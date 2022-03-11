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Бизнес

«Найдутся те, кто рискнет обмануть систему». Зачем ЦБ ввел для бизнеса лимит на снятие валюты

Банкиры объяснили новые правила получения долларов и евро для предпринимателей

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Нина Зотина/РИА «Новости»
ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой для российских компаний и индивидуальных предпринимателей. Они могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не более $5 тыс. и только для оплаты расходов в командировках за границей. «Газета.Ru» разбиралась, как бизнес будет доказывать целевое использование денег и насколько трудоемким окажется процесс.

Особый порядок операций с валютой действует с 10 марта по 10 сентября 2022 года, следует из пресс-релиза Банка России от 10 марта.

«В период действия временного порядка операций с наличной валютой представители компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) – резидентов могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс. и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена», — уточняется в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что все остальные валюты россияне-представители компаний и ИП смогут получать без ограничений – по рыночному курсу на день выдачи.

В то же время представители зарубежных компаний и ИП-нерезиденты с 10 марта по 10 сентября получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро не смогут.

«Остальные валюты нерезиденты смогут получать со своих счетов без ограничений по рыночному курсу на день выдачи», — указали в ЦБ.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», 9 марта ЦБ ввел временный порядок операций граждан с наличностью в валюте. Клиент может снять до $10 тыс. в иностранной валюте. Остальную сумму — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

«Для краткосрочных командировок лимит достаточный»

В пресс-службе банка «Зенит» уточнили, что лимит пришлось ввести из-за дефицита долларов США, японских иен, фунтов стерлингов и евро после введения антироссийских санкций в ответ на военную операцию на Украине. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что новая мера для бизнеса должна сдержать спрос на рынке наличной валюты и помешать любым спекулятивным операциям.

«Малых предприятий-импортеров в России около 165 тыс. 10% из них одновременно осуществляют и экспортные, и импортные операции. Число деловых поездок за границу стало сокращаться еще с началом пандемии. В большинстве случаев сделки по импорту товаров стали проводиться на интернет-площадках, которые не требуют активных поездок за границу», — рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По словам управляющего партнера «BMS Group» Алексея Матюхова, сейчас зарубежные взаиморасчеты с использованием карт российских банков невозможны, а основная часть командировочных расходов оплачивается заранее со счета компании.

«Деньги, которые требуются на текущие расходы в командировках, выдаются по факту наличными. Если мы говорим о краткосрочных командировках, то указанный лимит в $5 тыс. будет достаточен. Если речь идет о долгосрочных командировках, то этой суммы не хватит», — уточнил Матюхов.

Заместитель председателя Национального совета финансового рынка Александр Наумов пояснил, что бизнес должен будет доказывать целевое использование денег.

«Представители компаний и ИП должны будут предоставить банку заявление на командировку, подписанное работодателем. Скорее всего банк потребует и документ, подтверждающий договор между работником и работодателем, пояснение размера командировочных расходов. Банки и ранее контролировали заявки на командировки от бизнеса – в рамках валютного контроля», — указал эксперт.

По словам Сигала, для бизнеса сбор этих документов — достаточно трудоемкий процесс.

В пресс-службе банка «Открытие» «Газете.Ru» пояснили, что для клиентов из числа малого и среднего бизнеса, а также ИП расходы на командировку — основная причина снятия валюты в банке.

«Снятие валюты на другие цели не является бизнес-практикой. На примере нашего банка услугой по снятию наличных на командировочные расходы воспользовались всего несколько клиентов», — рассказали представители кредитной организации.

«Не исключены нарушения»

По мнению Сигала, не исключены нарушения новых правил оборота валюты для бизнеса.

«Найдутся компании, которые рискнут обмануть систему даже на $5 тыс. Но судя по отлаженному взаимодействию налоговых органов и силовых структур, эти попытки будут оперативно пресечены», — уверен Сигал.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова отметила, что нарушения в данном случае подпадают под статью 15.25 КоАП РФ («Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»).

«За незаконные валютные операции положен административный штраф для граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере 75-100% суммы незаконной валютной операции», — пояснила юрист.

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