«Работать как раньше не сможет никто». Что будет с крафтовым пивом в России

Российские производители крафтового пива заявили о росте цен на 25-30%. Ближе к лету закончатся запасы хмеля и солода, купленных по действующим контрактам — пивоварням придется переходить на более дешевое сырье низкого качества, говорят участники рынка «Газете.Ru». Альтернативный вариант выживания крафтовиков — отказ от пива и переход на производство лимонада или кваса.

Отечественное крафтовое пиво уже подорожало в среднем на четверть, рассказал «Газете.Ru» совладелец подмосковной пивоварни Rewort Brewery Роман Гущин.

«Все ингредиенты, сырье, из которого мы делаем крафт, подорожали на 25-30%. Дрожжи, солод, хмель, фруктовые пюре, соки. Все, кроме воды», — отметил Гущин.

В производстве крафтового пива сейчас используется и российский, и импортный солод. Стоимость отечественного выросла у некоторых российских производителей в два раза. «Почему так взвинтили цены, если ячмень незаграничный? Из-за импортного оборудования. И скоро понадобятся деньги на его реновацию», — уточнил пивовар.

По его словам, стоимость импортного солода, например, польского, выросла с 79 до 98 евроцентов за килограмм.

«Кроме того, рубль снизился к евро на треть, и теперь у импортного солода космическая цена», — указал Гущин.

Вклад солода в себестоимость крафтовых сортов пива — на уровне 60%. В легких (классических) сортах пива доля стоимости солода ниже. В среднем — 20%, уточнил пивовар.

Хмель — головная боль пивовара

Не меньше проблем у пивоваров и с другим важнейшим ингредиентом крафтовых напитков — хмелем. «Отечественный — плохого качества. Но и его не хватает. Выращивать невыгодно, а государство не субсидирует», — пояснил Гущин.

По сложившейся практике российские пивовары закупают хмель в США, Европе, ЮАР, Новой Зеландии... Стоимость хмеля выросла за март к февралю на 10%. А если учесть еще и курс рубля к доллару, хмель в итоге подорожал на 25-30%.

При производстве крафтового пива используются различные фруктовые пюре, соки и другие добавки. Эти составляющие тоже выросли в цене в последние недели, добавил пивовар.

По словам крафтового контрактного пивовара (варит пиво по своему рецепту на арендуемых мощностях — «Газета.Ru»), автора Telegram-канала «Просто Про Пиво» Александра Савицкого, отказаться даже от резко подорожавших ингредиентов крафтовику невозможно.

«Принято считать, что крафтовое пиво — напиток, создание которого было мотивированно чем-то большим, чем просто коммерческой выгодой. Но какой же это будет крафт, если он по своей органолептике (метод определения качества товара на основе органов осязания — Газета.Ru») приблизится к массовым «магазинным» сортам», — пояснил блогер.

Крафтовое пиво отличается от классического лагеря, пива из сегмента масс-маркета, своей сложной и оригинальной рецептурой. «Крафтовое — это такое пиво, которое сварено в небольшом объеме на базе нестандартных рецептур и ингредиентов. В крафт добавляют специи, сиропы (кленовый, например), бобы какао, овощи, травы и много других ингредиентов», — уточнил Савицкий.

Он вспомнил случаи, когда его коллеги экспериментировали с экзотическими ингредиентами, например, конфетами M&M's или шоколадками Snickers. Помимо сладких, есть и кисло-соленые сорта пива. К примеру, сразу несколько российских крафтовых пивоварен выпускают Gose на основе томатного сока.

Как в СССР: со своей трехлитровкой

Чтобы сохранить лояльность покупателей, собственники некоторых баров пока не отменяют маркетинговые акции — например, «берешь два литра — литр в подарок». «Но времена, когда нам звонили и заказывали под банный день на даче по 20 литров, похоже, остались в прошлом. Последний раз народ широко гулял 23 февраля, а 8 Марта продажи не только не выросли, но и упали на 10-15%», — заключила владелица пивной и кафе «Попай» в подмосковном Сергиевом Посаде Светлана Адамс. По ее словам, пока она старается держать цены на крафт.

Управляющий баром Beergeek возле Невского проспекта в Санкт-Петербурге Валентин Хед указал на неизбежное сокращение продуктовой линейки крафтового пива. Причина все та же — рост себестоимости напитка. И его удорожание на полках магазинов за счет проблем в дистрибуции. Пока в «Биргике» продается до 350 наименований крафтового пива отечественного и импортного производства.

Крафт дорожает стремительнее, чем привычная классика от больших пивзаводов, уточнил он. «Импортного крафта теперь, после повышения цен, почти не заказываю. Дорого слишком даже для состоятельных потребителей. Некоторые бренды выросли в цене на 35%», — сказал Хед.

Бутылка чешского или бельгийского пива 0,33 литра теперь стартует с 350 рублей. Банки и бутылки, стоившие в январе-феврале по 450 рублей, теперь продаются по 650-700 рублей.

«Сейчас ситуация хуже, чем была в 2014-м», — отметил Хед.

Труба пониже, дым пожиже

«Начинаются также проблемы со стоимостью логистики. Контрагенты не готовы работать без предоплаты. При этом у владельцев небольших пивоварен нет свободных денег, большинство работает на заемные средства», — отметил Савицкий.

Кто-то пересмотрит сортовую линейку (частично или полностью), кто-то ограничится лишь поднятием цен на продукцию, кто-то перепрофилируется, перечислил варианты выживания российских производителей Савицкий.

«Ясно одно: работать как раньше не сможет уже никто. Сложных сортов, особенно с большим количеством хмеля и фруктовых присадок, будет кратно меньше, их места займут более простые сорта», — уточнил блогер.

В то же время точкой роста для производителей крафтового пива может стать HoReCa: рестораны и бары, отели сейчас стремительно теряют привычные импортные бренды (например, Black Cab и London Pride от британского производителя Fuller's) и будут вынуждены обратить свой взор на отечественных крафтовиков, уверены эксперты. По их словам, некоторые отечественные крафтовые пивоварни вполне в состоянии предложить общепиту альтернативу.

«Другой вопрос: будут ли готовы потребители платить за «ирландское» или «бельгийское» пиво российского производства?» — заключил Савицкий.

Есть и другая альтернатива, указали участники рынка и эксперты. Крафтовикам, возможно, придется перейти на производство безалкогольных напитков. — лимонада, кваса или слабоалкогольного хард-зельцера. Их производство менее затратно и не потребует больших вложений в апгрейд импортного оборудования.