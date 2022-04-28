«Пойдут народу Украины». Конгресс США разрешил тратить отобранные у России средства

Палата представителей США одобрила законопроект, разрешающий направить Украине арестованные активы, связанные с Россией. Средства пойдут на восстановление страны после военной спецоперации РФ, а также на гуманитарную помощь. Кроме того, деньги могут направить на «содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии». В МИД РФ заявили, что не оставят решение Соединенных Штатов без ответа.

«На восстановление Украины»

Законодательная инициатива, одобренная нижней палатой Конгресса США, предполагает конфискацию американскими властями некоторых связанных с РФ активов. Их предлагается продать, а затем оказать Киеву дополнительную помощь.

Согласно документу, президенту США следует «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции», которая может быть связана с властями РФ. Также речь идет о средствах, полученных владельцами благодаря оказанию поддержки властям России. Захарова: будет дан ответ на «идиотическую» идею США о признании РФ спонсором терроризма Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на предложение Конгресса США конфисковать... 28 апреля 10:11

Инициативу поддержали 417 членов Палаты представителей, восемь выступили против. Трансляцию заседания нижней палаты Конгресса транслировал канал C-SPAN.

Инициативу разработали члены Палаты представителей Конгресса США Том Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины). Авторы законопроекта уточнили, что он касается активов стоимостью от $2 млн, в том числе собственности российских энергетических компаний. В США будет создана межведомственная группа, которую возглавит госсекретарь. Она будет «определять конституционные механизмы», позволяющие осуществить все необходимые действия.

Вырученные от продажи активов средства направят «на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь ей, на содействие украинцам в переселении в другие страны». Кроме того, деньги могут пойти на «гуманитарную помощь и содействие в развитии российскому народу, в том числе в области демократии, программ в сфере прав человека и их мониторинга».

Инициатива также предписывает властям США рассмотреть возможность введения дополнительных санкций в отношении российских законодателей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение Конгресса США конфисковать российские активы, а также инициативу признать РФ «спонсором терроризма». В США приняли закон, позволяющий направлять Киеву арестованные активы иностранцев Палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные активы иностранцев в помощь... 28 апреля 10:11

«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, получат свое развитие и продолжение. Мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», — сказала Захарова в эфире «Соловьев.Live».

Заморозка активов

16 марта стало известно, что власти Соединенных Штатов создали многостороннюю рабочую группу, которая займется поиском и арестом активов российских элит. В ней также участвуют Австралия, Канада, Европейская комиссия, Германия, Италия, Франция, Япония и Великобритания. Группа получила название «Российские элиты, доверенные лица и олигархи». Кроме того, три ведущих аукционных дома — Christie's, Sotheby's и Phillips — решили помочь в поиске зарубежных активов российских бизнесменов, попавших под санкции.

В конце марта издание Axios сообщило, что сенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от Огайо Роб Портман подготовили законопроект, который предлагает направить средства, вырученные от конфискованных российских активов, на помощь Украине.

Тогда предполагалось, что деньги пойдут в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины, управлять которым будут Госдепартамент и Агентство США по международному развитию.

«Украина переживает наиболее тяжелый кризис с беженцами со времен Второй мировой войны — им нужна наша помощь», — сказал Портман. В США изучают возможность передачи замороженных активов ЦБ РФ на помощь Украине Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон в настоящее время не имеет данных о том... 22 апреля 02:20

По его словам, один из способов помочь — «перейти от замораживания активов российских олигархов и состоятельных граждан к конфискации их активов и предоставлению этих средств украинскому народу».

В свою очередь Беннет уточнил, что законопроект заставит «Путина и российских олигархов заплатить», поскольку он гарантирует, что «средства от их конфискованных активов пойдут непосредственно народу Украины».

В середине апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединенных Штатов не будут возвращать замороженные активы российских бизнесменов.

«Поскольку мы захватываем эти активы, наша цель не заключается в том, чтобы вернуть их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше», — привел слова Салливана журналист Bloomberg Джордан Фабиан в Twitter.

Политик подчеркнул, что администрация США активно работает над тем, чтобы попавшие под санкции бизнесмены не смогли вернуть себе дорогостоящие яхты и жилье.