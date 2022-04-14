Счета «Сити инвест банка» заблокированы по суду. Это требования кредиторов

Главное управление ЦБ по Северо-Западу арестовало корреспондентский счет «Сити инвест банка», остановив операционную деятельность банка и обездвижив средства клиентов на его счетах. Арест наложен в рамках дела о банкротстве новгородского АО «Дека» (производитель кваса «Никола») – члены совета директоров банка признаны его организаторами и теперь обязаны возместить АО «Дека» понесенные убытки на 2 млрд руб. Единовременно погасить эти требования «Сити инвест банк» не в состоянии, поскольку их сумма превышает размер его собственного капитала. За блокировкой счета, в свою очередь, может последовать введение временной администрации в «Сити инвест банке» со стороны ЦБ.

Полная блокировка

В распоряжении «Газеты.Ru» оказались исполнительный лист Арбитражного суда Новгородской области об аресте корреспондентского счета «Сити инвест банка» как обеспечительной меры в рамках требований суда к банку на сумму в 2 млрд рублей, а также ходатайство главы правления «Сити инвест банка» Павла Дядичкина в суд об отмене этих мер. По этому листу региональное управление ЦБ арестовало счет банка в рамках дела о банкротстве АО «Дека» (Новгородская обл) – суд вынес решение, что банк и его акционеры ответственны за это банкротство и потому привлекаются к субсидиарной ответственности по долгам «Дека» на 2 млрд руб.

Глава правления «Сити инвест банка» Павел Дядичкин в ответ обратился в суд с ходатайством о снятии ареста, который привел к блокировке «денежных средств клиентов «Сити инвест банка» на их счетах». Через корреспондентский счет «Сити инвест банк» проводит все платежи с банками-партнерами и контрагентами, но теперь «клиенты банка не могут отправить денежные средства получателям платежей», равно как и «не могут их вернуть», указывает он в ходатайстве. Копия документа имеется в распоряжении «Газеты.Ru». Ранее «Сити инвест банк» уже обращался в суд с просьбой снять наложенный на себя арест, но суд банку отказал.

Корреспондентский счет – основной расчетный счет любой кредитной организации.

Через эти счета проходят все операции банков с контрагентами, и подобный арест означает фактическую блокировку операционной деятельности банка. Есть ли какие-либо ограничения на вывод или снятие средств клиентов «Сити инвест банка», в ходатайстве Павла Дядичкина не уточняется, а в самом банке оперативно не смогли ответить на запрос «Газеты.Ru». Размер наложенных Арбитражным судом Новгородской области обеспечительных мер на «Сити инвест банк» превышает размер его собственного капитала: если на январь 2022 года собственный капитал «Сити инвест банка» составлял 1,6 млрд рублей. Иными словами, выплатить единовременно необходимую сумму банку будет крайне трудно.

Крайняя мера

ЦБ нечасто прибегает к столь серьезной мере, как блокировка корреспондентских счетов. Исполнительный лист ЦБ получил после того, как в конце марта Арбитражный суд Новгородской области пришел к выводу, что члены совета директоров «Сити инвест банка» Сергей Камзин и Борис Башкович организовали банкротство АО «Дека». «Материалы дела, с бесспорностью свидетельствуют об участии членов Совета директоров АО «Сити инвест банк» в непосредственной реализации действий по банкротству АО «Дека» и выводу активов должника и их явной осведомленности о реализации указанных мероприятий по банкротству АО «Дека»», — говорится в определении суда (копия документа имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Как следует из документа, господа Камзин и Башкович, действуя через цепочку подконтрольных «Сити инвест банку» юрлиц, а также через лояльный себе менеджмент «Дека», вывели все финансовые потоки завода во вновь созданное юрлицо – ООО «Декалитр». Владельцы банка» сумели получить операционный контроль над «Дека», поскольку банк кредитовал завод и смог запустить искусственную процедуру его банкротства, хотя предприятие стабильно работало, следует из определения суда.

До банкротства завод «Дека» имел прямые контракты на отгрузку продукции с сетями «Окей», «Перекресток», «Магнит» и рядом других.

Как говорится в решении суда, Сергей Камзин, Борис Башкович, «Сити инвест банк», а также назначенные в их интересах директор «Дека» Манойло Хуравиди и его заместитель Виктор Кузьмин разорвали эти контракты и убедили торговые сети перезаключить их со вновь созданным ООО «Декалитр», аффилированным с «Сити инвест банком». В результате, вся выручка завода, которую он прежде получал напрямую, начала уходить в это ООО (до остановки годовая выручка АО «Дека» была близка к 2,4 млрд руб).

«Банк перешел к давальческой схеме поставки продукции на АО «Дека» через ООО «Декалитр», — заявил «Газете.Ru» конкурсный управляющий АО «Дека» Максим Лагода. — В результате «Декалитр» стал центром прибыли, а «Дека» – оказалась центром убытков, она получало средства лишь для покрытия расходов на зарплату и экстренные платежи». По его словам, работа по такой схеме продолжалась недолго. Кредиторы обратились в суд за взыскание убытков, в итоге на предприятии введено конкурсное производство. «Дека» же в результате действий «Сити инвест банка» и его акционеров остановило работу, распустив персонал (порядка 600 чел).

Под угрозой дефолта

«Сумма обеспечительных мер в 2 млрд рублей отражает кредиторскую задолженность АО «Дека», — продолжает Максим Лагода. — Но она может быть увеличена за счет так называемых мораторных процентов, как неустойки, которую должны получить кредиторы пока не вернут свои средства. По нашим расчетам она превышает 500 млн рублей. И пока непонятно распространяется ли субсидиарная ответственность на мораторные проценты». По словам конкурсного управляющего АО «Дека», сумма может быть уменьшена после того, как имущество обанкроченного завода будет продано с конкурсных торгов и долги перед его кредиторами будут частично погашены. Но дата и даже примерные сроки конкурсных торгов «Дека» еще неизвестны, а до этого времени обеспечительные меры будут сохраняться.

Кроме того, в своем определении о банкротстве «Дека» Арбитражный суд постоянно ссылается на возбужденные на этот счет уголовные дела, причем в тексте определения есть ссылка на показания свидетелей по одному из них (№11902490002000027, возбуждено СК РФ), согласно которым Борис Башкович и Сергей Камзин «осуществляли тотальный контроль над управленческими решениями и финансами АО «Дека», что позволяло «Сити Инвест Банку» контролировать финансовые потоки завода», но данных о том, есть ли фигуранты в возбужденных делах, в определении суда нет.

Главные риски блокировки корреспондентского счета любой кредитной организации связаны даже не с размером требований к ней или невозможностью проводить платежи с контрагентами, хотя это и блокирует работу банка. Риски вытекают еще и из ст. 189.26 закона «О банкротстве», согласно которой ЦБ может назначать временную администрацию в банке в том случае, если кредитная организация не выполняет какие-либо обязательные платежи перед своими контрагентами в течение 7 дней. Причем закон прямо оговаривает, что причиной неплатежей должны быть «отсутствие или недостаточность денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации», то есть эта ситуация «Сити Инвест Банка».

Банкротство кредитной организации наступает в случае невозможности кредитной организации в течение 14 дней удовлетворить требований в свой адрес по уплате обязательных платежей, говорится в статье 189.8 того же закона. Корреспондентский счет «Сити инвест банка» в настоящее время арестован. Исполнительный лист о принятии обеспечительных мер в отношении АО «Сити Инвест Банка» по словам Максима Лагоды получил отметку в ЦБ 7 апреля.