Философия ESG-девелопмента: «зеленые» стандарты, инклюзивность, биоразнообразие

Экологические проблемы и изменение климата уже определяют выбор инвестиций. Теперь бизнес перед покупкой недвижимости все чаще задается вопросом: если я куплю не эффективное здание и ничего не буду с ним делать, смогу ли я выгодно продать его через 15-20 лет? Те же вопросы волнуют и покупателей квартир. Возможность жить в энергоэффективном здании и экономить на энергии, воде и отоплении может оказаться решающим аргументом при покупке жилья.
Цели устойчивого развития в девелопменте
В последние годы ESG-повестка стала одним из ведущих мировых трендов. Аспекты направления ESG — окружающая среда (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance) охватывают все отрасли экономики. Однако, строительство, как сектор самых масштабных выбросов в атмосферу, наиболее активно переходит на ESG-платформы. Усилия компаний по внедрению ESG в свою деятельность, оценка воздействия на общество и окружающую среду, приносят выгоду и покупателям, что отражается на уровнях продаж.
ЖК «Зеленая река»«Донстрой»
Например, у самого экологичного девелопера Москвы, компании «Донстрой» (премия Urban Awards) объем продаж в жилом комплексе «Символ» в Лефортово за год вырос на 41%. Здесь было продано 2217 квартир.
В рамках глобального ESG-направления, ООН создала 18 основных целей устойчивого развития (ЦУР). В области девелопмента ЦУР ООН направлены на формирование процветающих и инклюзивных сообществ, сохранение биоразнообразия, лидерство в устойчивых технологических решениях и прозрачное управление.
К достижению этих составляющих стремятся сегодня самые прогрессивные девелоперы. Проекты смешанной застройки, создающие не просто жилые районы, а сообщество жителей с учетом их интересов, а еще и сертифицированные по системам «зеленого» строительства, вот, пожалуй, современный стандарт ESG подхода к городской застройке.
Социальная инклюзивность
Корпорация Говарда Хьюза на днях анонсировала новое строительство — район Lakefront в городе Колумбия. Проект включает в себя жилые дома, торговые и парковые площади и крупное медицинское учреждение. Размер инвестиций составит $325 млн.
В Lakefront будет набережная с фонтаном, амфитеатр и общественная площадь для проведения мероприятий. К медицинскому центру будет примыкать прогулочная терраса, выходящая на озеро и места для занятий спортом. В южной части района уже в этом году откроется ресторан Offshore и концертный зал Encore. А также уникальное некоммерческое предприятие — офис программы поддержки чернокожих студенток-предпринимателей, яркий пример современной западной инклюзивности, когда всем доступны равные условия. Строительство начнется с медицинского учреждения.
Ожидается, что здание получит статус LEED Platinum, наивысший уровень международной системы сертификации «зеленого» строительства LEED.
Концепция застройки называется «Город в саду», и пропаганде здорового образа жизни здесь отведена значительная роль. Предполагается улучшение пешеходного и велосипедного сообщения района, жилые апартаменты будут окружены зонами отдыха.
ESG подходы к созданию жилой среды
В эпоху интернет-доставок, онлайн обучения и удаленной работы, важными жизненными составляющими становятся движение, социальная адаптация, минимизация потребительства. И здесь задача девелопмента привлечь жителей к здоровому образу жизни и социальной активности, научить беречь окружающую среду. Обеспечить те условия, в которых можно легко найти занятие и компанию по интересам. Успешные решения ESG-задач в разрезе комфортной многофункциональной городской среды, можно наблюдать в проектах современных экодевелоперов.
ЖК «Зеленая река»«Донстрой»
Новый проект комплексного освоения территории «Остров» реализует компания «Донстрой» в Мневниковской пойме Москвы-реки. Изначально очень высокие экологические данные «Острова» позволяют создать здесь концепцию единения с природой: набережные и прогулочные маршруты у воды, тихие прибрежные зоны отдыха, площадки для йоги и медитаций. Во дворах домов будут уютные «зеленые комнаты», ручей и релакс-парк. Впрочем, подумал девелопер и об активных жителях, тем более по проведенным опросам, любителей спорта среди покупателей квартир на «Острове» более 70%. Спортивный маршрут длиной 7 км пройдет по территории кварталов проекта и будет разноуровневым, с воркаутами и указателями калорий, которые можно потратить на том или ином участке.
В каждом дворе будут организованы возможности для занятий спортом, а на территории четвертого квартала «Острова» появится большой актив-парк.
В домах тоже будут выделены общественные помещения для спорта — фитнес-румы, доступные только жителям комплекса. «Остров» с самого начала проектируется по стандартам международной системы «зеленого» строительства LEED, которая ориентирована на ресурсоэффективность, экологичные материалы и сокращение выбросов. Общеобразовательная школа в проекте станет первым в России социальным объектом, сертифицированным по LEED. Все объекты компании «Донстрой» реализуются при финансовой поддержке Банка ВТБ, также избравшего ESG-стратегию для дальнейшего развития.
Живое здание и яблоневый сад
Восстановление биоразнообразия в городах — один из ключевых ESG-трендов наступившего года. И речь идет не просто о высаживании деревьев и цветов. Сама архитектура становится регенеративной. В китайском Чжэцзяне есть театр, построенный из живого бамбука, то есть растущие деревья представляют собой стены сооружения. Вверху они согнуты к центру, образуя своеобразный купол. В театре проходит целый ряд мероприятий от местных оперных представлений до сеансов медитации.
Парк «Событие» на территории ЖК «Зеленая река»«Донстрой»
Московский девелопмент до зданий из бамбука пока не добрался, но стремится восстанавливать биологическое разнообразие в городе. Причем, не просто местные виды растений, а биоразнообразие, исторически находившееся в этом районе. Так, в части нового парка «Событие» в Раменках компания «Донстрой» возрождает плодовые сады, которые росли здесь когда-то.
С появлением ESG-аспектов девелопмент эволюционирует. Рождаются удивительные идеи, делающие наши города дружелюбными и удобными. На первый план выходят экологичные здания, интересы жителя и забота о сохранении планеты.