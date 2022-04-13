Элитный ЦАО и студийный ЮВАО: как изменился рынок жилья Москвы за два года

С 2019 по 2021 год вторичный рынок столичной недвижимости охватил бум. Причины тому — низкие ипотечные ставки на новостройки и высокая ликвидность объектов. По оценкам «Авито Недвижимости», количество объявлений о продаже московских квартир за это время увеличилось вдвое. Самые дорогие объекты были представлены в центре Москвы, самые дешевые — на Юго-Востоке и Зеленограде. Еще один тренд последних двух лет — повышенный интерес москвичей к более доступным квартирам-студиям.

Причины бума продаж

Количество объявлений о продаже квартир на вторичном рынке московской недвижимости с 2019 по 2021 год удвоилось. Причин ажиотажного спроса сразу несколько, рассказали «Газете.Ru» в «Авито Недвижимости». Среди основных — низкие ипотечные ставки, а также традиционно высокая ликвидность столичных объектов недвижимости.

По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимость» Сергея Хахулина, сейчас пользователям сервиса доступны около 43 тысяч объявлений о продаже московских квартир на вторичном рынке. Это – абсолютный максимум для столичного региона.

«Многие владельцы недвижимости использовали эту возможность и повысили комфортность жилья, продав старые квартиры в пользу более современных квартир в новостройках. Немаловажным фактором служит рост популярности «Авито» для размещения недвижимости», — объяснил Хахулин.

Ситуация в ЦАО

Традиционно самым прибыльным сегментом вторичного рынка московской недвижимости является Центральный административный округ (ЦАО). В центре столицы стоимость выставленной на продажу квартиры в 2021 году в среднем составила 50 млн рублей.

При этом эксперты зафиксировали более чем двукратный рост цен на жилплощадь по сравнению с показателями 2019-го.

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Предложение на вторичном рынке московского жилья за последние три года распределилось равномерно между административными округами. Однако лидером по количеству объявлений все равно стал ЦАО — на его долю пришлось около 14% от общего числа по столице. Далее идут Юг и Юго-Восток столицы (примерно по 12%) и Север (10%).

В то же время Хахулин отметил, что предложение на рынке недвижимости ЦАО по-прежнему остается ограниченным.

Рейтинг остальных округов

После ЦАО в рейтинге самых дорогих районов столичной вторичной недвижимости расположились объекты Западного и Северо-Западного административных округов (ЗАО и СЗАО). Средняя стоимость жилья в 2021 году здесь в среднем составляла 21,4 млн и 14 млн рублей соответственно.

При этом цены на жилплощадь в ЗАО за последние два года увеличились в полтора раза, подчеркнули в «Авито Недвижимости».

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Следом за ЗАО и СЗАО в рейтинге самых дорогих квартир вторичного рынка недвижимости столицы расположились ЮЗАО (13,8 млн), СВАО (13,3 млн), Новомосковский административный округ (НовомАО — 13 млн) и ЮАО (12,7 млн).

Наиболее доступные квартиры на вторичном рынке жилья в Москве в 2021 году можно было найти в Зеленоградском и Юго-Восточном округах. Покупатели там в среднем отдавали за жилплощадь 8,3 млн и 8,6 млн рублей соответственно, рассказали эксперты.

Расцвет студий

Наибольшая доля предложения на московском вторичном рынке недвижимости последние два года была у двухкомнатных квартир — более 30% в 2019-м и 27–28% в 2020–21 годах. Количество трешек, выставленных на продажу, за это время также уменьшилось — с 26% в 2019-м до менее 20% в 2021-м. Та же тенденция наблюдалась и в сегменте столичных однушек — их число на вторичке уменьшилось с 26 до 22% от общего числа квартир, рассказали в «Авито Недвижимости».

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Предложение столичных студий за последние два года, напротив, выросло более чем в три раза — с 7% в 2019-м до 24% в 2021-м. А спрос на покупку таких квартир за последний год оказался взрывным — в большинстве округов Москвы за 2021 год он вырос более чем на 100%.

Активнее всего искали квартиры-студии в ЗАО (+220%), ЦАО (+172%) и ЗелАО (+170%), отметили в «Авито». Данная тенденция во многом объясняется ажиотажем на московском рынке недвижимости во время коронавирусной пандемии в 2020 году, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» Хахулин.

«Студии, как правило, являются наиболее доступной альтернативой однокомнатным вариантам. К примеру, в Некрасовке можно найти квартиры по 11–15 квадратных метров за 2–2,5 млн рублей», — рассказал аналитик.

Однако доступные цены на московские студии можно найти не во всех административных округах столицы. Так, по словам Хахулина, стоимость таких апартаментов площадью более 50 кв. м в районе Кутузовского проспекта достигает 37 млн рублей.

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Самое большое число столичный студий, выставленных на продажу в 2021 году на вторичном рынке жилья, оказалось в ЮВАО, уточнили в «Авито Недвижимости». Таких объявлений на платформе было представлено 13 тыс.

С 2019 года их число увеличилось в шесть раз, а средняя стоимость объекта — выросла почти на 30%, до 3,7 млн рублей. Дешевле в прошлом году можно было приобрести только студии в Зеленоградском округе (3,25 млн).

В свою очередь, наиболее дорогие студии оказались расположены в Новомосковском АО — там стоимость апартаментов достигла 6,1 млн рублей.