«Этой договоренности достаточно». С кем Россия будет вести расчеты в нацвалютах

Банки России и Ирана предварительно договорились о взаиморасчетах в национальных валютах — рублях и иранских риалах. По словам экономистов, договоренности банков достаточно для проведения взаиморасчетов таким образом, что этот процесс будет способствовать укреплению рубля. Кроме того, такое соглашение может подстегнуть и другие страны вести расчеты в национальных валютах.

Москва и Тегеран предварительно договорились о взаиморасчетах в национальных валютах — рублях и риалах. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Российско-иранского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Владимир Обыденов. Соглашение было достигнуто в ходе Российско-иранского форума развития экономического сотрудничества в новой глобальной реальности на площадке Торгово-промышленной палаты.

«Представители России и Ирана выступают за укрепление торгово-экономического сотрудничества. На полях форума присутствовали около 90 представителей иранского бизнеса и ряд замминистров.

Банки России и Ирана — «Мирбизнесбанк» («дочка» крупнейшего розничного банка Ирана Bank Melli Iran) и Российская финансовая корпорация (РФК-банк) — достигли договоренности по вопросу проведения взаиморасчетов в рублях и иранских риалах.

Этой договоренности достаточно для проведения расчетов в таком формате. Страны и ранее осуществляли расчеты в нацвалютах, затем переходили на евро. Сейчас снова возник вопрос договоренности о расчетах в нацвалютах. Она будет реализовываться. Стороны закрепили соответствующее решение. Изначально оно обсуждалось на межправительственной комиссии России и Ирана», — рассказал Обыденов «Газете.Ru».

В РФК-банке подтвердили «Газете.Ru» обсуждение вопроса о расчетах в нацвалютах между Россией и Ираном.

«Банки провели двусторонние консультации о возможности взаиморасчетов в национальных валютах между Россией и Ираном. Цель — расширение объемов торгового оборота между странами», — уточнили в пресс-службе кредитной организации.

В «Мирбизнесбанк» не ответили на запрос «Газеты.Ru».

По данным «Интерфакс-ЦЭА», «Мирбизнесбанк» на 1 апреля занимал 98 место по активам среди российских банков. Он занимается обслуживанием внешнеторгового оборота Ирана и России, также работает с физлицами. Им, например, доступны денежные переводы в иранские банки. В 2018 году США внесли банк в «черный список» «за оказание финансовой, материальной и технологической поддержки, а также финансовых и иных услуг Корпусу стражей исламской революции».

По данным финансового маркетплейса «Банки.ру», РФК-банк являлся инвестиционным и финансовым консультантом ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», НПО «Машиностроение» (Реутов), ОАО «Нижневартовскнефтегаз», ОАО «Росагропромстрой», ГУП «Конструкторское бюро приборостроения» (Тула), ГУП «Московский эндокринный завод», ЗМЗ им. В. М. Мясищева, ОАО «Алмаз», ОАО «Сибнефтепровод», ОАО «Российские семена». В 2018 году также попал под санкции США.

Что может препятствовать таким расчетам

«Никаких проблем с расчетами в валютах стран, в которых располагаются банки, нет. Российские и иранские банки спокойно проводили платежи в риалах, рублях и евро. Подгонять какую-то техническую базу под это не нужно. Все вопросы с местными регуляторами давно улажены.

Можно спокойно переводить денежные средства и в рублях, и в риалах. Страны объединяет невозможность использовать для операций систему межбанковских расчетов SWIFT. Поэтому и здесь тоже будет найдено решение. Это может быть китайская система расчетов CIPS. Или подключение Ирана к российской системе расчетов СПФС. Или подключение российских банков к системе финансовых сообщений Ирана. Но суть остается прежней — здесь тоже нет никаких проблем», — отметил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Эту точку зрения поддержал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. «Рубль — свободно конвертируемая валюта. Для переводов в рубли разрешение не требуется. Если страны подписывают соглашение между собой, препятствий для взаиморасчетов нет», — пояснил Войлуков.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин уточнил, что должна быть настроена инфраструктура проведения платежей в нацвалютах.

«Коммерческие банки одной стороны должны иметь возможность открывать корсчета в банках другой. Это позволит им проводить операции в валютах друг друга. Далее — вопрос договоренностей между компаниями, занимающимися непосредственно торговлей, согласие экспортеров принимать оплату в национальной валюте», — подчеркнул Брагин.

Однако доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина считает, что такой процесс может занять продолжительное время.

«Россия и Китай уже около 10 лет практикуют расчеты в рублях и юанях. Но выстраивание такой системы заняло около трех лет. Это потребовало изменения законодательства обеих стран.

Аналогичная проработка подобного механизма и внесение изменений в законодательства стран ожидает и партнерство с Индией. Переход на торговлю в паре рупия-рубль будет осуществляться через специально созданного внешнеторгового контрагента на базе банка UCO национального банка Индии.

Для этого требуется заключение специальной комиссии правительства Индии по юридическим особенностям планируемого перехода. В 2019 году Россия и Турция подписали соглашение о постепенном отказе от расчетов в долларах. Но до серьезной проработки вопроса так и не дошло. В расчетах двух стран доллар часто заменялся на евро, что не сильно меняло общую схему расчетов. Трудности, следовательно, вызывают не само достижение договоренностей о переходе оплаты в выбранную валюту, а отладка самого механизма этой оплаты», — указала Панина.

«Рубль укрепится»

Экономисты уверены: переход России и Ирана на оплату в нацвалютах поддержит рубль.

«Из-за необходимости расчетов в любой национальной валюте растет рост спроса на нее и ее укрепление по отношению к другим, менее востребованным валютам. О желании перейти на расчеты друг с другом не в долларах, а в национальных валютах еще в 2012 году заявили страны БРИКС на саммите в Нью-Дели. Население Бразилии, России, Индии и Китая вместе составляют половину населения планеты. Совокупная экономика этих стран неуклонно растет», — уточнила Панина.

Экономисты подчеркнули, что переход на взаиморасчеты в рублях и нацвалютах других стран может стать в скором времени привычной практикой. По словам доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, уже согласились на покупку газа в рублях Латвия, Болгария, Армения, Молдавия, Белоруссия, Сербия. «Задумались над вопросом покупки Франция и Германия. Австрия и Италия под вопросом», — указала Лебединская.

Директор Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Олег Шибанов подчеркнул, что на национальные валюты довольно существенно перешла торговля внутри ЕАЭС. «Дальнейший переход на национальные валюты в торговле, например, с Китаем и Индией является приоритетом и для России, и для других стран», — отметил эксперт.