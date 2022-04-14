«Немедленная финансовая помощь»: Зеленский запросил у ЕС $7 млрд в месяц

$7 млрд

«Украине требуется 7 миллиардов долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы, заявил президент Владимир Зеленский председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе», — говорится в статье.

Согласно информации агентства, Зеленский также обсудил с ней проблемы, с которыми сталкивается Украина, пытаясь экспортировать свое зерно. В свою очередь фон дер Ляйен заявила, что блок будет использовать свои ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь в этом вопросе.

Bloomberg также сообщил, что накануне украинский лидер обсудил получение дальнейшей поддержки со стороны США во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом. Bloomberg: Зеленский призвал Евросоюз выделять Украине $7 млрд ежемесячно Президент Украины Владимир Зеленский заявил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Киеву... 14 апреля 18:39

В статье также упоминается сообщение Национального банка Украины, предупредившего в четверг, что «по итогам 2022 года инфляция» в стране «может превысить 20%». К причинам такого роста финансовый регулятор относит продолжающиеся боевые действия, сбои в производственных процессах, логистические проблемы, разрушение транспортной инфраструктуры, ослабление гривны и высокие мировые цены на энергоносители.

Переговоры Зеленского с ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетили Украину на прошлой неделе. Они прибыли в страну в ночь на 8 апреля.

В Киеве фон дер Ляйен встретилась с Владимиром Зеленским. Она передала украинскому лидеру опросник, заполнение которого позволит Еврокомиссии рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Глава ЕК также пообещала «помочь заполнить его не в течение лет, а в течение недель».

«Опросник должен быть заполнен, это вопросы для (вынесения – «Газета.Ru») формальной позиции в качестве рекомендации Европейскому союзу. Мы готовы 24 часа семь дней в неделю помогать вам заполнять этот опросник. Поэтому сформулировать эту позицию можно будет не как обычно в течение лет, а в течение недель, если мы будем тесно работать вместе», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Еврокомиссия «хорошо знает Украину», что позволит ускорить подготовку позиции ЕК. Фон дер Ляйен также надеется, «что Украина и демократия выиграют войну», что Евросоюз «будет работать вместе с Украиной, чтобы восстановить» страну, а это «означает массированные инвестиции и реформы, и это позволит проложить путь к вступлению Украины в ЕС». В ЕК оценили возможные сроки вступления Украины в ЕС Процесс вступления в Евросоюз обычно занимает годы, однако в экстраординарной ситуации, в какой... 10 апреля 17:44

«На Украине много надежд. Они принадлежат нашей европейской семье вне всяких сомнений. Они в экстраординарной ситуации, где мы должны принимать необычные меры», — заявила фон дер Ляйен после встречи с Зеленским.

Она отметила, что «для Украины самое важное самим решить, что они хотят делать в будущем, как хотят строить свою страну».

«Они хотят вступить в Евросоюз. Обычно этот процесс занимает годы, и вчера мы сделали важный шаг вперед», — отметила фон дер Ляйен.

Она добавила, что Евросоюз готов поддержать реформы на Украине после завершения российской военной спецоперации параллельно с восстановлением страны. Глава Еврокомиссии назвала это «экстраординарным способом сформировать страну и пройти путь к ЕС».

1,5 миллиарда евро

Жозеп Боррель, который также принял участие в переговорах с Зеленским, позже написал в своем Twitter, что что исход украинского кризиса будет решен на полях сражений.

«Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные 500 миллионов евро на подходе. Поставки оружия будут адаптированы под нужды Украины», — написал глава европейской дипломатии. Боррель заявил, что украинский кризис будет разрешен на поле боя Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал... 11 апреля 14:56

Согласно информации РИА «Новости», общий размер военной помощи Евросоюза Киеву составил 1,5 миллиарда евро.

В России заявление Борреля осудили. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности должен быть немедленно отправлен в отставку странами ЕС после слов о военном разрешении ситуации на Украине.

«Его долг — искать решение проблемы дипломатическим путем», — написал председатель Госдумы.

Володин убежден, что Запад тем самым открыто объявил своей целью «войну до последнего украинца».