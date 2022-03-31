«Как в пандемию». Зачем россияне закупали гречку поддонами и что c ней будет дальше

Минпромторг заявил о снижении ажиотажного спроса на гречку. В конце февраля и марте в СМИ и соцсетях неоднократно сообщалось, что россияне массово скупают крупу в магазинах. Эту информацию озвучивал и глава ФАС Максим Шаскольский. Зачем россиянам были нужны такие запасы, хватит ли гречки и будет ли новая волна спроса на нее – в материале «Газеты.Ru».

Россияне закупились гречкой впрок, что охладило повышенный спрос на крупу. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минпромторге.

«Минпромторг России провел совещание с Минсельхозом России, ФАС России, торговыми сетями, отраслевыми ассоциациями и союзами производителей по вопросу текущей ситуации на потребительском рынке. На совещании в том числе обсуждался вопрос повышенного спроса на ряд товаров.

Участники отметили снижение спроса к предыдущему месяцу. В том числе, потому что население закупилось продуктами впрок. Торговые сети не заявляли о повышенном спросе на гречку», — сообщили «Газете.Ru» в министерстве.

Об ажиотажном спросе на гречку 10 марта заявлял руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«Урожай (гречихи) достаточный, и запасов гречки достаточно, много. Но имеет место ажиотажный спрос. В условиях ажиотажного спроса мы зафиксировали, что идет скупка поддонами ряда востребованных товаров — сахара и гречки. В этой ситуации мы проверяем всех производителей-поставщиков», — сказал Шаскольский, отвечая на вопросы депутатов Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).

По данным Росстата, в 2021 году в РФ собрано 921 тыс. тонн гречихи против 892 тыс. тонн в 2020 году.

Ждали исчезновения с полок и подорожания

В пресс-службе ФАС «Газете. Ru» пояснили, что гречневая крупа — товар длительного хранения, поэтому в условиях ажиотажного спроса граждане закупают значительно большие объемы, чем необходимо для повседневного потребления.

«Однако такое поведение иррационально. Годовая норма потребления – 3,5 кг гречки на человека. Крупа в домашних условиях хранится не более года (в идеальных условиях до двух лет)», — отметил профессор кафедры государственное и муниципальное управление Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Исполняющий обязанности директора института конкурентной политики и регулирования рынков НИУ ВШЭ Олег Москвитин отметил, что повышенный спрос на гречку был вызван необоснованными ожиданиями граждан, что этот продукт, как и некоторые другие (например, сахар), может исчезнуть из продажи или существенно подорожать.

«Это обычная человеческая реакция в непростые времена. Подобный спрос был в разгар пандемии COVID-19. Причем у некоторых людей до сих пор остается закупленная тогда гречка. Аналогично в период санкций 2014 года, как и сегодня, массово скупалась объективно излишняя в хозяйстве бытовая техника, электроника. Ажиотаж может подогреваться и исчезновением достаточного количества гречки «в моменте», когда спрос существенно превышает стандартные запасы товара в магазинах. Или за счет увеличения цен отдельными игроками на фоне повышенного интереса покупателей», — указал Москвитин.

Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский отметил, что население не учитывает простого факта: гречка также быстро может и дешеветь.

«К примеру, в 2016 году гречневая крупа поднялась в цене почти до 100 рублей за килограмм по сравнению с 35 рублями в 2014 году. Но к 2018 году цена опустилась до 50 рублей, что с учетом инфляции даже ниже, чем в 2014 году», — пояснил эксперт.

Паника стала меньше

По словам Москвитина, основная причина снижения ажиотажного спроса на гречку – граждане успели сделать существенные запасы.

«Еще одна – паника все-таки стала меньше. В том числе граждане видят, что государство принимает активные меры по стабилизации ситуации как на продовольственном рынке, так и в экономике и социальной сфере в целом», — уточнил Москвитин.

По его словам, нет оснований говорить о факторах, из-за которых Россия может лишиться гречки – продукта, который производится внутри страны. Напротив, правительство в 2022 году приняло решение об увеличении посевов гречихи. По словам Терновского, площади под гречиху увеличат на 5,5%.

«Но ажиотажный спрос на крупу может повториться. Если снова резко изменится курс валют — как реакция на это», — считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Цены завышать перестанут

Сейчас пачка гречки в магазинах стоит от 89 до 200 рублей. По данным Росстата, за неделю крупа подорожала на 2,9%.

В крупных торговых сетях – «Утконос», «Магнит», «Пятерочка», «Верный» — не ответили на запрос «Газеты.Ru», будут ли снижены цены на гречку.

«Динамика цен на гречневую крупу отличается цикличностью. Она определяется урожаем гречихи, размером экспорта, проблемами сельхозпроизводителей, транспортников, переработчиков, ажиотажным спросом. Цена в розничных торговых организациях зависит от качественных характеристик, объемов партий товара, оперативности расчетов», — пояснил Шедько.

По словам Терновского, рост цен на гречневую крупу начался еще в 2019 году.

«Это было естественное восстановление к среднему уровню после спада 2017–2018 годов. Но в 2020 году спрос, а следовательно, и цены, подстегнули карантинные ограничения. В 2021 году выросли мировые и внутренние цены на все зерновые. В итоге, к ажиотажу весны 2022 года мы вышли уже с высоким уровнем цен. В конце марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены были на 40% выше, что не отражает ни стабильности объема предложения, ни общего уровня цен на зерно – темп прироста цен на муку и рис вдвое ниже, а пшено вообще не подорожало».

По прогнозам Терновского, в ближайшее время цены на гречневую крупу перестанут быть завышенными.

По мнению экспертов, ФАС нужно уделять повышенное внимание ценам на гречку. «Вмешательство ФАС необходимо для формирования ответственного поведения производителей и продавцов, недопустимости необоснованного повышения цен. В том числе в ситуации возможного увеличения спроса на продовольственные товары и товары первой необходимости», — считает Шедько.

В пресс-службе ФАС уточнили, что ведомство отслеживает ситуацию с ценами на гречневую крупу. «В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ведомство оперативно принимает меры реагирования», — добавили в ФАС. В ведомстве добавили, что на рынке гречки пока такие меры не принимались.