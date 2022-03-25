«Мы не должны принимать условия Путина». Как в Германии отнеслись к оплате газа в рублях

Минфин Германии рекомендовал компаниям не расплачиваться за газ российскими рублями. Как заявил глава ведомства Кристиан Линднер, президент РФ Владимир Путин «пытается таким образом улучшить экономическую ситуацию»

Министр финансов Германии Кристиан Линднер порекомендовал немецким компаниям не расплачиваться за поставки российского газа рублями, как того требует РФ. Такой шаг мог бы послужить укреплению российской валюты — следовательно, и позиций Кремля — указал он в интервью телеканалу Welt, вышедшем в эфир в пятницу, 25 марта. 30-й день военной спецоперации РФ на Украине. Хроника событий Идет 30-й день военной спецоперации РФ на Украине. В российском Минобороны заявили, что в ходе... 25 марта 23:42

По его словам, президент России Владимир Путин пытается таким образом улучшить экономическую ситуацию. «Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его валюту», — сказал глава минфина ФРГ.

«Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены», — заявил он.

Линднер констатировал, что окончательное решение должны принимать сами коммерческие компании, которые получают российский газ и продают его потребителям.

Представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии отметил, что речь идет о «частном правовом вопросе».

При этом он напомнил, что большинство газовых контрактов предусматривает оплату в долларах или евро и стороны обязаны гарантировать соблюдение договоров. Месяц спецоперации России на Украине Итоги и главные события первого месяца специальной военной операции России на Украине в спецпроекте... 25 марта 10:05

Перевести расчеты в рубли

23 марта Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки российского газа «недружественным странам». Принимать оплату в «скомпрометировавших себя валютах», в том числе долларах и евро, российская сторона больше не будет.

«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил президент РФ, отметив, что поставки газа в другие страны продолжатся по заключенным ранее соглашениям. Изменится, по его словам, только валюта расчетов.

«Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», — указал он.