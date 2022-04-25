«В США все стало очень дорогим». Что американцы думают о ценах

Инфляция в США в марте разогналась до 8,5%. Федрезерв для борьбы с ней может поднять учетную ставку сразу на 50 базисных пунктов, сообщила The Wall Street Journal. «Газета.Ru» поговорила с американцами и русскоязычными гражданами, живущими в США, о том, как они справляются с подорожанием товаров.

Побежали скупать недвижимость

Владелец фирмы по продаже недвижимости в Чикаго Тодд Круммель сообщил, что в последние месяцы в строительной отрасли наблюдается значительный рост цен. «Пиломатериалы, металлы и тому подобные товары сначала сильно подорожали. Затем цены немного снизились по сравнению с максимумами. Но все же остаются высокими. И недвижимость растет в цене», — сказал Круммель. Пик инфляции Рост цен в США продолжится, хотя пик уже, возможно, достигнут, заявила в интервью CNBC и Bloomberg 23 апреля министр финансов США Джанет Йеллен. Читать дальше

Цены на жилье беспокоят и Наталью Гуттадауро из штата Флорида. «Ставки по ипотеке у банков остаются относительно низкими как раз за счет низкой ставки ФРС. А теперь, когда ФРС чуть ли не открытым текстом заявила о повышении ставок, американцы кинулись скупать недвижимость. Ценник снова поднялся», — отметила Наталья.

«Тут у нас многие ругают за рост цен обоих президентов — и Байдена, и Путина. А заодно и Пауэла, главу местного ЦБ. Претензии к ним связаны также с ростом цен на бензин. Байден перекладывает ответственность за это на Путина. Может, отчасти Байден прав. Но сами-то американские власти куда смотрели?» — возмутилась Наталья.

По ее словам, глава ФРС Пауэл еще пару лет назад объявил, что регулятор будет контролировать инфляцию по средней величине за несколько лет. «Средняя величина за несколько лет, естественно, ниже, чем сегодняшняя. В итоге ФРС проспала рост цен. И тут на всех телеканалах – MSNBC SNNTV — это горячо и бесконечно обсуждается», — сказала жительница Флориды.

В чем пришлось себя ограничить

Школьный учитель истории Тим (Ланкастер, штат Пенсильвания) уточнил, что инфляция оказала влияние «на все, что мы покупаем в магазинах». «Раньше мы покупали продукты лучше, качественнее, а сейчас — что похуже. И берем поменьше. Что касается детей, а у меня их двое, то мы на них не экономим. Покупаем продукты те же, что и раньше», — добавил Тим.

Он добавил, что поддерживать прежний уровень жизни реально. «Моя жена сейчас подрабатывает, да и я тоже», — объяснил он.

Против роста цен на бензин также нашлось решение. «Мы живем близко к работе. Автомобиль используем. Но теперь гораздо реже», — отметил Тим.

Соцработник Даниэла (Сан-Франциско, штат Калифорния) заявила, что «недавний скачок на 50 центов за галлон бензина всего за одну неделю вызвал шок у американцев». «Но, похоже, нефтяные компании используют трудности текущей ситуации как предлог, чтобы еще больше увеличить свою прибыль», — посетовала Даниэла.

Менеджер по продажам Кайл (Мэдисон, штат Висконсин) также больше всего сокрушается по поводу роста цен на бензин. «В мой бак влезает 11 галлонов. И стоил он мне при полной заправке $52. На пике роста цен – в конце февраля-начале марта. Сейчас заправка бака обходится в $49. Это все равно дорого», — сообщил Кайл.

Он также отметил значительный рост цен на мясо. «Говядина теперь дорогая. Если хорошего качества, то обойдется в $34 за фунт. Раньше стоила $28-30. Но хуже всего для нас рост цен на курятину, мы ее часто едим», — сообщил Кайл.

Житель Вашингтона Кристиан удручен прежде всего ростом ценника на продукты. «В прошлом году, мы с женой заметили рост цен на продукты. До этого мы особо не интересовались ценами. Просто покупали ту еду, что нам нравилась. Я лично не знал раньше, сколько стоит молоко или яйца и другие продукты», — признался Кристиан.

Он уточнил, что раньше продукты покупались в сети Whole Foods.

«Считается дорогим супермаркетом. Но прошлым летом вдруг заметили, что каждый поход в Whole Foods обходится от $150, a часто и от $200-225. Соседи тоже заметили рост цен. Эта тема, наверное, в первый раз за 15 лет, стала острой», — сказал Кристиан.

По рекомендации соседей семья Кристиана переключилась на покупки в другом магазине. Это «Трейдер Джос», там цены ниже. Средний чек покупок — $75-$125.

«Мы также стали чаще покупать товары по оптовым ценам. Вместо одной банки консервов за $1,5 мы сейчас покупаем 12 банок за $1. Пока мы живем на одну зарплату после рождения ребенка», — продолжил он.

Семья Кристиана экономит также на путешествиях. «Раньше мы арендовали машину на длинные выходные за $200-$250 и путешествовали около 10-12 раз в год. Сейчас аренда стоит ближе к $350. К тому же бензин около $5 за галлон, а не $2,5, как раньше. То есть мы теперь обычно платим за каждую поездку на $30-$50 больше», — отметил он.

По словам Кристиана, в этом году его семья запланировала не больше шести поездок на отдых. «Пока автомобиль арендовали только один раз в этом году. Мы также временно перестали ходить в ресторан. Каждый поход туда стоит от $50-$75. Ходим обычно пару раз в месяц», — отметил Кристиан.

Аренда квартиры подорожала в этом году на 4% — до $2900. «Подняли бы и выше, если не было бы много новостроек в нашем районе. За счет избытка квартир мне удалось снизить рост цены аренды наполовину», — заключил Кристиан.

Русский американец Алексей из Нью-Йорка сказал, что многие его знакомые и он сам «рефлексируют не столько по поводу ценников на бензин или на пиво в торговой сети Walmart, сколько по поводу ситуации на Украине». «Если бензин поднялся в цене на доллар только за один месяц, это никого не радует. Но сейчас не время говорить о росте цен на фоне того, что происходит в Украине», — добавил Алексей.

Алкоголь остается доступным

Аналитик в консалтинговой компании в Нью-Йорке Молли отметила, что «в США все стало очень дорогим. И это уже не новость. Каждый год все дороже и дороже». Она сказала, что до недавнего времени не замечала, как «похудел доллар».

«Но в этом году я вдруг обнаружила достаточно неприятный для меня сюрприз. Например, в центре NYC молоко сейчас стоит $8,5, а раньше было $4. Однажды я сходила за продуктами, купила молоко и яйцо и потратила $20. Я не поняла, как это вообще возможно. Вторая неприятная вещь. Обычный ужин в ресторане обойдется никак не меньше $30 на человека», — заявила Молли.

По ее данным, стрижка в парикмахерской стоит теперь $200-300, а если с окрашиванием волос – $500-600. «Но надо понимать, что NYC — самое дорогой город в США», — оговорилась Молли.

Ее радует, что алкоголь пока еще несильно подорожал. «Бутылку вина можно найти за $10 даже. Пиво в баре — $10, а коктейль — $15-20», — перечислила жительница Нью-Йорка.