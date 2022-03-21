Новый подход: «Россети» сделали акцент на энергоэффективности

Совет директоров Группы компаний «Россети» принял новую политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Утверждены область действия, цели, основные обязательства и механизмы реализации. Ключевой задачей обозначен переход от отдельных мероприятий к системным решениям. Эксперты оценили, что это дает компании и ее клиентам.

Повышение энергоэффективности – один из главных трендов современности, который стимулирует мировая климатическая повестка. Опыт европейских стран показал, что быстро перейти от традиционных источников энергии к возобновляемым ресурсам не удается. Следовательно, для сокращения выбросов парниковых газов и негативного воздействия на окружающую среду необходимо более эффективно использовать энергоресурсы.

Потенциал экономии

Президент РФ Владимир Путин, выступая в прошлом году на форуме «Российская энергетическая неделя», отметил, что у нашей страны есть огромный потенциал в области повышения энергоэффективности – примерно треть от текущего объема потребления энергии.

Поэтому он поручил правительству актуализировать государственную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности». «Необходимо продлить ее до 2035 года, усилив работу по всем секторам национальной экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ, чтобы добиться амбициозных целей по снижению энергоемкости ВВП, а значит, и негативного воздействия на окружающую среду», – подчеркнул Владимир Путин.

Работа над документом должна завершиться к октябрю 2022 года. Однако аналогичные задачи предусматривает действующая Энергетическая стратегия России, и здесь уже предусмотрен определенный набор действий. Достичь результат планируется за счет внедрения новых подходов в работе предприятий, в первую очередь – в самой энергетике.

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Ответом на эти требования времени эксперты назвали новую политику в области энергосбережения и повышения энергоэффективности группы «Россети», которая управляет 2,4 миллионами километров линий электропередачи и 528 тысячами электрических подстанций общей мощностью более 809 тысяч мегавольтампер. Повышение эффективности управления сетями — это необходимость, отмечает Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

«Из-за изменения климата ежегодно растет число опасных метеоявлений, влияющих на надежность электроснабжения. Мы видим аномальные перепады температур в ряде регионов, обильные осадки, ледяные дожди с ураганным ветром.

Поэтому рост энергоэффективности – это не только инструмент снижения издержек, но и вклад в работу по минимизации климатических рисков», – подчеркнул генеральный директор группы «Россети» Андрей Рюмин.

Международный стандарт

Одной из целей политики «Россетей» в области энергосбережения заявлено снижение негативного воздействия на окружающую среду в результате сокращения расхода топливно-энергетических ресурсов при осуществлении основных технологических процессов. Для этого планируется применять энергоэффективные и инновационные технологии и оборудование, а также постоянно улучшать систему управления энергосбережением и повышением энергоэффективности в компаниях, которые входят в состав группы «Россети».

Одним из механизмов реализации политики стало внедрение и развитие системы энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001, который включает лучшие мировые практики управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

ISO 50001 – апробированный и признанный международным сообществом инструмент повышения энергоэффективности и реализации Парижского соглашения. Система энергетического менеджмента на основе ISO 50001 является наилучшей доступной технологией (НДТ) и включена в справочник НДТ (ИТС 48-2017).

На сегодня практически во всех дочерних структурах «Россетей» функционируют на постоянной основе и совершенствуются системы энергоменеджмента. В настоящее время Технический комитет по стандартизации ТК 039 «Энергосбережение, энергетическая эффективность, энергоменеджмент» завершает работу по адаптации международного стандарта ISO 50001 с дальнейшим его утверждением новым ГОСТом (взамен ГОСТ Р ИСО 50001-2012).

Алексей Конев, директор по инновационному развитию отраслей ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго РФ, отметил, что развитие системы энергетического менеджмента, ее интеграция с системой экологического менеджмента, системой управления непрерывностью бизнеса, а также стандартами по устойчивому развитию создаст прочный организационный фундамент для стабильного функционирования и развития группы «Россети».

«Сегодня применение стандарта ISO 50001 – необходимая часть ESG-трансформации», — указывает Олег Перцовский, директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» (ВЭБ.РФ). По его мнению, «Россетям», как публичной компании, внедрение этого стандарта важно, в том числе, с точки зрения имиджа в глазах инвестиционного сообщества и финансовых рынков.

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По мнению Василия Зубакина, руководителя дирекции по энергетике «Лукойла», значимым элементом системы энергоменеджмента является энергоаудит, статус проведения которого был изменен в 2019 году с обязательного на добровольный как для муниципальных компаний, так и компаний, осуществляющих регулируемый вид деятельности. Эксперт рассказал, что за три года это привело к резкому снижению количества и качества проводимых энергоаудитов, а в муниципальном секторе — практически к полному отказу от использования данного инструмента в хозяйственной деятельности и переходу с энергетических паспортов на энергодекларации, которые выдают по результатам анализа паспорта и отчета с разработанными в ходе проведенного энергоаудита мероприятиями.

«Основным источником энергетических характеристик хозяйственных объектов компании и энергоэффективных мероприятий должно снова стать квалифицированное энергетическое обследование, — считает Василий Зубакин. — И эти итоги должны лечь в основу программы энергосбережения организации и определить механизмы реализации политики энергосбережения на основе внедренной системы энергоменеджмента».

Практические шаги

Для инфраструктурных компаний, таких как «Россети», важным инструментом повышения эффективности и развития инноваций служит также сотрудничество с производителями оборудования и технологий. Одна из площадок для такого взаимодействия – это Союз машиностроителей России, где комиссию по энергоэффективности возглавляет первый заместитель генерального директора – исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров.

Еще одна площадка для взаимодействия – Фонд «Сколково», который уже девять лет активно участвует в проекте «Энергопрорыв». Этот конкурс можно назвать акселератором стартапов, в котором инноваторы могут принять участие в решении практических задач электросетевого комплекса, получив экспертную и менторскую поддержку от «Россетей» и Фонда «Сколково». Более 20 перспективных разработок уже получили массовое внедрение в «Россетях», еще около 50 разработок прошли опытно-промышленные испытания и готовятся к тиражированию, рассказал Олег Перцовский.

В 2021 году на конкурсе «Энергопрорыв» отметили проекты по разработке новых технологий и материалов для повышения надежности и пропускной способности сетей, техприсоединения потребителей на изолированных территориях с применением возобновляемых источников энергии, комплексного решения по цифровизации сетей.

Достижения в сфере повышения энергоэффективности важны как для компании «Россети», так и для потребителей электроэнергии, указывает Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. В качестве примера он приводит меры по снижению потерь электроэнергии. «Для потребителя важно иметь надежное электроснабжение по адекватной стоимости. Потери в сетях — это индикатор, который отражает состояние сетей в плане энергоэффективности. А надежность поставок электроэнергии отражает качество этой деятельности. Поэтому для «Россетей» на первом месте стоит выявление и учет потребления для снижения потерь в сетях. Это базовые вещи, на которых основываются мероприятия всех дочерних компаний группы», – объясняет эксперт.

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Дочерняя компания «Россети ФСК ЕЭС», управляющая магистральными сетями высокого, сверхвысокого и ультравысокого классов напряжения, с 2017 года реализует проект «Энергоэффективная подстанция», которому Минэнерго России присвоило статус национального. Благодаря внедрению технологических решений, можно снизить на 20 процентов расход энергии на собственные нужды подстанций: «умные» системы охлаждения трансформаторов и реакторов, обогрев помещений теплом, которое выделяет энергетическое оборудование.

Разработка «Россети Тюмень», позволяющая снизить потребление электроэнергии на собственные нужды как на существующих подстанциях, так и на строящихся, была признана лучшей инновационной идеей 2020 года в секции «Энергосбережение и энергоэффективность» VI Всероссийского конкурса «Новая идея».

Для проектирования энергоэффективных объектов в «Россетях» составили каталог типовых решений. Здания общеподстанционного пункта управления можно собирать из блоков как конструктор. При этом уже сейчас технологии и технические решения позволяют возводить здания, которые обладают классом энергоэффективности А+ и выше. Расход энергии в них должен сократиться в среднем в три раза.

Умное будущее

Для снижения потерь электрической энергии в распределительных сетях ведутся работы по нескольким направлениям. Во-первых, это модернизация и реновация инфраструктуры, например, замена «голого» провода на самонесущий изолированный (СИП) с лучшими показателями надежности и эффективности. Во-вторых, масштабирование позитивного опыта, в том числе нацпроекта «Энергоэффективная подстанция». В-третьих, внедрение интеллектуальных решений, включая цифровой учет.

Работа по этому направлению ведется в соответствии с законом об «умных» счетчиках (№ 522-ФЗ), который обязал энергокомпании устанавливать такие приборы. «Россети» планируют до 2030 года внедрить 18,1 миллионов «умных» устройств. Уже есть регионы, где задача по созданию интеллектуальной системы учета практически решена, например, Калининград.

Системы «умного» учета позволяют не только дистанционно собирать данные о потреблении, но и управлять нагрузкой: отключением, включением и ограничением мощности. «Это актуально для смежного направления развития – «demand response» (управление спросом), когда потребитель добровольно снижает объем потребления электроэнергии в периоды пиковой нагрузки на сеть, — рассказал Олег Перцовский. — За счет этого повышается надежность энергоснабжения, снижается потребность в генерирующих и сетевых мощностях, сглаживаются ценовые колебания. Следующий шаг – создание автоматизированных систем контроля и исполнительных устройств, принимающих решения и осуществляющих технологические действия без вовлечения персонала».

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Все эти технологии нацелены на повышение надежности поставок электроэнергии, снижение затрат на эксплуатацию и снижение потерь в сети. По словам Олега Перцовского, группа «Россети» активно развивает эти направления, и в некоторых областях российские разработки уже обеспечивают компании лидирующие позиции в сфере цифровизации.

«Развитие технологий создает для энергетики дополнительные возможности, но одновременно появляются новые вызовы. Меняется ландшафт отрасли: потребитель теперь может играть более активную роль и сокращать зависимость от централизованных систем энергоснабжения с помощью ВИЭ, а в перспективе и накопителей. В этих условиях энергоэффективность становится еще одним фактором, влияющим на конкурентоспособность отрасли в долгосрочной перспективе», – уверен Андрей Рюмин.