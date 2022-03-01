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Бизнес

MasterCard и Visa объявили о блокировке нескольких банков. Как это отразится на россиянах

Банкиры назвали последствия решений Visa и MasterCard для россиян

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Mark Lennihan/AP
Американские платежные системы MasterCard и Visa решили заблокировать доступ к своим сервисам для «нескольких финансовых учреждений», следует из заявлений компаний. Как это отразится на россиянах – в материале «Газеты.Ru».

Вечером 28 февраля на сайте MasterCard опубликовали заявление генерального директора компании Майкла Мибаха, в котором анонсируются ограничения против российских банков. Причиной названы санкции из-за военной операции России на Украине.

«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали доступ нескольких финансовых учреждений к платежной сети MasterСard. В ближайшие дни мы продолжим работать с регулирующими органами, чтобы полностью выполнять наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», — заявил Мибах.

1 марта с аналогичным заявлением выступила Visa. Компания сообщила, что «принимает оперативные меры для обеспечения соблюдения применимых санкций и готова соблюдать дополнительные санкции, которые могут быть применены».

Карты Visa и MasterCard на руках россиян работают

«В 2014 году для исключения санкционных рисков по операциям с картами внутри страны была создана Национальная система платежных карт (НСПК). Все операции внутри России как по международным картам, так и по картам «Мир», обрабатываются в НСПК. Все карты, которые есть на руках у наших граждан — и международных платежных систем, и платежной системы «Мир» — продолжают работать в обычном режиме на территории России: доступна оплата картами, операции в банкоматах, переводы с карты на карту», — пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ.

По словам представителей ЦБ ,сервисы Apple Рay и Google Pay работают для карт всех банков, кроме попавших под наиболее жесткие санкции. Также, если терминал оплаты в магазине принадлежит этим банкам или онлайн-магазин обслуживается ими, то оплата через Apple Рay, Google Pay может не проходить.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков уточнил, что карты Visa и MasterCard будут работать до конца срока действия, указанного на карте.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст отметил, что международные платежные системы прекратят работать с банками, попавшими под «блокирующие» санкции (ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк).

«Карты этих банков больше не будут обслуживаться за рубежом, в том числе при покупках в иностранных магазинах, снятии наличных за границей», — пояснил Шуст.

Однако внутрироссийские операции по уже выпущенным картам проводятся как обычно, добавил он. «Но перевыпустить их будет невозможно. Клиентам будет предложено выпускать им на замену карты «Мир», — констатировал Шуст. По его словам, самыми уязвимыми остаются клиенты, которые сейчас находятся за границей.

«Они могут перевести деньги через интернет-банк в другой, неподсанкционный российский банк. Или организовать перевод наличными из России в место своего пребывания», — уточнил Шуст.

По данным Ростуризма, по состоянию на 28 февраля за рубежом находятся около 150 тысяч российских граждан. «Это менее 2% наших сограждан, имеющих на руках банковские карты любых систем. Этим людям уже оказывается помощь», — уточнил замдиректора института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

По словам Шуста, проблема для находящихся за рубежом усугубляется тем, что перевод валюты на свои иностранные счета с 1 марта запрещен.

«Вероятно, это значит, что имеющуюся валюту придется в России продать по невыгодному курсу, а потом инициировать перевод за рубеж (с покупкой валюты по невыгодному курсу). То есть этот механизм вывода очень мало практичен», — пояснил он.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на санкции ЕС и США против России. Одной из мер является дистанционная смена банка без визита в отделение.

«Меры по упрощению смены банка, по моей информации, пока не работают. Но возможность полагаться на идентификацию, проведенную другим банком, существовала и ранее. Другое дело, банки ей не пользовались, так как не хотели терять клиентов. Я думаю, что сейчас ЦБ будет принуждать подсанкционные банки упрощать уход клиентов в другие финансовые организации. Но как именно это будет работать на практике – пока не ясно. К тому же ситуация быстро меняется, и никто не может гарантировать, что переход в другой банк вообще имеет смысл», — резюмировал Шуст.

Принимать поспешные решения не стоит

Для снижения рисков Войлуков из АБР советует россиянам иметь платежные карты разных банков, включая те, на которые санкции не распространяются. А для непредвиденных ситуаций — какую-то сумму в наличных деньгах.

«Принимать поспешные решения не стоит. Карту «Мир» для беспроблемной возможности расчетов вполне логично иметь каждому. Для этого достаточно определить банк, который вам подходит, и заказать там карту», — считает Войлуков.

В «БКС банке» согласны: главное – сохранять спокойствие. «Все операции по любым банковским картам на территории России доступны в полном объеме (платежи идут через НСПК). Клиенты российских банков имеют полный доступ ко всем своим средствам, банковским продуктам и операциям», — отметили в кредитной организации.

В ЦБ рекомендуют носить с собой карту, чтобы иметь возможность расплатиться, не используя Рay-сервисы. Для оплаты в интернет-магазинах также надо указывать номер карты.

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