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Бизнес

«В так называемые недружественные страны». Россия переводит газовые контракты в рубли

Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в Европу

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Россия переведет в рубли расчеты за поставку газа зарубежным импортерам. Центробанк уже в течение недели должен определить порядок таких операций. При этом объемы экспорта и принципы ценообразования не изменятся. На фоне решения российских властей дешевеют доллар и евро, а нефть марки Brent превысила $120 впервые с 9 марта.

Президент Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки российского газа «недружественным странам». Принимать оплату в «скомпрометировавших себя валютах», в том числе долларах и евро, российская сторона больше не будет.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил Путин на правительственном совещании (цитата по ТАСС).

Президент подчеркнул, что поставки газа в другие страны продолжатся по заключенным ранее соглашениям. Изменится только валюта расчетов. «Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», — заверил Путин.

Иностранные покупатели должны иметь возможность проводить транзакции, добавил российский лидер. «Прошу Банк России с правительством в недельный срок определить порядок совершения таких операций», — указал он.

Перечень недружественных России стран был утвержден 7 марта. В него входят США и Канада, страны Европейского союза, Великобритания и ее островные территории, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

Как отреагировали рынки

Как следует из данных биржи ICE, на фоне заявлений Путина цена апрельского фьючерса взлетела до $1359 за тысячу кубометров с уровня примерно $1240. За день до этого торги газом на спотовом рынке закрылись на уровне $1077, то есть цена по отношению к закрытию предыдущего дня выросла более чем на 25%.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent превысила $120 за баррель впервые с 9 марта. Рост составил 4,3%.

Доллар на торгах Мосбиржи впервые с 3 марта опустился ниже отметки в 100 рублей. К 17:43 мск американская валюта стоила 99,2 руб., что на 4,34 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Российский рубль укрепился и по отношению к евро. Валюта Еврозоны к тому же времени подешевела на 1,15 руб., до 107, 52 руб.

«Взять столько рублей можно только у ЦБ, но он под санкциями»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел отказ от расчета в долларах и евро «историческим решением». «Отказ от расчетов в долларах и евро - историческое решение, без которого невозможно создать финансово-экономический суверенитет России. Шаг по дедолларизации нашей экономики», — написал политик в Telegram.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов также поддержал решение о продаже газа за рубли, назвав его «важным для укрепления национальной валюты России, расширения ее использования». Новые правила «подтверждают платежеспособность России», полагает он.

«Наша страна демонстрирует образцовое поведение в качестве торгово-экономического партнера», — подчеркнул Климов.

Как пояснил в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, речь идет о текущих контрактах на поставку газа, которые заключены в валюте, и перевод на расчеты в рублях в них не предусмотрен. «Газпрому» нужно будет договариваться об изменении действующих контрактов.

«Вероятно, «Газпром» теперь будет вести переговоры в духе: «Не хотите, не торгуйтесь». По сути, решение президента — некий ультиматум со стороны российского руководства.

Это, вероятно, нужно, чтобы Европа сняла санкции с ЦБ РФ. Если мы ставим такой ультиматум, то возникает вопрос — где взять такую массу рублей? Можно только у ЦБ, а он под санкциями. Вероятно, решение может способствовать снятию санкций с Банка России», — прогнозирует Юшков.

Директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский считает, что переход в рублевую зону выглядит как первый шаг на длинной дистанции дедолларизации российской экономики. «Во многом к этому решению подтолкнули сами западные страны. Отказ многих европейских компаний от торговли с Россией привел к резкому сокращению импорта. Если нет импорта товаров и услуг — евро не нужен как средство платежа. Российские валютные резервы в евро заморожены — евро не нужен как средство инвестиций. Зачем вообще нужен евро?» — пояснил эксперт.

На фоне стремительно развивающейся в Европе инфляции такая мера выглядит как очень протекционистская как по отношению к нашей валюте, так и к нашей экономике, отметил Сосновский. При этом она повлечет за собой как немедленные, так и долгосрочные последствия, в том числе укрепление рубля по отношению к доллару и евро, возможный паритет евро и доллара, а также возобновление импорта в Россию.

Пока эта мера касается только «Газпрома» и только платежей за газ, но в дальнейшем может распространиться на поставщиков нефти, руды, металлов, золота, алмазов и т.д.

«Возможно, это шаг — послание, возможно, первый шаг на длинном, но неостановимом пути ухода России от расчетов в долларах и евро. Понятно одно — заморозка резервов не может пройти бесследно, и реакция на эту заморозку со стороны России будет поступать постоянно», — заключил Сосновский.

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