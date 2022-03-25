«Мы не должны принимать условия Путина». Как в Германии отнеслись к оплате газа в рублях

Министр финансов Германии Кристиан Линднер порекомендовал немецким компаниям не расплачиваться за поставки российского газа рублями, как того требует РФ. Такой шаг мог бы послужить укреплению российской валюты — следовательно, и позиций Кремля — указал он в интервью телеканалу Welt, вышедшем в эфир в пятницу, 25 марта.
По его словам, президент России Владимир Путин пытается таким образом улучшить экономическую ситуацию. «Если вы платите только в рублях, то вы укрепляете его валюту», — сказал глава минфина ФРГ.
«Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены», — заявил он.
Линднер констатировал, что окончательное решение должны принимать сами коммерческие компании, которые получают российский газ и продают его потребителям.
Представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии отметил, что речь идет о «частном правовом вопросе».
При этом он напомнил, что большинство газовых контрактов предусматривает оплату в долларах или евро и стороны обязаны гарантировать соблюдение договоров.
Перевести расчеты в рубли
23 марта Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки российского газа «недружественным странам». Принимать оплату в «скомпрометировавших себя валютах», в том числе долларах и евро, российская сторона больше не будет.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил президент РФ, отметив, что поставки газа в другие страны продолжатся по заключенным ранее соглашениям. Изменится, по его словам, только валюта расчетов.
«Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», — указал он.