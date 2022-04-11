«Это не санкции»: ЕС внес 20 российских авиакомпаний в черный список

«Угроза безопасности полетов»

«Это (включение российских авиакомпаний в черный список – «Газета.Ru») отражает серьезную озабоченность по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации в России иностранных самолетов, разрешающей их эксплуатацию без действительных сертификатов летной годности», — говорится в сообщении Еврокомиссии.

В организации пришли к выводу, что действия России «нарушают международные стандарты авиационной безопасности».

«Росавиация разрешила российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности. Соответствующие российские авиакомпании сознательно пошли на это в нарушение соответствующих международных стандартов безопасности. Это не только явное нарушение Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция), но и создает непосредственную угрозу безопасности полетов», — приводятся на сайте Еврокомиссии слова комиссара по вопросам транспорта Адины Валеан. ЕК внесла 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности Еврокомиссия (ЕК) включила 21 российскую авиакомпанию в свой черный список по авиационной... 11 апреля 16:24

Она подчеркнула, что нынешнее решение «не является очередной санкцией против России, оно было принято исключительно на основании» соображений безопасности.

«Мы не смешиваем безопасность с политикой», — заключила комиссар.

117 запретов

Всего в обновленном черном списке Евросоюза числятся 117 авиакомпаний. Уточняется, что 90 перевозчиков из 15 стран попали в него из-за «недостаточного контроля за безопасностью полетов со стороны авиационных властей этих государств».

Новичками в списке стали 20 российских авиакомпаний и шесть перевозчиков из других стран: венесуэльские Avior Airlines, суринамские Blue Wing Airlines, иранские Iran Aseman Airlines, иракские Iraqi Airways, нигерийские Med-View Airlines и зимбабвийская Air Zimbabwe.

Также в Еврокомиссии отметили, что за обновление черного списка единодушно проголосовали эксперты по авиационной безопасности государств-членов ЕС. Это решение они приняли 5 апреля на заседании Комитета ЕС по безопасности полетов, которое прошло в формате видеоконференции. Нововведения также поддержал Транспортный комитет Европарламента.

Российские авиакомпании в черном списке

• Авиакомпания «Аврора»;

• «Авиастар-ТУ»;

• «Ижавиа»;

• «Якутия»;

• «Русджет»;

• «ЮВТ аэро»;

• «Сибирские авиалинии»;

• Smartavia;

• «ИрАэро»;

• «Уральские Авиалинии»;

• Авиакомпания «Алроса»;

• NordStar;

• «Руслайн»;

• «Ямал»;

• Nord Wind;

• «Авиакомпания Икар»;

• «Победа»;

• «Аэрофлот»;

• «Россия»;

• «Скол» (перевозчик был внесен в черный список еще в ноябре 2021 года);

• Utair.

Санкции против авиации

В конце февраля, после начала военной спецоперации РФ на Украине, ЕС наложил запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также возбраняется оказывать услуги по страхованию и техническому обслуживанию. Кроме того, в течение нескольких дней страны Европы, Канада и США закрыли свои воздушные пространства для российских самолетов.

В начале марта американская компания Boeing заявила, что приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний. Вскоре голландский авиагигант Airbus принял аналогичное решение. «Аэрофлот» заявил о начале программы диверсификации авиапарка Авиакомпания «Аэрофлот» для преодоления последствий западных санкций приняла решение начать... 11 апреля 12:31

По данным Минтранса на 11 марта, российские авиакомпании эксплуатируют 1367 самолетов, из них в иностранных реестрах зарегистрированы больше половины — 739.

Согласно постановлению правительства России от 19 марта, российские авиакомпании могут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний.

25 марта врио гендиректора авиакомпании «Победа» Андрей Юриков обратился к сотрудникам и заявил, что перевозчик приостанавливает эксплуатацию 16 самолетов из 41.

«Для сохранения безопасности полетов и ради нашего общего будущего сократим флот до 25 самолетов. Остальные самолеты до конца года летать не будут, чтобы накопленного запаса запчастей нам хватило до момента восстановления утраченных логистических цепочек. Сокращение флота поможет закрыть нашу потребность в запчастях для всего флота в будущем», — привел «Интерфакс» слова Юрикова.

11 апреля стало известно, что «Аэрофлот» для преодоления последствий западных санкций решил начать программу диверсификации авиапарка и коррекции маршрутной сети.