Настало время открывать свой бизнес: чем сегодня живет малый бизнес с России

Малый бизнес играет одну из самых важных ролей в жизни любого государства, и Россия не является исключением. Предприниматели вносят существенный вклад в поддержание экономического роста, обеспечение занятости населения, расширение потребительского сектора, а также насыщение рынка товарами и услугами. О том, как сегодня обстоят дела с малым бизнесов в России в преддверии Дня предпринимателя, в интервью «Газете.ru» рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

— Сколько сегодня клиентов в категории малый и микробизнес обслуживаются в Сбербанке? Какая их доля от общего числа МСБ в России?

— Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства в России, по официальным данным, составляет 5,96 млн компаний либо индивидуальных предпринимателей (ИП — ред.), 2,7 млн из них сегодня обслуживаются в Сбербанке. Таким образом наша доля на рынке составляет чуть менее 50%.

— Как изменился объем выдач кредитов малого бизнеса за последние 2 года?

— В 2020 Сбербанк выдал малым и микропредпринимателям более 179 тысяч кредитов на сумму более 327 млрд рублей, в 2021 году эти показатели выросли на 98% в количественном выражении — до 354 тысяч кредитов, и почти на 66% в денежном – до 542 млрд рублей. Если говорить про текущий год, то в первом квартале выдано более 57 тысяч кредитов на сумму почти 109 млрд рублей.

Говоря о прогнозах на этот год, стоит отметить, что текущая ситуация не окажет существенного влияния на деятельность клиентов в сегменте малого бизнеса. По нашей статистике всего лишь 5% клиентов в сегменте малого бизнеса занимаются внешнеэкономической деятельностью, а из этих 5% — более 90% имеют рублевые валютные контракты со странами СНГ.

— Сегодня государство разработало ряд мер по поддержке бизнеса, как и в каких программах господдержки малого и микробизнеса участвует Сбербанк? И какие условия вы предлагаете клиентам по собственным кредитным продуктам?

— Одна из наших основных задач — обеспечить надежное и выгодное финансирование деятельности предпринимателей. Поэтому банк постоянно совершенствует как собственные кредитные программы, так и активно участвует в госпрограммах льготного кредитования. Например, с начала апреля мы снизили ставки по банковским кредитам для юрлиц в среднем на 5-6 процентных пунктов в зависимости от программы, и сейчас предприниматели могут получить финансирование в банке по ставке от 16% годовых.

Конечно, банк участвует и финансировании бизнеса по льготным госпрограммам. Так, мы кредитуем бизнес по программе льготного кредитования Банка России, согласно которой получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5%. К настоящему моменту заключено 8,2 тыс. договоров на сумму более 42 млрд рублей. Эта программа является одной из наиболее популярных у предпринимателей, и Сбербанк уже использовал весь выделенный на банк лимит.

Банк участвует в программе министерства сельского хозяйства, по которой сельхозтоваропроизводители могут получить кредит по ставке от 1% до 5% (согласно постановлению правительства 1528 – прим. ред.). По этой программе мы заключили уже 1350 договоров на сумму 15,8 млрд рублей. Аналогичная ставка доступна клиентам по программе Минцифры по поддержке проектов цифровой трансформации (постановление правительства 1598 – прим. ред.).

Чтобы обеспечить наших клиентов еще большим количеством финансовых инструментов, Сбербанк участвует в программе стимулирования Корпорации МСП и Банка России – «ПСК Инвестиционная», а рамках которой субъекты МСП могут получить инвестиционные кредиты на срок до 3-х лет, по ставке до 15% для малого бизнеса и до 13,5% для среднего.

Сбербанк также участвует в программах кредитования Минэкономразвития, по которым действуют ставки от 13,5% до 16% годовых.

— Какие сервисы сегодня предоставляет Сбербанк малому и микро бизнесу и как они помогают оптимизировать расходы во время кризиса?

— Сбербанк регулярно поддерживает льготные программы финансирования МСП, запускает новые решения и акции для поддержки бизнеса, которые помогают предпринимателям экономить средства. Для того, чтобы поддержать предпринимателей в текущих условиях, мы предложили им бесплатное расчетно-кассовое обслуживание на 4 месяца в рамках пакета услуг «Набирая обороты». В пакет включено неограниченное количество платежей внутри банка и до 15 переводов в месяц на счета юридических лиц в другие банки и другие опции, актуальные для предпринимателей. Подключиться к специальным условиям можно было до 30 апреля, услугой воспользовались около 13 тысяч предпринимателей. Для удобства клиента в марте Сбербанк от лица ФНС запустил выдачу сертификатов электронной подписи на всей территории России, и предоставляет новым клиентам токен для записи электронной подписи от ФНС бесплатно. В апреле появился новый тариф на онлайн-кассы Эвотор «Без затрат», в рамках которого плата за аренду и обслуживание устройства не взимается (при условии оборотов выше 80 тысяч рублей на терминал – прим. ред.).

Для того, чтобы наши клиенты могли быстро адаптироваться к новым условиям работы, мы предложили им альтернативные способы приема оплаты, в частности, они могут подключить возможность приема платежей по QR-коду за 0 рублей.

— Какие еще инструменты доступны клиентам Сбера?

— Нашим клиентам доступна широкая линейка продуктов, которые помогают сократить количество рутинных задач и сосредоточиться на ведении бизнеса. Например, в линейке продуктов Сбера есть платформа inSales, где в личном кабинете предприниматель может создать готовый сайт и электронный товарный каталог для продаж товаров или услуг с возможностью выгрузки на маркетплейсы, в социальные сети и другие поверхности. Платформа позволяет экономить время и увеличивать объемы продаж, ведь все это клиент может сделать за несколько кликов, не прибегая к помощи программистов.

Для того, чтобы клиентам было еще удобнее работать со Сбером, мы постоянно совершенствуем возможности наших бизнес-карт. С апреля ИП и юрлица могут оформить дебетовую бизнес-карту «Мир», которая позволяет оплачивать офлайн-покупки смартфоном, используя сервис Mir Pay для Android-устройств с поддержкой NFC, приобретать товары и услуги в интернет-магазинах стран, принимающих бизнес-карты «Мир», переводить деньги на бизнес-карты и карты физлиц — клиентов Сбера.

Стоит отметить, что с мая пластиковые бизнес-карты Сбера стали бессрочными — перевыпускать их не требуется. Карты будут работать, как обычно: доступны оплата покупок офлайн и онлайн в российских магазинах, снятие наличных, переводы на бизнес-карты партнеров или карты физических лиц.

— Какие новые продукты и сервисы для поддержки бизнеса вы планируете внедрять?

— В начале мая мы запустили специальный пакет услуг для ИП. Он включает множество полезных и бесплатных услуг, в частности, индивидуальные предприниматели могут бесплатно переводить себе на счет физлица до 500 тысяч рублей в месяц, совершать внешние переводы на счета других юрлиц и вносить средства на счет через банкоматы.

Идет активная работа по созданию отраслевых решений, которые Сбербанк первым на финансовом рынке запустил в 2021 году. Отраслевые решения – специализированные цифровые приложения внутри интернет-банка СберБизнес. Они помогают предпринимателям с решением большинства рутинных задач.

Для того, чтобы у клиентов был доступ к современным сервисам, в марте 2022 на все регионы нашего присутствия в России были тиражированы отраслевые решения для предприятий, занятых в коммерческой недвижимости, ЖКХ и оптовой торговле. Во втором квартале планируется тираж решений для компаний, работающих в розничной торговле, сфере услуг и транспорта.

— Какие перспективы работы с малым бизнесом вы видите на ближайший год?

— Мы ожидаем продолжения роста количества активных клиентов, поскольку в сейчас сотрудники, работающие по найму, чаще склоняются к старту своего бизнеса. Именно в непростое время те, кто давно задумывался об открытии собственного бизнеса, становятся самозанятыми, открывают ИП или юридическое лицо, чтобы получать дополнительный доход, либо полностью переходят на предпринимательскую деятельность. Это подтверждают цифры: в первом квартале 2022 количество самозанятых в Москве превысило 970 тысяч человек, это в два раза больше по сравнению с показателями первого квартала прошлого года. Стоит отметить, чаще всего начинающие предприниматели развивают бизнес в той же отрасли, в которой работали. И мы, как банк, готовы обеспечить поддержку на любом этапе, начиная с создания идеи и регистрации юрлица.

Например, в Краснодаре наша дочерняя компания «Деловая среда» открыла точки для старта бизнеса за три дня. Там можно зарегистрировать ИП, ООО или самозанятость бесплатно и без очередей. Для регистрации бизнеса не потребуется стоять в очередях налоговой службы, посещать банк или МФЦ, платить госпошлину и тратить деньги на услуги посредников. Подача документов на открытие бизнеса займет не более 20 минут, срок регистрации – от трех дней, а выпуск электронно-цифровой подписи и открытие расчетного счета в банке будут бесплатными. Тем, кто решил стать самозанятым, Сбербанк предлагает сервис «Свое дело» в СберБанк Онлайн, с помощью которого можно получить статус самозанятого и бесплатно пользоваться набором специальных сервисов для развития бизнеса.