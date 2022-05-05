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Бизнес

«Индексация зарплат в 5% в частных компаниях явно недостаточна»

Только треть частных компаний России проиндексируют зарплату всем сотрудникам в 2022 году

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Depositphotos
Только 32% работодателей из числа коммерческих компаний планируют индексировать зарплаты всем своим сотрудникам. Такие расчеты «Газете.Ru» предоставила рекрутинговая компания HeadHunter. Среднее повышение составит 5% — ниже уровня инфляции. В Госдуме назвали такое повышение недостаточным. Депутаты считают, что нужно стремиться к индексации по уровню инфляции. Впрочем, парламентарии и представители профсоюзов отметили, что проблема возникла из-за санкций и неопределенности в экономике, и повышение даже на 5% — хоть что-то.

По данным HeadHunter, только 32% работодателей из числа частных компаний планируют индексировать зарплаты всем своим сотрудникам в 2022 году.

«Из этих 32% работодателей 34% проиндексировали зарплаты своим сотрудникам в январе-феврале, 25% в марте-апреле. В среднем индексация составит только 5% от зарплаты.

Не корректируют заработные платы обычно 13,3% компаний, 40,9% делают это по решению руководства, 40,7% пересматривают зарплаты сотрудников раз в год, 4,2% - дважды в год, 1% - чаще двух раз», — рассказала «Газете.Ru» главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

27 апреля президент России Владимир Путин пообещал в самое ближайшее время проиндексировать зарплаты бюджетникам (а также пенсии и соцвыплаты). Для выполнения этого решения, как заявил Путин, парламентариям следует «самым тщательным образом отработать» необходимые поправки и правовые механизмы. По словам главы государства, эти меры направлены на помощь наиболее уязвимым группам россиян. Размер индексации не уточнялся. «Хочу отметить, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения», — пообещал президент.

По данным Росстата, инфляция в апреле в годовом выражении достигла 17,6%. По данным ЦБ, по итогам года цены могут вырасти на 23%. В 2021 году нидерландская финансовая группа ING проводила исследование, которое показало, что в бюджетной сфере работало 60 млн россиян или 42% населения страны. Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что доля граждан, занятых в частном бизнесе, достаточно высока, хотя и несопоставима с долей бюджетников.

5% — маловато

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что индексация в 5% явно недостаточна.

«Реальная инфляция выше 5%, это очевидно. Достаточно зайти в магазин или аптеку и посмотреть на рост цен продуктов и лекарств. Со стороны государства необходимо создавать все условия, чтобы коммерческий сектор мог ежегодно повышать зарплату своим сотрудникам. К сожалению, в России труд недооценен.

К повышению зарплат на уровень инфляции в частном секторе нужно стремиться. Мы предлагали увеличить МРОТ до 20 тыс. рублей, ввести прогрессивную шкалу налогообложения», — пояснил Нилов.

Коллега Нилова по думскому комитету Елена Цунаева отметила, что размер компенсации в текущих условиях зависит от общей ситуации в стране.

«Государство сейчас работает в условиях санкций и рисков, которые возникли на производстве. Бизнес сам определил размер индексации в 5% в конкретный момент. Конечно, хотелось бы, чтобы было по-другому, но бизнес сам оценил свои возможности», — указала Цунаева.

В профсоюзах заметили, что в российском законодательстве есть пробел, касающийся деталей индексации зарплат в частных компаниях.

«Есть старая проблема: в Трудовом кодексе зафиксирована необходимость проведения ежегодной индексации, но при этом отсутствует подзаконный акт, который бы регулировал конкретный размер повышения. Тем не менее, такая обязанность у работодателей есть. Те компании, которые не индексируют зарплату, нарушают закон», — заявил «Газете.Ru» замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
По его словам, традиционным является повышение на уровень инфляции.

Шершуков отметил, что сейчас ситуация у предпринимателей иная: хоть пятипроцентной индексации зарплат явно недостаточно, но и сам бизнес находится в подвешенном состоянии, связанном с санкциями и неопределенностью в экономике. «Если стоит вопрос о возможном закрытии предприятия после большой индексации, какой вариант лучше для работника? Хотя бы какая-то компенсация. Повышение на уровень инфляции возможно, если это не закроет предприятие. Для предприятий системообразующих отраслей и тех, кто сильно пострадал из-за текущей ситуации, нужна поддержка со стороны государства», — рассказал эксперт.

Директор по развитию бизнеса HR-платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец с ним согласился.

«Частный сектор, в особенности сегмент малого бизнеса, у которого нет большого запаса прочности, еще не оправился от потрясений коронокризиса. И нынешний кризис переживает с большим трудом. Несмотря на это, частные компании остаются гарантом занятости и вносят ощутимый вклад в ВВП. Поэтому сейчас важнее сделать так, чтобы бизнесу было комфортнее и он не начал схлопываться. Льготные кредиты, снижение фискальной нагрузки — все это позволило бы не кнутом, а пряником поднять зарплаты сотрудникам, высвободив часть средств», — отметил Сухоставец.

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