Не только владельцы вкладов. Кому еще положена новая налоговая льгота

Владельцев вкладов в России освободили от подоходного налога (13%). Выяснилось, что под новую льготу попали и накопительные счета. Чем они отличаются от вклада, и будет ли расти к ним интерес – в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин в субботу подписал указ, по которому банковские вклады от 1 млн руб. освобождаются от налога в 13% с доходов по депозитам в 2021–2023 годах. В документе говорится, что от налога освобождаются «доходы в виде процентов, полученных в 2021 и 2022 годах по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации». Из текста указа прямо не следует, что под его действие попадают накопительные счета, которые зачастую предлагают более выгодные условия клиенту: высокие ставки (около 24% годовых), возможность снятия денег со счета без потери процентов. «Газета.Ru» решила выяснить, затрагивает ли нововведение накопительные счета.

В пресс-службах ЦБ и Минфина официальных разъяснений на эту тему «Газете.Ru» не дали. В крупнейших по активам банках пояснили, что накопительные счета, как и вклады, попадают под действие новой льготы.

«Налоговый кодекс не разделяет счета и срочные вклады — под налоговые изменения подпадают все доходы с собственных средств граждан», — рассказал «Газете.Ru» управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» Уральского банка реконструкции и развития Евгений Вяткин.

С ним согласились другие банкиры. «Накопительные счета также попадают под льготу», — уточнили начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов Московского кредитного банка Юлия Алексеева и представитель банка «Русский стандарт».

Директор департамента дебетовых карт и сберегательных продуктов банка «Хоум кредит» Игорь Кривонос пояснил, что не имеет значения, будет это срочный вклад или бессрочный накопительный счет.

«Налог распространялся на все эти продукты. Соответственно и его отмена на указанный срок также распространяется на все продукты», — указал эксперт.

Опрос, проведенный банком «Открытие», показал, что пока россияне предпочитают традиционный вклад как более знакомый финансовый инструмент: 32% опрошенных считают лучшим способом сбережений рублевый вклад, 20% — накопительный счет в рублях. По словам Вяткина, 12% клиентов Уральского банка реконструкции и развития открыли накопительный счет и 88% — вклад. Доля средств на накопительных счетах в Абсолют-банке составляет примерно 1,2% от объема депозитов частных клиентов, уточнили в пресс-службе банка. Пока клиенты отдают предпочтение срочным вкладам, хотя последнее время отмечается тенденция к росту популярности накопительных счетов, отметили в кредитной организации.

«По информации ЦБ от 6 марта 2022 года, начиная с отчетности за февраль 2022 года банки не должны публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней. Статистических данных для определения прироста средств населения на депозиты и счета по рынку за последний месяц нет», — уточнила аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова.

Чем отличается накопительный счет от вклада

Можно выделить несколько основных отличий вклада от накопительного счета. У накопительного счета не ограничен срок действия — достаточно открыть один раз и пользоваться по своему усмотрению. Проценты начисляются ежемесячно, а при выполнении ряда условий банка (например, совершение покупок на определенную сумму в месяц или наличие определенной суммы на счете), его доходность может увеличиться. Накопительный счет можно пополнить на любую сумму, когда угодно, также, как и снимать средства без потери процентов в любой момент. Ставка по накопительному счету может изменяться и не зафиксирована на долгий срок (банк может изменить тарифы). Средства на накопительном счете так же, как и на депозите, застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

В «Русском стандарте» отметили, что в текущих условиях актуальность накопительных счетов заметно повышается.

«В первую очередь повышение ставок (после роста ключевой) коснулось вкладов на короткие сроки и накопительных счетов, которые предоставляют клиентам наибольшую свободу распоряжения средствами, а банкам – гибкий подход к управлению стоимостью портфеля.

Вклады отличает от накопительных счетов более стабильная гарантированная ставка, для получения привлекательного процента от клиента не требуется выполнения дополнительных условий. Владельцев же накопительных счетов привлекает в них то, что при отличии в доходности они дают значительно большую свободу управления размещенными средствами», — пояснили в банке.

В отличие от вклада, накопительный счет дает быстрый доступ к деньгам.

«В основном накопительный счет используют клиенты, на руках у которых на короткий срок оказалась большая сумма денег. По ней хочется получить доход, сохраняя возможность оперативно переводить средства на другие счета или тратить на покупки. Также у клиентов существенный интерес к накопительным счетам перерос в привычку: выгодно и безопасно держать средства на накопительном счете, а на карте оставлять только минимальный остаток для ежедневных расходов», — указали в «Русском стандарте».