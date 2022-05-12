Siemens покидает российский рынок. Компания пришла в страну 170 лет назад

Немецкий конгломерат Siemens объявил, что покидает российский рынок из-за военной спецоперации РФ на Украине. Компания сообщила, что приступила к процедуре прекращения всей производственной и операционной деятельности в стране. В середине февраля портал HeadHunter назвал Siemens одним из лучших работодателей в России.

«Это было непростым решением»

Siemens покинет российский рынок из-за спецоперации на Украине.

«Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности… После начала войны Siemens приостановил все новые операции и международные поставки в Россию и Белоруссию», — говорится в заявлении компании. Siemens объявил о прекращении бизнеса в России Компания Siemens объявила о своем уходе с российского рынка, об этом сообщается на официальном... 12 мая 12:11

В немецком конгломерате отметили, что «всеобъемлющие международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на деятельность компании в России, в частности, на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание».

«Мы <...> решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет», — сказал президент и главный исполнительный директор Siemens AG Роланд Буш.

По его словам, компания оценивает влияние ухода с российского рынка на сотрудников и будет «продолжать поддерживать их в меру своих возможностей».

«В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем международное сообщество в призыве к миру», — заключил Буш.

В компании уточнили, что будут сворачивать свою деятельность в России «в соответствии с нормативными требованиями и международными санкциями».

«Перед лицом встречных ветров»

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Согласно опубликованным данным, по итогам первого полугодия 2021/22 финансового года чистая прибыль Siemens снизилась на 23% относительно прошлогодних показателей и составила €3,01 млрд. Влияние России на финансовые характеристики по итогам второго квартала 2022 года в документации оценено в €0,6 млрд, в то время как аналогичный показатель в 2021 году составил €0,9 млрд.

«Благодаря сильным операционным результатам и отличному свободному денежному потоку в размере 1,3 млрд евро второй квартал Siemens подчеркивает наши возможности исполнения и силу даже перед лицом значительных встречных ветров. Уже ощутимые результаты оптимизации нашего портфеля и постоянного смягчения проблем с цепочками поставок позволяют нам уверенно смотреть во вторую половину нашего финансового года», — сказал главный финансовый директор Ральф Томас.

В свою очередь Буш отметил, что «в чрезвычайно сложных условиях бизнес продолжает оставаться сильным». Во втором квартале компания «добилась высоких операционных показателей», а «рост заказов и выручки отражает доверие клиентов в поддержке цифровизации, автоматизации и устойчивого развития».

Siemens специализируется на таких областях, как интеллектуальная инфраструктура для зданий и распределенные энергосистемы, автоматизация и цифровизация технологического процесса и производственных отраслей, интеллектуальных решениях для железнодорожного и автотранспорта. Шведская телекоммуникационная компания Ericsson приостанавливает работу в РФ Шведская телекоммуникационная компания Ericsson приостанавливает свою деятельность в России... 11 апреля 11:17

На сайте Siemens отмечается, что в России к настоящему времени компания присутствует более чем в 40 городах и «является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры». ООО «Сименс» насчитывает около 2700 сотрудников, а оборот в 2021 финансовом году составил 834 млн евро.

Топ-работодатель

В феврале портал для поиска работы HeadHunter сообщил, что Siemens вошел в топ рейтинга работодателей России – 2021 и занял четвертое место. Кроме того, Siemens стал одним из популярных работодателей с точки зрения соискателей.

По словам директор по персоналу компании Екатерины Яновой, для Siemens было «большой честью» войти «в число лидеров столь престижного рейтинга».

«Это говорит о том, что наша стратегия с фокусом на личность сотрудников и их сильные стороны приносит свои плоды. Не менее важно для нас и признание со стороны соискателей -– мы верим, что наши будущие сотрудники, оказавшись в комфортной и инновационной среде, где есть все возможности для развития, воочию убедятся, что действительность не расходится с их ожиданиями», – заключила Янова.

Рейтинг работодателей России ежегодно составляется HeadHunter уже 12 лет.