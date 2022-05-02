«Эффект латте». Как быстрее избавиться от кредита в условиях санкций

Из-за спада в экономике и санкций многие заемщики оказались в ситуации неопределенности: невозможно спрогнозировать свои будущие доходы. А если есть кредит на руках, возможно, лучше постараться поскорее его погасить. В Центробанке назвали пять способов оперативно избавиться от займа.

Главный экономист главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Александра Львова уверена: в условиях санкций нужно стараться быстрее закрыть все долги.

«Перспективы рынка труда во многих сферах стали весьма размыты. Ряд компаний уже объявили о своем решении свернуть свою деятельность в России, другие пока поставили на паузу свой бизнес. И даже если сейчас заемщик трудоустроен, доход у него достаточный для погашения кредита и стабильный, в дальнейшем ситуация может кардинально поменяться. И отсутствие хорошо оплачиваемой работы может серьезно повлиять на возможность выплачивать долг. Чтобы оптимизировать долговую нагрузку, люди думают о том, как избавиться от кредитов», — рассказала Львова «Газете.Ru».

Она назвала пять способов поскорее расстаться с долгами в нынешних условиях.

Способ 1. Рефинансирование

Рефинансирование – это оформление нового кредита для погашения уже имеющегося. Программа позволяет заемщику улучшить условия по кредиту: получить лучшую процентную ставку, продлить срок и уменьшить ежемесячную выплату.

«Если вы взяли кредит под высокую ставку, рефинансируйте его, когда ставки снизятся. Ключевая ставка Банка России сейчас уже снижается, а ставки по кредитам следуют за ее изменением. Если у вас несколько кредитов, поищите выгодные условия на сайтах банков и объедините их в один», — отметила Львова.

Способ 2. Досрочное погашение

Досрочное погашение сократит срок кредита и позволит сэкономить на процентах.

«При досрочном погашении проценты уплачиваются только за фактический срок пользования кредитом», — подчеркнула Львова.

Чтобы погасить кредит досрочно, по закону нужно уведомить о своем решении банк не менее чем за 30 дней, но банк может устанавливать и меньший срок для своих заемщиков.

Также стоит обратить внимание на возможную минимальную сумму досрочного погашения. Если гасится досрочно только часть долга, банк присылает новый график платежей.

Способ 3. Достаем запасы

Часть денег, которые вы копили на ремонт, отпуск или новую кухню, можно потратить на досрочное погашение долга. Но все равно нужно оставить резерв на случай сокращений на работе, увольнения, болезни. Финансовую подушку безопасности лучше хранить в банке. Ставки по депозитам сейчас привлекательные – 16-18% годовых. Торопиться с продажей серьезных активов (недвижимость, машина) для погашения кредита не стоит.

Способ 4. Избавляемся от дорогих долгов

Если у вас есть кредиты по высоким ставкам, погасите сначала их. Как правило, это короткие долги. Если это еще и меньший долг, можно высвободить деньги для погашения более крупных долгов.

Способ 5. Строим планы

Многие строят долгосрочные финансовые планы. «Сейчас стоит уделить внимание и краткосрочному финансовому планированию. Удобно отслеживать траты в приложении банка», — пояснила Львова. Она напоминает классический пример про «эффект латте»: можно экономить, даже отказавшись от чашки кофе навынос перед работой.

Полезно ознакомиться с международным опытом домашнего финансового планирования. Японцы придумали систему ведения семейного бюджета Kakebo, где рекомендуется не совершать покупку той или иной вещи сразу. Лучше отложить приобретение на некоторое время, и потом снова подумать о необходимости этой траты.

Если с платежами уже возникли проблемы, нужно их признать и запросить в банке отсрочку. «По закону до 30 сентября этого года вы можете оформить кредитные каникулы на полгода, если ваши доходы снизились больше чем на 30%. Кредиторы предлагают и собственные программы, например уменьшение размера платежа», — отметила Львова.