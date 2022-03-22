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Бизнес

Борьба с ажиотажем. Почему компании отказываются от рассрочек

Минпромторг: отказ магазинов от рассрочек может ослабить ажиотажный спрос

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»
Магазины практически перестали продавать дорогостоящие товары в рассрочку: ретейл не хочет платить повышенные проценты банкам. Как выяснила «Газета.Ru», в Минпромторге отказ от этого механизма одобряют. Сворачивание рассрочки помогает сбивать ажиотажный спрос, считают в министерстве.

Минпромторг разъяснил свою позицию по рассрочкам, специальным предложениям и прочим промоакциям ретейлеров.

«В текущих условиях отмена некоторых дополнительных инструментов стимулирования сбыта – рассрочек, специальных предложений – может сработать на ослабление ажиотажного, эмоционально обусловленного спроса», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минпромторга, подтвердив, что некоторые ретейлеры «продолжают продажи в кредит, но временно приостановили действие рассрочек».

Ретейлеры разделяют позицию министерства. В ряде компаний «Газете.Ru» заявили о незаинтересованности в рассрочках и ажиотажном спросе на товары. А спрос был на все категории, заверили собеседники «Газеты.Ru».

«Сейчас Ситилинк не предоставляет товары в рассрочку, чтобы дополнительно не стимулировать ажиотажный спрос на товары и сдерживать розничные цены», — сообщили в Сitilink (650 магазинов электроники и бытовой техники).

В группе «М.Видео-Эльдорадо» также заявили, что «рассрочки временно не действуют».

«По сути это один из вариантов промопредложения от продавца. То есть дополнительной скидки, в рамках которой ретейлер компенсирует покупателю выплату процентов по кредиту, и в текущей ситуации при значительном ослаблении рубля и росте стоимости финансовых ресурсов отмена ряда промомеханик — один из механизмов сдерживания розничных цен», — объяснили в холдинге.

Нет рассрочки и в сети строительных магазинов «Петрович»: в промоакциях нет большой надобности.

»«Петрович» конкурирует с Obi и Leroy Merlin. А их судьба в России под вопросом», — отметили в компании.

Не хотим терять покупателей

Некоторые ретейлеры в неформальном разговоре с «Газетой.Ru» признались: «не хотим терять покупателей, готовы даже придерживать товар на складе».

«Ажиотажный спрос «вымывает» остатки на складе. А товар сейчас очень нужен. Часть поставок заморожена. Как тогда поддерживать интерес покупателя? Пустыми полками и витринами?» — сообщили в одном из гипермаркетов.

В «М.Видео-Эльдорадо» лояльность покупателей поддерживают продажей в кредит. У компании собственная кредитная платформа, к которой подключено более 10 банков.

Ряд ретейлеров ради сохранения лояльности покупателей заморозили цены на ряд своих товаров на уровне февраля. В «Асконе» (мебель и товары для дома) можно, например, взять товары в рассрочку или заказать пружинный матрас с доставкой в течение месяца. Цена та же, что и до «известных событий на Украине». От заказа можно отказаться.

Сегодня рынок сталкивается с двумя расходящимися трендами, пояснила гендиректор Центра социального проектирования Платформа Мария Макушева. «Это сокращение расходов в ситуации неопределенности с одной стороны. И спонтанный ажиотажный спрос в ожидании нового подорожания с другой», — отметила эксперт.

По ее словам, покупатель на этом фоне испытывает стресс и часто совершает необдуманные покупки. «Напуганные ростом цен, некоторые покупатели решили срочно сделать давно запланированные покупки. А денег в их распоряжении нет. В итоге берут кредит», — заявила Макушева.

Рассрочка, по ее оценке, — инструмент, повышающий вероятность спонтанной покупки. Ретейлеры об этом прекрасно осведомлены, уточнила собеседница.

Впрочем, решения, принятые на горизонте трех последних недель, рано считать трендом, продолжила Макушева. В более долгосрочной перспективе могут появиться иные мотивы. При продолжающемся росте цен, скорее всего, мы придем к увеличению жизненного цикла товаров.

«Россияне полюбили менять одежду обувь, бытовую технику, электронику. И делали это довольно часто. Сейчас будет экономия на фоне роста цен», — указала Макушева.

В ЦБ ситуацию с ценами и ажиотажным спросом на товары в рассрочку не прокомментировали.

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