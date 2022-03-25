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Бизнес

Европа не хочет платить за газ рублем. Ждет ли Россию эмбарго

Медведев: Европа «хорохорится», рассуждая об отказе от российского газа

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Алексей Даничев/РИА «Новости»
ЕС не позволит компаниям платить за российский газ в рублях, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, рублевые расчеты стали бы попыткой обойти наложенные на РФ санкции. В бундестаге предупредили, что требования Москвы могут стать прологом к эмбарго российского топлива. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал Европе «изыскивать возможности платить» в рублях.

Евросоюз не намерен предоставлять России способ обойти санкции и платить за российский газ в рублях. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает агентство Reuters.

«Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта. Это являлось бы попыткой обойти санкций, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло», — сказала она.

По мнению Урсулы фон дер Ляйен, рублевая оплата газа для Брюсселя «неприемлема».

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил, что Россия не будет принимать оплату поставок российского газа в «скомпрометировавших себя» валютах, к ним относятся евро и доллары, в которых шли расчеты ранее.

Он добавил, что изменения по газовым контрактам коснутся только валют, объемы поставок останутся прежними – в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.

В Европе заявление Путина вызвало замешательство. Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что техническая возможность для рублевых платежей есть. Однако, добавил он, вынужденный обход ЕС своих же санкций «вернет к жизни дискуссию об эмбарго на российские энергоносители».

Представитель министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанна Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение Кремля и обсудят его с властями ЕС и европейским бизнесом.

Компания PGNiG (Польша) предупредила, что возможности рассчитываться с Россией за газ рублями нет. Схожее мнение выразил премьер-министр Словении Янез Янша – он заявил, что «никто в Европе» не будет платить за газ в рублях.

Решение России принимать оплату поставок природного газа в рублях стало большой проблемой для мира, считает президент Сербии Александар Вучич.

Вучич отметил, что в список недружественных стран попали и соседи страны, например, Венгрия. Он высказал мнение, что у Будапешта не было возможности в сложившейся ситуации поступить по-другому, и высказал опасение, что Венгрия не сможет платить за газ в рублях.

«У нас нет своих газа и нефти, мы на 100% зависим от импорта. <…> Для многих малых стран это будет невыносимо», – сказал сербский глава.

Озабоченности Белграда будут приоритетны и первоочередны для Москвы, заявил вскоре после этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

С Болгарией другая ситуация. «[Софии] придется за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится», — сказал также представитель Кремля.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо в свою очередь рассчитывает на снижение цен на газ из-за решения российских властей. Австрийский канцлер Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. «Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители», — сказал он.

Бойкот или эмбарго российских энергоносителей активно обсуждаются как возможный следующий шаг в ответ на «рублевый» шаг Кремля.

По данным источников Reuters, страны Евросоюза работают над пятым пакетом санкций против России и рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго против РФ. Схожие мысли высказываются и по поводу газа.

Тем не менее, Европа не сможет заменить российский газ в ближайшие пять лет, заявил вице-премьер Александр Новак.

Немецкий министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что Германия пока не может ввести эмбарго на уголь, нефть и газ из России.

«Да, мы все еще не в состоянии немедленно наложить эмбарго на уголь, нефть и газ из России. Это нужно признать, и это достаточно горько — признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением угля, нефти и газа стратегически», — сказал он, выступая в Бундестаге.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в свою очередь подчеркнул, что Европа «хорохорится», говоря о возможности отказа от российского газа. По его словам, решение поставлять газ за рубли — очевидное, «пусть изыскивают возможности платить».

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