«Когда начался суд, у отца произошел инфаркт». Как живется россиянам с микрозаймами

«Худо-бедно живем»

Наталье из Москвы 36 лет, ее матери – 62 года. В 2014 году Наталья развелась с мужем, на руках остались двое детей трех и пяти лет. Переехала в квартиру, оформленную на мать. Родители Натальи проживают по другому адресу — в жилье, оформленном на отца Натальи. На тот момент собеседница издания работала техником-лаборантом на бетонном заводе. Мама – архитектором.

«Микрозайм на сумму 2 млн рублей оформила моя мама. Деньги нужны были на закрытие банковских кредитов. Их, в свою очередь, она брала потому, что такой человек. Нужны были деньги на ремонт или реконструкцию дачи – она брала кредит. Когда уже пришло понимание, что долги нужно выплачивать и банки ждать не будут, оформила крупный микрозайм», — рассказала Наталья.

По словам собеседницы «Газеты.Ru», сначала все шло хорошо.

«Мама закрыла банковские кредиты, год платила по микрозайму. Но ее вдруг досрочно сократили с работы на пенсию. Как гром среди ясного неба. Денег, логично, не стало. Мама написала заявление в микрофинансовую организацию об отсрочке платежей по нему. Ответа не последовало. Мама перестала платить», — вспоминает Наталья.

В 2017 году банк выкупил договор займа у МФО, и маму Натальи вызвали в суд.

«Появилась закладная на квартиру. Долг к тому моменту достиг 4,5 млн рублей. Два года мы судились с банком, проиграли. Квартиру на торгах продали вместе с нами. В 2020 году новый собственник по решению суда выгнал меня и малолетних детей на улицу. Я к тому моменту была без работы. Уволилась из-за сокращения и степени вредности, дети болеть начали. У дочки в первом классе астма началась. Но пришлось быстро выйти на новое место – менеджером. Детей я бросить не могу», — сообщила женщина.

Наталья второй год снимает квартиру в Московской области.

«Пособия по многодетности выбивали через министра соцзащиты. В жилой площади и резервном жилье нам было отказано. Отец стал инвалидом. Когда начался суд, у него были инсульт и инфаркт», — посетовала Наталья.

Однако женщина не теряет веры в лучшее. На вопрос «Как вообще с этим можно жить?» Наталья отвечает: «Худо-бедно живем. Но микрозаймы – обман людей».

«Нам с ребенком нужны были деньги на продукты»

Елене из Москвы 52 года. Она – человек творческой профессии с более-менее свободным графиком и непостоянным доходом. Микрозайм она оформила на еду.

«Нам с ребенком нужны были продукты. Брала 2 тыс. рублей на две недели. Боялась, что не отдам. А мне наоборот повезло. Я пришла в микрофинансовую организацию через три дня. Но там мне сказали: микрозайм оформлен на две недели, значит и проценты будут начислены за две недели. В итоге я вернула 5 тыс. рублей. Переплатила очень много в итоге», — объяснила Елена.

У собеседницы издания после этого опыта сформировалось резко негативное отношение к МФО.

«Больше никогда туда не обращалась, даже если нужны были деньги. Перебивалась как могла, терпела, но не обращалась», — рассказала она.

«Потеря кредитной истории и времени на суды»

Константин из Москвы стал жертвой мошенничества. В 2018 году аферисты оформили на него два микрозайма. Он узнал об этом в 2020 году, когда получил иск от МФО с требованием вернуть 15 тыс. руб.

«Один суд я выиграл, второй еще идет. Четыре года уже. Испорчена кредитная история. Не могу взять ни потребительский, ни автокредит. Хотя микрозайм был оформлен по другому – не моему – номеру телефона и деньги поступили не на мою карту. МФО отказывали во внутренних проверках, присылали отписки», — рассказал Константин.

По словам собеседника, в 2018 году была целая волна таких случаев.

«Кто-то выплачивал долг, кто-то нет. Я из принципа пошел в суд, так как кредитная история была испорчена. Хорошо, коллекторы не звонили, не угрожали, не выбивали долг. Тем не менее неприятный след оставили. Потеря кредитной истории и огромного количества времени на суды – вот мой итог», — резюмировал собеседник «Газеты.Ru».