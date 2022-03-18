Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Кулеба обсудил с Боррелем подготовку пятого пакета санкций... 14:01
Агент тренера «Локомотива» о его будущем: Комппер не волшебник... 14:00
ЕС впервые в истории оплатил поставки оружия в зону... 14:00
ЦБ: экономика России входит в фазу масштабной структурной... 13:57
Дима Билан рассказал о перенесенной двухчасовой операции 13:48
Лавров сообщил, что Москва не допустит передачи С-300 Киеву 13:46
«Роскосмос» сообщил о создании первых отечественных печатных плат... 13:43
ВФЛА выступила с заявлением по поводу отстранения... 13:40
Москвичку обманули на 300 тысяч рублей, пообещав 30 тонн... 13:37
Путин проведет 18 марта оперативное совещание с членами... 13:37
Бизнес

В Европе рекордно растут цены. Россия почти ни при чем

Аналитики объяснили максимальный за 25 лет рост цен в ЕС

Слушать
Остановить
close
100%
Улица с магазинами в Кельне, Германия

Улица с магазинами в Кельне, Германия

Martin Meissner/AP
Инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в феврале до 5,9%, подсчитал Евростат. Это рекорд за последние 25 лет. В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в феврале составил и вовсе 6,2%. Основной вклад в общую инфляцию внесли подорожавшие энергоресурсы и сверхмягкая монетарная политика ЕЦБ. Несмотря на заявления западных политиков, влияние конфликта на Украине на цены в Европе минимально, отмечают эксперты.

Инфляция в 19 странах еврозоны, по уточненной оценке Евростата, ускорилась в феврале до 5,9% с 5,1% месяцем ранее. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений — с 1997 года.

Цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 4,2% после роста на 3,5% в январе. Услуги подорожали на 2,5%.

В 27 странах ЕС рост цен в годовом выражении в феврале составил и вовсе 6,2% против 5,6% месяцем ранее.

Мальта и Франция крепче других

Самая низкая инфляция в годовом выражении в феврале наблюдалась на Мальте, во Франции (4,2%), Португалии, Финляндии и Швеции (4,4%). Высокая инфляция отмечена в странах Южной и Восточной Европы, в том числе в Польше (8,5%), Венгрии (8,3%), Испании (7,6%), Греции (7,2%).

Самый высокий рост потребительских цен зафиксирован в Литве (14%), Эстонии (11,6%) и Чехии (10%).

В Германии годовая инфляция ускорилась до 5,5% с 5,1% в январе.

При этом другие макроэкономические показатели в еврозоне и в ЕС в целом показывают улучшение. «После роста экономики ЕС в четвертом квартале 2021 года промышленное производство продолжало расти, а розничная торговля восстановилась еще в январе 2022 года», — говорится на официальном сайте Евростата.

Что касается рынка труда, то по имеющимся данным за январь 2022 года «уровень безработицы упал ниже своего допандемийного уровня» (2019 года).

Ковид сильнее евро

Инфляция в еврозоне начала ускорятся еще год назад, а целевой уровень в 2%, установленный Европейским центробанком, превысила в августе 2021 года, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Владимир Чернов. «С тех пор рост цен значительно ускорился, и неудивительно, что достиг исторических максимумов», — говорит эксперт.

В прошлом году наибольший вклад в процесс повышения цен внесла пандемия COVID-19, так как из-за закрытия границ были нарушены логистические цепочки и многие товары, сырье или комплектующие попросту не поступали на европейский рынок, поясняет Чернов.

Разрыв логистических связей привел к простоям многих производств и дефициту товаров, и, как следствие, к стремительному росту цен на них. Из-за остановки многих производств в Азии некоторых товаров даже после открытия границ (по мере ослабления антиковидных ограничений) было недостаточно, чтобы удовлетворить спрос и сбить цены. Например, это до сих пор это касается чипов и микросхем для автомобилей, бытовой техники, электроники.

«Цены на чипы росли в прошлом году, растут сейчас, хотя эта тенденция родилась еще в 2020 году, во время первых пандемийных ограничений. Но в 2020-м на складах еще оставались значительные запасы продукции, что нивелировало закрытие границ на какое-то время», — говорит аналитик.

«Разгон цен в еврозоне идет широким фронтом — все основные статьи в потребительской корзине (продовольственные и непродовольственные товары, услуги) в феврале превысили двухпроцентный целевой уровень ЕЦБ», — уточняет главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

«Основной вклад в инфляцию внесли цены на энергоресурсы. В феврале они выросли почти на 32% к аналогичному периоду прошлого года», — говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Свой вклад в рост цен вносит и ультрастимулирующая монетарная политика ЕЦБ, считает Васильев из Совкомбанка. «ЕЦБ сохраняет ключевую ставку на уровне 0%. Реальная ставка за вычетом текущей инфляции составляет минус 5,9%, что подпитывает потребительский и инвестиционный спрос. При этом ЕЦБ продолжает покупать облигации на €62 млрд в месяц, что еще больше разгоняет инфляцию», — объясняет Васильев.

Российский след не виден

Конечно, спецоперация на Украине, антироссийские санкции и ответные меры усилят инфляционное давление в Европе — через цены на энергоресурсы, продовольствие, удобрения, металлы, через возможное усиление перебоев с поставками, отмечают эксперты. Перспективы экономического роста также ухудшатся. Но это будет заметно в марте. На сегодняшнюю рекордную инфляцию в ЕС Россия, вопреки множеству заявлений западных политиков, практически не повлияла.

На инфляции за февраль пока еще слабо отразился конфликт на Украине, как и влияние санкций ЕС в отношении России, уточняет Беленькая из «Финам». «Скорее всего, инфляция усилится в марте и во втором квартале. По мере того, как рост цен на сырье будет переходить в повышение производственных затрат, а затем в отпускные цены», — считает она.

«По нашим подсчетам, цены в марте в еврозоне прибавят еще 1,1-1,5%», — говорит Чернов из «Фридом Финанс».

По мнению Васильева из «Совкомбанка», основной всплеск роста цен на нефть, газ, уголь, металлы придется на март. «Поэтому можно ожидать, что мартовская инфляция в еврозоне снова обновит рекорд», — заключает Васильев.

Цены на продовольствие в Европе растут на фоне антироссийских санкций, заявлял ранее 16 марта в эфире телеканала «Россия 24» постпред России при ЕС Владимир Чижов. Он подчеркнул, что санкции в отношении РФ не пройдут безболезненно для самого ЕС, поскольку европейский и российский рынок взаимозависимы.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+