Биткоин рухнул, но поднялся. Что делать с криптой при резких скачках

После обвала 11 и 12 мая курс биткоина пошел вверх. На торгах 13 мая цена первой криптовалюты выросла более чем на 10%. «Дном» биткоина представители отрасли назвали отметку в $5 тыс. Что делать инвесторам с криптовалютой сейчас – в материале «Газеты.Ru».

В пятницу, 13 мая, курс биткоина вырос на 13% и превысил $30 тыс. Котировки восстанавливаются после обвала 12 мая до $26,7 тыс. — минимума с декабря 2020 года.

В Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) уверены: инвесторам стоит занять выжидательную позицию.

«Если есть достаточные запасы для того, чтобы переждать или пережить скачки курса, не стоит дергаться и избавляться от криптовалютных активов.

Последние примеры масштабной блокировки средств россиян на Западе ярко продемонстрировали тот факт, что только максимально децентрализованные криптовалюты типа биткоина дают гарантии того, что цифровые активы останутся с инвестором. Независимо от политической или экономической ситуации в мире. Цифровые активы, эмитированные конкретными компаниями, типа USDT, USDC стоит перевести в децентрализованные цифровые валюты. Наименьший риск несет старейшая криптовалюта – биткоин», — пояснил президент РАКИБ Юрий Припачкин.

С ним согласился финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

«Излишняя суета приводит к дополнительным издержкам», — отметил эксперт. По его словам, сейчас – не лучшее время и для вложений в криптовалюту. Но инвесторы могут присмотреться к ее покупке на перспективу, если готовы к риску.

«Криптовалюты сильно коррелируют с американскими технологическими акциями, так как относятся к одному классу — рисковые инструменты. Их приобретают, рассчитывая на сильный рост цены, и продают при малейших сигналах о грядущих проблемах. Предыдущие два года были лучшим временем для крипты. Масштабные стимулы в прошлом обрушили доходности наиболее стабильных активов и создали стимулы для перетока капитала. Теперь же инфляция и геополитическая неопределенность мотивирует искать защиты в активах-убежищах: госдолге США, долларе», — уточнил Чэнь.

Эксперт подчеркнул, что сейчас максимально не подходящее время для риска.

«Данный тренд был задан уже давно — с осени прошлого года, так что говорить, что в недавнем падении биткоина виноваты какие-то свежие действия ФРС, неверно. Просто это специфика рынка — цены не могут бесконечно расти или падать и всегда происходят обратные движения или остановки. То, что мы видим сейчас — это просто очередная стадия падения, следующая цель по биткоину — $20 тыс. Но котировки вполне могут снизится до $5 тыс. Топовые монеты могут просесть еще как минимум на 50%, и к этому надо быть готовым. Криптовалюты приобретаются избирательно во время падения цены и на долгий срок», — пояснил он.

Президент РАКИБ Юрий Припачкин согласен с этим прогнозом.

«То, что постковидный мировой экономический кризис, переросший в экономическую войну между Западом и Россией, еще в полной мере себя не проявил, достаточно очевидно. Поэтому пока не видно особых оснований ожидать в ближайшее время изменения позиций крупных инвесторов в отношении к крипторынку и, соответственно, роста курса биткоина», — заявил эксперт.

По мнению Припачкина, цена биткоина не может опуститься ниже себестоимости его добычи – майнинга. На сегодня это уровень в районе $5 тыс. в зависимости от стоимости электроэнергии в конкретных локациях майнинговых ферм.

От чего зависит курс биткоина

«Попытки вывести корреляцию между курсом биткоина и другими классами традиционных активов предпринимались с его первых успехов на международных рынках. Долгое время сторонники главной криптовалюты среди прочих концепций отличительных черт выделяли его как некоррелируемый финансовый актив из-за низкой или вообще несуществующей зависимости биткоина от всех индексов, валют и товаров. Это делает его крайне привлекательным диверсификатором портфеля инвестора», — рассказал Припачкин.

По его словам, начиная с десятилетия биткоина, многие эксперты стали отмечать схожесть между динамикой цены главной криптовалюты с движением курса золота, и обратную зависимость по отношению к фондовому рынку.

К этому времени регуляторы многих стран охарактеризовали биткоин как товар, по аналогии с золотом. Тогда же появился термин «цифровое золото», который сейчас используется в качестве синонима биткоина, а сам биткоин использовался инвесторами в качестве хеджирующего актива против индекса S&P 500.

«В 2020 году впервые появились фьючерсные контракты на биткоин, что предоставило крупным держателям крипто-монет инструмент для игры на понижение их курсов. С этого момента на крипторынке поменялась концепция: профессиональные инвесторы стали рассматривать биткоин наряду с традиционными активами фондового рынка. Это сблизило динамику показателей крипторынка и индекса S&P 500», — указал глава РАКИБ.

По его словам, именно поэтому в условиях глобального экономического кризиса, высокой инфляции в США и, как следствие, ужесточении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, традиционные инвесторы реагируют опять же традиционно – прекращают инвестиции в фондовый рынок и любые рискованные активы. В том числе в криптовалюты и даже Big Tech. Вместо этого деньги вкладываются в более ликвидные активы — энергоносители, удобрения, пшеницу, продукты питания.