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Бизнес

Россиянину одна ипотека, американцу — три. В каких странах доступнее жилье в кредит

«Сравни.ру» выявил минимальную доступность ипотеки в РФ по сравнению с развитыми странами

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
Россияне, как и латвийцы, могут потянуть в среднем только один ипотечный платеж в месяц, следует из расчетов финансового маркетплейса «Сравни.ру» для «Газеты.Ru». Более доступна ипотека гражданам США, Японии и Европы. По словам экспертов, Россия будет падать в этом рейтинге.

«Сравни.ру» проанализировал затраты жителей разных стран на ипотеку, исходя из стоимости жилья, средней зарплаты по стране и размера ежемесячного платежа по кредиту. При расчетах учитывалась возможность дополнительного заработка заемщиков. Выводы маркетплейса таковы: по сравнению с жителями развитых стран Европы, Азии и Америки доступность ипотеки для россиян минимальна.

«По оценке «Сравни.ру», в России ставки по ипотеке могут уже в ближайшее время достигнуть 10,5-10,8%. При этом средняя стоимость готовой квартиры по России — 5 млн рублей, а средняя зарплата по стране — 54 687 рублей. При таких вводных ежемесячный платеж будет равен 37,8 тысячи рублей при ипотеке на 30 лет и авансе в 20%. По расчетам, на одну среднюю зарплату россиянин может позволить себе один ипотечный платеж в месяц при возможности дополнительного заработка или использования доходов других членов семьи», — отметили в пресс-службе маркетплейса.

В схожем с россиянами положении находятся жители Латвии. Ставка по кредитам на жилье там – 2,22%. По подсчетам «Сравни.ру», при средней зарплате $1,2 тысячи латвийцы могут потянуть один ипотечный платеж в месяц при наличии доходов других членов семьи.

В Европе средний размер ипотечной ставки при аналогичных условиях равен 1,33%. Чтобы там купить жилье стоимостью $300 тысяч при указанной ставке, нужно выплачивать в среднем 800 долларов ежемесячно. По подсчетам «Сравни.ру», при средней зарплате $2,1 тыс. среднестатистический житель Европы гипотетически может оплачивать до двух ипотек в месяц при наличии доходов других членов семьи.

Самый высокий средний размер ставки среди европейских стран на декабрь — в Ирландии (2,71%) и на Кипре (2,21%). Чтобы купить жилье по аналогичным условиям в этих странах, в среднем нужно будет выплачивать $1–1,2 тыс. в месяц. Но при средней зарплате в $3,8 тысячи ирландец гипотетически может позволить себе три ипотечных платежа в месяц при наличии доходов других членов семьи, а киприот — две ипотеки, указали в финансовом маркетплейсе: в конце 2021 года средняя зарплата на Кипре составляла $2,6 тыс.

Два ипотечных платежа могут позволить себе и жители Японии. Там средний размер плавающей ипотечной ставки равен 2,47%. За жилье стоимостью $300 тыс. при ипотеке на 30 лет придется выплачивать $1,2 тыс. каждый месяц. При средней зарплате $3,1 тыс. жители страны могут оплатить до двух ипотек в месяц при возможности дополнительного заработка или использования доходов других членов семьи.

«В США в январе средняя ипотечная ставка была равна 3,56%. Чтобы купить жилье в Лос-Анджелесе стоимостью $300 тыс., в среднем нужно выплачивать $1–1,2 тыс. в месяц при авансе 20% и сроке займа 30 лет. При средней зарплате $3,6 тыс. американец гипотетически может выплачивать до трех средних ипотек ежемесячно», — уточнили в «Сравни.ру».

В России снизился коэффициент доступности жилья

Эксперты отметили снижение уровня доступности ипотеки в России. «Сейчас она сравнима со странами Восточной Европы и Юго-Восточной Азии», — рассказал директор Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

Заведующий кафедрой Финуниверситета при правительстве РФ Александр Цыганов уточнил, что в России снизился коэффициент доступности жилья (КДЖ). Он показывает, за сколько лет семья со средним доходом и двумя работающими сможет накопить на покупку квартиры площадью 54 кв.м.

«Последние годы этот коэффициент в России улучшался, в 2019 году доходил до 3,9 года, но сейчас срок накопления вырос до 5 лет. В мировой практике принято считать жилье доступным при сроке накопления менее трех лет. Однако даже не все развитые страны укладываются в этот показатель. Например, в США для этого потребуется 2,7 года, а в Европе этот показатель выше — лучший показатель в Швеции (4,2 года) и в Германии (4,4 года)», — уточнил Цыганов.

По словам Шибанова, именно в 2021 году доступность кредитов на жилье снизилась из-за роста цен на недвижимость и падения доходов. Так, только по итогам первого квартала прошлого года Россия заняла девятое место в мире по скорости подорожания жилья. За год цены выросли на 11%, следует из данных Knight Frank. В частности, Россия обогнала Великобританию, Норвегию и Канаду. По итогам первого квартала 2021 года реально располагаемые доходы населения снизились на 3,6%, следует из данных Росстата.

«Доступность ипотеки упала: если осенью 2020 года средний ипотечный платеж составлял 64% медианной зарплаты, то к концу прошлого года он приблизился к 70%. При этом необходимо учитывать, что сумма среднего платежа сдерживается за счет увеличения среднего срока, который за прошлый год вырос на три года и впервые превысил 21 год», — подтвердил замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

По словам Лопатина и Цыганова, в 2022 году из-за повышения ставок доступность ипотеки в России еще упадет: немногие смогут себе позволить даже одну ипотеку в месяц.

«Очень важен уровень доходов населения и его рост. Следующее — стабилизация цен на недвижимость, что зависит от уровня конкуренции между застройщиками, себестоимости нового строительства, а также расходов на строительство инфраструктурных объектов. На последнее может влиять государство, беря расходы на себя, что в России предусмотрено программой «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда» и уже реализуется. Доступность ипотеки складывается не только из кредитной ставки, но и сопутствующих платежей (оценка, страхование и т.д.), а также финансовой доступности услуги как таковой (например, ипотечный кредит трудно получить жителям небольших городков и поселков)», — сообщил Цыганов.

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