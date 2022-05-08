Что будет с коньяком: производители ищут замену иностранному сырью

В России начинается дефицит импортных дистиллятов для производства коньяка. Если не получится заместить зарубежные ингредиенты, производство напитка в стране может упасть на 30%, рассказали в Союзе производителей коньяка. В комитете Госдумы по аграрным вопросам сообщили, что проблема не настолько остра, и российские производители могут закупить дистилляты в странах ближнего зарубежья.

В России возник дефицит импортных дистиллятов, которые российские производители используют для производства коньяка. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель «Союзконьяка» Дмитрий Чернев.

«Возник дефицит, который пока сложно охарактеризовать цифрами. Российские коньяки на 70% сделаны из импортного сырья — коньячных дистиллятов, ввезенных из-за рубежа. Дистилляты завозятся из стран Европы (Франция, Испания), ближнего зарубежья (Армения, Узбекистан, Казахстан). Из Европы сейчас практически ничего на поставляется», — рассказал Чернев.

По его словам, проблема существует для любых российских торговых марок. Кроме того, коньячная отрасль ощущает нехватку российского винограда, главного ингредиента любой винодельческой продукции. «Практически весь собранный урожай винограда уходит на производство российских вин, сырьем для которых в соответствии с законодательством России может быть только российский виноград», — объяснил председатель Союза производителей коньяка.

По словам собеседника «Газеты.Ru», необходимость решения проблемы поставок дистиллятов из Франции и Испании, которые использовались для производства российского коньяка, назрела давно.

«Как и российское вино, российский коньяк должен быть произведен только из российского винограда. Но законодательство дает возможность российским производителям коньяка в переходный период до 2028 года использовать в своем производстве коньячный дистиллят, произведенный за пределами России из зарубежного винограда. Оперативное замещение выпадающих объемов планируется из стран ближнего зарубежья – Армении, Грузии, Узбекистана. Новые поставки могут быть уже летом этого года», — уточнил Чернев.

По его словам, работа над проблемой коньячной отрасли идет двумя путями: развитие российского виноградарства или быстрое замещение выпадающих объемов поставок сырья из стран ближнего зарубежья, чьи объемы и качество не ниже традиционного поставляемого ранее сырья.

«Если к лету не получится наладить логистику с поставками дистиллятов из стран ближнего зарубежья, производство коньяка в России может упасть на 30%», — отметил Чернев.

Крупнейшие производители коньяка в России не ответили на запросы «Газеты.Ru».

По словам источника в коньячной отрасли, заводы закупали дистилляты из разных стран, каждый выбирал приемлемый для себя вариант.

«У кого--то было больше европейских. Например, «Алвиса» (коньяки «Старейшина», «Золотая выдержка») брала испанские, «Альянс 1892» — французские. Кизлярский завод всегда работал на отечественном сырье. Мелкие производители берут всего понемногу», — уточнил источник.

В перспективе, по словам Чернева, проблема дефицита сырьевой базы будет решена: в России большие площади сельскохозяйственных земель, пригодных для выращивания винограда, «которые не освоены и ждут своего виноградаря».

В Госдуме проблемы не видят

В комитете Госдумы по аграрным вопросам сообщили «Газете.Ru», что проблема не настолько остра.

«Российские производители могут закупить дистилляты в странах ближнего зарубежья. Проблемы нет. И коньяк – это не продукт первой необходимости: не хлеб, не вода», — пояснил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

С ним согласна аналитик по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Елизавета Уткина.

«В России есть предприятия, которые производят крепкий алкоголь полным циклом, то есть из отечественных дистиллятов. Но в структуре производства зачастую используют именно зарубежные дистилляты, что говорит о высокой зависимости отрасли от импортных поставок», — уточнила Уткина.

По ее словам, полностью перестроить рынок на местные компоненты одномоментно невозможно, так как на развитие виноградников нужно время, а требуемые объемы существенны.

«При этом замещение поставщиков возможно: поставки дистиллятов остановлены только из ограниченного количества стран, помимо которых есть еще и другие, в частности страны СНГ», — резюмировала Уткина.