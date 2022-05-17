«Приблизить Москву к дефолту»: США хотят запретить России выплачивать госдолг

Аннулирование лицензии

Авторы статьи со ссылкой на источники рассказали, что Министерство финансов США аннулирует действие генеральной лицензии, исключающей из-под антироссийских санкций выплаты по обслуживанию части суверенного долга РФ. Действие этого документа, позволяющего Москве производить выплаты по облигациям, истечет 25 мая. Bloomberg: США намерены заблокировать выплаты по российскому госдолгу после 25 мая Власти США планируют полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после... 17 мая 23:47

«Конец лицензии может стать последней каплей в долговой саге России после почти трехмесячной войны на Украине. До сих пор ей удавалось произвести все свои платежи кредиторам, преодолевая клубок санкций, которые перекрыли некоторые пути», — говорится в статье.

Как стало известно изданию, некоторые чиновники американского Минфина в частном порядке утверждают, что «разрешение России погасить свой долг еще больше опустошит ее казну и перенаправит ресурсы, которые в противном случае были бы потрачены на вооружение и военные операции на Украине».

«Но администрация решила не продлевать лицензию, чтобы сохранить финансовое давление на Москву <…> Другой человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что Минфин еще не принял окончательного решения», — отметили авторы материала.

Они добавили, что при этом «любое влияние платежей кредиторам на финансы России меркнет по сравнению с деньгами, которые страна каждую неделю зарабатывает на экспорте нефти, газа и других сырьевых товаров».

Bloomberg сообщил, что следующие долговые платежи Москве нужно произвести 27 мая по иностранным облигациям со сроком погашения в 2026 и 2036 годах. Первый выпуск номинирован в долларах, но допускает оплату в евро, швейцарских франках или фунтах стерлингов, а также выплату процентов в долларах на счета в Швейцарии, Великобритании или ЕС. А второй выпуск облигаций со сроком погашения в 2036 году с номиналом в евро имеет дополнительную оговорку, разрешающую оплату в рублях. «Санкции повлияли на все сектора экономики РФ, но дефолт стране не грозит» Россия имеет все необходимые финансовые ресурсы, дефолт стране не грозит — с таким утверждением... 21 апреля 14:33

В сумме к концу июня Россия должна кредиторам по облигациям более 490 млн долларов.

«Решение США фактически лишает американских инвесторов возможности получать деньги из Москвы, этих пунктов может оказаться недостаточно, чтобы позволить России обойти более жесткие ограничения», — считают авторы статьи.

Генеральная лицензия

Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника также сообщил, что вопрос продления действия генеральной лицензии пока «находится на рассмотрении».

«Мы рассматриваем все варианты усиления давления на (президента России Владимира – «Газета.Ru») Путина», — сказал источник агентства.

В начале марта стало известно, что Минфин США выпустил лицензию, разрешающую инвесторам получать долговые платежи по суверенным еврооблигациям России.

Тогда в порядке исключения были разрешены транзакции с Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) и Министерством финансов России, необходимые для «получения процентов, дивидендов или выплат в погашение по долгу или акциям» ЦБ, ФНБ или Минфина. Долговые обязательства при этом должны быть выпущены до 1 марта 2022 года (в новые бумаги американцам запретили инвестировать). Силуанов раскрыл, как долго Россия будет платить по госдолгу рублями Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия не отказывается от обязательств по государственному... 13 марта 16:28

В дополнительных разъяснениях к лицензии Минфин Соединенных Штатов сообщил, что после 25 мая американские резиденты должны будут получать индивидуальные разрешения для получения выплат процентов или основного долга по российским суверенным евробондам.

После начала военной спецоперации РФ на Украине и последовавших санкций США, ЕС и их союзников около половины международных резервов Банка России оказались заблокированы. Соединенные Штаты также запретили с 4 апреля использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. Из-за этого Минфин России впервые провел платеж по внешнему долгу в рублях.

В начале апреля официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что санкции США призваны поставить Россию перед выбором между тратой валютных резервов и дефолтом.

«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом», — сказала Псаки.

Она добавила, что санкции поставили российскую финансовую систему «на грань коллапса».

В свою очередь Минфин России обвинил США в попытках искусственно создать России препятствия для платежей в валюте. А глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у страны есть все необходимые финансовые ресурсы и угрозы дефолта нет.