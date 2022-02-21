«Три вопроса на оценку опыта, четыре – на знания». Что будет в тестах для криптоинвесторов

Криптоинвесторов будут тестировать по аналогии с инвесторами на фондовом рынке, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Цель – выявить понимание клиентами рисков вложений в крипту. Национальная финансовая ассоциация готова принять участие в разработке вопросов для тестов, а в Национальной ассоциации участников фондового рынка уверены: вопросов скорее всего будет семь.

Минфин в своем законопроекте по регулированию крипторынка предложил тестировать криптоинвесторов. Документ внесен в правительство, сообщило министерство на своем сайте 21 февраля.

Согласно законопроекту, инвесторы будут разделены по уровню квалификации при помощи тестирования. Предлагается также установить порог инвестирования. При успешном похождении тестирования граждане смогут вкладывать в криптовалюту до 600 тыс. рублей ежегодно, а при неудачном — до 50 тыс. При этом профессиональные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений.

В пресс-службе Минфина не смогли оперативно ответить на запрос «Газеты.Ru».

Три вопроса на оценку опыта и четыре – на знания

В Национальной ассоциации участников фондового рынка и Национальной финансовой ассоциации уверены, что тесты для криптоинвесторов будут аналогичны тем, что сейчас сдают непрофессиональные инвесторы для покупки сложных финансовых инструментов. В частности – структурных облигаций, не ограниченных в обороте, и производных финансовых инструментов.

«Сейчас там три вопроса на оценку опыта и четыре — на знания фондового рынка. Так же может быть и в тестах для приобретения криптовалюты», — считает президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий предположил, что в тестирование криптоинвесторов будут включены вопросы, позволяющие оценить степень понимания клиентом рисков обесценивания криптовалют и рисков, возникающих при совершении «импортных операций».

«Как и на рынке ценных бумаг, тесты для криптоинвесторов должны оценивать понимание рисков, связанных с финансовым инструментом. В случае с криптой, есть специфические риски, связанные с технологией учета прав, исключительно высокой волатильностью, отсутствием во многих случаях привязки к фиатным активам и обязанного лица», — согласен Тимофеев.

В Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна согласны с этим подходом.

«Криптовалюты являются таким же спекулятивным инструментом, как финансовые инструменты на фондовом рынке. Или производные инструменты на товарно-сырьевых биржах. И, конечно, знания фундаментального и технического анализа нужны для торговли и инвестиций на любом рынке. Закономерности изменения цены, взаимосвязи с новостным фоном, психология инвесторов и трейдеров одинаковы», — пояснил президент РАКИБ Юрий Припачкин.

Поэтому, по его словам, подход к регулированию крипторынка, подходы к защите инвесторов должны быть во многом аналогичны действующим на фондовом рынке механизмам.

«Главной темой в подобных тестах должны быть вопросы, связанные с пониманием инвестора основного отличия цифровых валют от других финансовых инструментов. Это их децентрализованный характер и полное исключение посредников. Поэтому всю ответственность за свой кошелек инвестор несет сам. Никакой банк, брокер, регулятор или Виталик Бутерин (сооснователь проекта Ethereum — «Газета.Ru») в случае случайной утери приватного ключа или мошенничества, никакой поддержки оказать не смогут. Поэтому должен быть вопросы о готовности к инвестированию. А на него может быть только два варианта ответа – «да» или «нет». Решать тебе», — говорит Припачкин.

Руководитель направления исследований Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Егор Кривошея считает, что тесты могут быть связаны с несколькими блоками.

«Во-первых, понимание рисков и специфики криптовалют: оценка потенциальных потерь, понимание волатильности стоимости криптовалют, использование плеча для торгов и т.д. В этой части вопросы могут быть близки к тем, что сейчас задаются при получении статуса квалифицированного инвестора», — указал эксперт.

По его словам, вторым блоком может быть оценка понимания технических аспектов торговли валютами: процесса открытия кошельков и совершения переводов, типы бирж, применения DeFi приложений. Это необходимо для понимания того, насколько человек технически понимает возможности рынка. «В-третьих, блок вопросов может касаться потенциальных применений криптовалют и намерений относительно инвестиций: например, планирует ли клиент использовать анонимные криптовалюты и т.д. Это может быть необходимо для выявления потенциальных рисков нарушения законодательства. Тем не менее первый блок вопросов будет в приоритете», — объяснил Кривошея.

«Бессмысленно делить неквалов и ограничивать сумму их инвестиций»

По мнению Тимофеева, тестирование должно проводиться брокерами. Кривошея предположил, что тестирование могут проводить и компании, которые будут открывать и предоставлять криптокошельки. В НФА готовы принять участие в разработке тестов для криптоинвесторов.

«Если процедура тестирования инвесторов в криптовалюты будет введена, мы готовы принять участие в разработке вопросов. После успешной реализации проекта тестирования неквалифицированных инвесторов участие СРО в разработке вопросов — вполне логичный шаг», — подчеркнул Заблоцкий.

В то же время человек, который сдал тест, не должен быть ограничен в сумме инвестиций, уверен Тимофеев. «Бессмысленно делить неквалов на уровне инвестиций в 50 тыс. и ограничивать тех, кто сдал тест, какой-либо суммой», — отметил он. По его мнению, главное — чтобы не было утечки тестов.

«Ситуация утечки ответов на тесты для криптоинвесторов может возникнуть. Как и в случае с тестами на получение статуса квалифицированных инвесторов фондового рынка. Если варианты тестирования не будут меняться из периода в период. Этот риск связан не столько со спецификой теста, сколько с форматом тестирования и его проведением. Устранение этого риска может повлечь дополнительные издержки для разработчиков теста и тех, кто будет его проводить», — указал Кривошея.