«Адские санкции не сработали»: Володин считает, что США не смогут обвалить экономику России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов, которые у нее остаются. Она также анонсировала новый пакет ограничений против РФ. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что планы Вашингтона не увенчаются успехом, а санкции лишь подрывают доверие к доллару.

«Калечащие санкции»

«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — сказала Псаки на брифинге.

По ее словам, цель американской администрации – «истощение ресурсов, которые есть у (президента России Владимира – «Газета.Ru») Путина для продолжения своей деятельности против Украины». Представитель Белого дома считает, что санкции уже демонстрируют свою эффективность, поставив российскую финансовую систему «на грань коллапса».

Псаки также анонсировала принятие в среду очередного пакета санкций против РФ, который будет включать запрет на новые инвестиции в Россию. В Белом доме раскрыли цель санкций в отношении России США пытаются добиться такой ситуации, при которой России пришлось бы выбирать между дефолтом и... 06 апреля 09:59

«Завтра мы объявим... в координации с G7 и ЕС дополнительный пакет радикальных санкционных мер, которые увеличат издержки для России и отправят ее дальше по дороге экономической, финансовой и технологической изоляции. Он будет включать запрет на все новые инвестиции в Россию, расширение санкций против финансовых институтов и госпредприятий, санкции против российских правительственных чиновников и членов их семей», — заявила официальный представитель Белого дома.

Псаки уточнила, что Белый дом пока не будет анонсировать конкретные организации и должностных лиц, которые подвергнутся санкциям.

«Вы можете ожидать, что они нацелятся на представителей российского правительства, членов их семей, финансовые институты, которыми владеет Россия, и предприятий под государственным контролем», — заключила она.

Минфин США «в истерике»

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин уверен, что санкции и намерения США не сработают. По его мнению, «истерика в Минфине США растет, доверие к доллару падает». А решение Путина рассчитываться с недружественными странами за газ в рублях, а также «обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике».

«План Вашингтона не удался. «Адские» санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось», — написал Володин в своем Telegram-канале. Володин заявил о начале конца монополии доллара в мире Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доллар больше нельзя считать надежной валютой для хранения... 06 апреля 09:59

Он напомнил, что Минфин США запретил России оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций.

«У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. Ситуация, созданная США, бьет по ним самим и их гражданам», — убежден спикер Госдумы.

Депутат также считает, что в Международном валютном фонде «неслучайно пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару», так как «его доля в мировых расчетах сокращается».

«Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире», — заключил Володин.

Запрет на долларовые платежи по госдолгу

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на источник в Минфине США сообщило, что ведомство запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.

«Сегодня крайний срок для России, чтобы произвести очередную выплату долга. Начиная с сегодняшнего дня казначейство США не разрешит производить какие-либо выплаты по долгу в долларах со счетов правительства РФ в финансовых учреждениях США», — процитировало агентство источник в пресс-службе Минфина. Reuters: Минфин США не разрешит проведение долларовых платежей по госдолгу России Министерство финансов США не выдаст разрешение на проведение долларовых платежей по суверенному... 05 апреля 04:39

По его словам, Минфин не позволил банку-корреспонденту JPMorgan провести последние выплаты купонов по суверенным облигациям. Они должны были быть произведены по облигациям с погашением в 2022 и 2042 годах. Банк-корреспондент обрабатывает купонные выплаты из России, отправляя их платежному агенту для распределения среди зарубежных держателей облигаций.

В статье также говорится, что Российская Федерация 16 марта должна была произвести оплату купонов по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму $117,2 миллиона — это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на разъяснения Минфина США сообщило, что действующий санкционный режим в отношении России не препятствует осуществлению платежей в обслуживании суверенного долга в долларах как минимум до истечения соответствующей лицензии в конце мая.