«Если будет выполнять требования законодательства». РКН может пощадить YouTube

Роскомнадзор заявил о нежелании YouTube выполнять российские требования. Как утверждают в ведомстве, на сервис загружено более 10 тыс. материалов экстремистского характера. Если видеохостинг не начнет удалять противоправный контент и не снимет ограничения с российских каналов, его могут заблокировать на территории России. Одновременно владельцы российского аналога — Rutube — запустили полное обновление инфраструктуры сервиса. В Кремле считают, что у сервиса «есть будущее».

Роскомнадзор не будет вводить ограничительные меры против видеохостинга YouTube, если сервис будет выполнять требования российского законодательства, заявили в ведомстве.

«Применение новых мер напрямую зависит от администрации видеохостинга. Если YouTube будет выполнять требования законодательства РФ (начнет удалять противоправный контент и модерировать экстремистские и антироссийские призывы, снимет ограничения с российских каналов), то оснований для применения дополнительных мер в отношении ресурса не будет», — рассказали ТАСС в РКН.

В настоящее время YouTube игнорирует требования удалить более 10 тыс. запрещенных материалов, содержащих призывы «к противоправным действиям в отношении граждан и военнослужащих вооруженных сил» России. Видеохостинг также не ограничивает материалы экстремистских организаций, таких как «Правый сектор» (запрещен в РФ) и националистический полк «Азов», подчеркнули в Роскомнадзоре.

РКН составил 22 протокола против американской компании-владельца Google LLC за неудаление запрещенной информации по статье 13.41 КоАП РФ. Суд уже оштрафовал компанию на общую сумму свыше 50 млн рублей.

Дискриминация и цензура

В Роскомнадзоре добавили также, что 36 аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей остаются заблокированными, несмотря на призывы прекратить цензуру в отношении россиян. Это Russia Today, «Россия-24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и другие.

«Регулярно блокируются новые YouTube-каналы российских СМИ — как государственных, так и независимых, общественных деятелей, спортивных клубов, развлекательных и информационно-аналитических ресурсов. Целенаправленно модерируется пророссийский контент, постоянно создаются барьеры для распространения российской информационной повестки», — отметили в ведомстве.

Роскомнадзор проводит проверку «по каждому факту цензуры» и требует снять «дискриминирующие российских авторов каналов блокировки». Кроме того, ведомство зафиксировало порядка 6 тыс. материалов, содержащих «лживый контент о ходе специальной военной операции на территории Украины и дискредитирующих Вооруженные силы РФ». Каналы, которые его транслируют, не подвергаются контролю и каким-либо санкциям со стороны YouTube, заявили в РКН.

YouTube VS Роскомнадзор

10 марта YouTube приостановил для российских пользователей все функции монетизации, а 11 марта решил заблокировать каналы российских медиа, которые, по его данным, финансируются государством. Под блокировку попали аккаунты RT, Sputnik, МИА «Россия сегодня» и РБК. YouTube заявил о незамедлительной блокировке каналов государственных российских СМИ YouTube заявил, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством по всему... 11 марта 20:42

19 марта Роскомнадзор сообщил, что хостинг подверг цензуре 54 канала российских СМИ, в том числе НТВ, ТНТ, РЕН ТВ, «Известия», «Пятый канал», «Русское радио» и «Царьград».

1 апреля РКН потребовал от Google «незамедлительно прекратить какие-либо ограничения на платформе YouTube в отношении российских СМИ и ресурсов, обеспечить беспрепятственный доступ российским пользователям к информации в соответствии с действующим российским законодательством».

В тот же день Минобрнауки разослало вузам письмо с просьбой перенести свой контент с YouTube на российские платформы VK.Video и Rutube. Перенос должен быть осуществлен до 4 апреля.

Российский аналог

Российский аналог YouTube — Rutube — был запущен в 2006 году. Общее количество посетителей сайта превышает 30 млн в месяц. Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Александр Моисеев в конце марта сообщил, что сервис начнет полное обновление инфраструктуры со 2 апреля. Кроме того, Rutube запустил программу поддержки новых блогеров и в первые 40 дней после регистрации перечисляет им 100% доходов от просмотров рекламы. В ОП высказались о необходимости применения мер воздействия на YouTube Первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества ОП РФ Александр Малькевич... 11 марта 09:52

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня в интервью каналу «Беларусь 1» заявил, что RuTube постепенно будет привлекать финансирование. У Rutube есть будущее. Туда будут вложены деньги, он будет еще более удобный. Я знаю, что в апреле они делают обновление, будет следующий шаг к совершенствованию. Туда пойдут деньги, эти деньги пойдут на развитие», — сказал он.

«У нас же что произошло? У нас закрылся Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), у нас закрылся Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). На YouTube блокировки носят просто повальный характер. И, конечно, это мешает и пользователям. Это унижает аудиторию, унижает государство и так далее. И ринулась публика во «Вконтакте», в Telegram, в Rutube. Сотни тысяч, не миллионы пока, но сотни тысяч пользователей ринулись в Rutube, включая СМИ и так далее, и стали грузить видео», — добавил Песков.