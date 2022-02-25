«Это попытка нажиться на сложной ситуации». Что будет с ценами электронику

Торговая сеть DNS решила повысить цены на свою продукцию до 30%. Глава компании Дмитрий Алексеев заявил, что это произошло на фоне повышенного спроса, повышения курса валют и других факторов. В других крупных сетях также отмечают рост спроса, но о планах повысить цены пока не заявляют. Например, в «М.Видео — Эльдорадо» сообщили «Газете.Ru», что постараются сдержать цены. Эксперт и вовсе заявил об отсутствии оснований для роста ценников.

Сеть DNS повысила цены на свою продукцию до 30%, сообщил сегодня глава компании Дмитрий Алексеев. По его словам, возник ажиотажный спрос, продажи выросли почти в два раза. Торговля «превратилась в распределение дефицита». Это отразилось на ценах.

«Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров», — написал Алексеев у себя на странице в Facebook.

«Газета.Ru» решила спросить других ритейлеров о том, планируют ли они повышать стоимость продукции. Торговые сети также отмечают повышенный спрос, но об увеличении цен пока не говорят.

В пресс-службе «М.Видео — Эльдорадо» сообщили, что не планируют напрямую перекладывать курсовую динамику в цены и делают все возможное, чтобы «сохранить привлекательные и конкурентные ценовые предложения для своих покупателей».

«Мы видим растущий спрос, обусловленный как традиционными для россиян праздниками февраля и марта, так и общей волатильностью на рынке. Увеличиваем ресурсы по доставке, чтобы сохранить привычный уровень сервиса», — сообщили в компании. Там добавили, что продажи и доставка сейчас идут в обычном режиме.

В пресс-службе Ozon отметили, что подобные всплески спроса на электронику периодически происходят на фоне роста курса доллара. «Доступность электроники на Ozon в порядке, у нас есть запасы товаров», — сообщили в компании.

В «Ситилинке» лишь отметили, что ценообразование происходит в зависимости от регионального рынка. На стоимость товаров влияют логистические затраты, которые зависят от партии товара, отпускных цен производителей, конъюнктуры рынка, курса доллара и других фактороа.

«Цена обновляется по базе автоматически и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Также в разных городах могут быть установлены разные цены/скидки на товары»,— сообщили в пресс-службе.

Насколько обосновано повышение цен

Повышенный спрос сейчас действительно есть: люди видят изменения цен, хотят сохранить свои деньги, отметил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Продажи электроники вчера, 24 февраля, выросли в два-пять раз, добавил он. При этом помимо покупателей есть много «перепродавцов», которые хотят нажиться на ситуации.

Повышение цен на товары сейчас неоправданно, считает эксперт.

«Тот товар, который лежит на полках, уже прошел таможенную очистку, налоги и прочее. Его купили условно за 100 руб., продают за 120. То есть, по сути, этот товар уже поступил по цене 100 руб. Когда его начинают продавать по цене 150 руб. – это попытка нажиться на сложной ситуации. Она оправдана с точки зрения бизнеса, с точки зрения людей – нет», — сказал Муртазин.

По его мнению, у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) могло возникнуть много вопросов к некоторым компаниям, в частности, к DNS. В частности, непонятно, почему повышение идет именно на 30%, с чем это связано.

«У них нет валютных рисков, закупки идут в рублях. Кроме того, товары уже куплены. Они переписывали ценники на тот товар, который уже был на полках», — отметил эксперт.

Локально, в моменте, ритейлеры могли поднять цены, исходя из курсовой разницы. Но это 10-12%, не больше, считает Эльдар Муртазин. Но все равно непонятно, с чем связано повышение, если товары покупались в рублях, и долларовой нагрузки нет.

Например, та же компания Apple ведет продажу со своими партнерами по определенной схеме, рассказывает эксперт. Компания строит прогноз продаж для всех продуктов. После производится хеджирование рубля: доллар покупается в банке на весь год по фиксированному курсу. Он условно чуть выше, чем текущий курс. Для российского рынка курс на этот год – 74 рубля. «Вне зависимости от того, будет сейчас доллар 100 рублей, будет он 200 рублей, 300 рублей, миллион – это не играет никакой роли. Для них это будет те же 74 рубля», — говорит Муртазин.

Для тех, кто делал валютное хеджирование, в данном случае нет рисков – цена остается прежней. За счет этого и можно сдерживать цены, что происходит с Apple, Samsung.

«Да, цены изменятся. Корректировка будет от 5% до 10%. Но ни о каких 30% речи не идет. Это попытка «собрать сливки» с тех, кто волнуется», — считает Эльдар Муртазин.