить, что есть возможность рефинансирования: даже если сейчас взять ипотеку под высокую ставку, в будущем ее можно будет пересмотреть – на более выгодных условиях, говорит директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков.

Что будет с ценами на жилье

Ожидать существенного снижения цен на жилье в ближайшее время не стоит: для этого просто нет предпосылок, обращает внимание Алексей Новиков из Est-a-Tet. По его словам, цены могут лишь немного скорректироваться из-за роста ипотечных ставок.

Сейчас большинство проектов ведутся по эскроу-счетам, и такая бизнес-модель не предусматривает снижения цен, добавляет эксперт. Ситуация на рынке к этому тоже не располагает: растет инфляция, увеличиваются затраты на стройматериалы и оплату труда рабочих.

При этом строительство может продолжить дорожать из-за разрыва производственных и логистических цепочек в связи с пандемией, отмечает Надежда Коркка из «Метриума». А это отражается на стоимости новостроек. «К концу 2022 года средневзвешенная стоимость квадратного метра может увеличиться на 8-10%», – считает она.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+