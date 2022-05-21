Как оформить белорусскую банковскую карту для платежей за границей и на иностранных сайтах

Россияне начали ездить в Минск, чтобы оформить карты Visa и MasterCard, в белорусских банках, сообщили в пресс-службе Приорбанка. Этими картами можно расплачиваться за рубежом, в иностранных онлайн-магазинах и даже привязывать их к мобильным пэй-сервисам. Чем поможет белорусский «пластик» россиянам и станет ли Белоруссия новой Меккой карточного туризма – в материале «Газеты.Ru».

Россияне начали ездить в Беларусь за картами международных платежных систем Visa и MasterCard белорусских банков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Приорбанка».

«Да, обращения были и есть», — отметили представители кредитной организации.

Интерес к картам белорусских банков подтвердила Наталья Залесская, которая ранее занимала должность ведущего экономиста отдела контроля качества клиентского сервиса управления развития бизнеса Белорусского народного банка.

«Учитывая, что Россия граничит с Беларусью, а белорусские карты дают россиянам достаточно широкие возможности, и россияне могут ими пользоваться для оплаты покупок на зарубежных сайтах, подписок, приобретений за границей, интерес есть. Вопрос — в сотне километров. Белорусский карточный туризм будет популярен. Отказаться от тех благ, которые были до санкций, тяжело», — пояснила Залесская.

Что дают белорусские карты

Расплатиться «пластиком» белорусского банка на российских платформах и в российских магазинах будет нельзя. Но ими можно оплачивать зарубежные сервисы и подписки в App Store и Google Play, пользоваться ими за границей. Об этом рассказали в «Приорбанке».

«Для оплаты зарубежных сервисов и подписок в Apple и Google карты Visa «Приорбанка» будут работать», — подтвердили в колл-центре банка

Карту можно открыть в российских рублях, белорусских рублях, долларах и евро. В других белорусских банках сообщили, что также предоставляют россиянам возможность совершать покупки за границей. В «Альфа-банке» (Беларусь) россияне могут для этого оформить карту MasterCard, а также пользоваться ей для расчетов за границей и подписок. В пресс-службе банка уточнили, что это стало возможным благодаря «договоренности с международной платежной системой».

Как уточнили в колл-центре банка, «для оплаты подписок в Apple и Google карту можно будет точно привязать, никаких проблем нет». Срок оформления карты – до пяти рабочих дней.

Как оформить карту и пополнить ее

В «Приорбанке» карта оформляется при личной явке в отделение банка, можно оформить на российский паспорт или оставить заявку на «пластик» по загранпаспорту. Срок изготовление именной карты – 1-5 дней. Стоимость – до 110 белорусских рублей при оформлении карты дистанционно (2755 российских рублей, карта появится в интернет-банке) и 100 белорусских рублей – в отделении банка.

В организации уточнили, что пополнить карту можно будет с помощью международного SWIFT-перевода, в офисе банка или через интернет-банк, но для этого нужно завести еще одну карту – «Белкарт-Мир».

«В отделениях российских банков карту пополнить будет нельзя. Можно сделать SWIFT-перевод по реквизитам из российского банка в белорусский. Если российский банк, в котором открыт счет, предоставляет такую возможность. Перевод нужно делать на счет в белорусском банке по реквизитам. Реквизиты можно узнать в интернет-банке белорусского банка. Карта белорусского банка в нем отображается.

Если есть карта «Мир» российского банка, можно сделать перевод на карту белорусского банка «Мир» («Белкарт-Мир») и уже с нее – на карту международной платежной системы», — уточнили в колл-центре Приорбанка.

Какие условия по конвертации валют

«При оплате покупок за границей в евро идет конвертация по курсу банка, банк берет комиссию в 1% от суммы операции», — уточнили в колл-центре «Альфа-банка».

В «Приорбанке» подтвердили информацию о расчетах по курсу банка, уточнив, что дополнительного перевода из российских в белорусские рубли не будет.

«Если открыта карточка Visa в российских рублях, при расчете в долларах, евро либо в белорусских рублях будет применен карточный курс «Приорбанка» на день совершения операции», — пояснили в пресс-службе кредитной организации.

Какие могут быть риски

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова уверена, что белорусский «карточный туризм» будет набирать популярность.

«Белоруссия может сейчас стать основным партнером в этом направлении. Причем оценивая стоимости перелетов и иного вида проезда, в Минске намного дешевле оформить карту, чем в Армении и Казахстане. В Казахстане помимо всего прочего может процесс затянуться или вообще не получится карту получить. Если необходима оплата различных зарубежных сервисов, товаров, предполагаются перелеты за границу, карты, оформленные в белорусских банках могут быть выгодны. Единственное надо понимать, не заблокируют ли такие карты, как и в России», — пояснила Ермилова.

По данным «Туту.ру», минимальная стоимость авиабилетов из Москвы до Минска и обратно – 7836 руб., железнодорожных — 1968 руб.

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст выделил основной риск для россиян при оформлении карт белорусских банков – санкционный.

«Изменение объема санкций довольно трудно спрогнозировать, Беларусь с этой точки зрения труднопредсказуемая юрисдикция. Тем не менее Беларусь могла бы составить конкуренцию Казахстану, Узбекистану или Армении», — уверен Шуст.

К тому же, как писал Forbes, банки этих стран усложнили процедуру выдачи карт россиянам. Например, в Армении теперь помимо паспорта нужен местный трудовой договор или договор аренды жилья. В Казахстане, помимо паспорта и индивидуального идентификационного номера (аналога российского ИНН), а также местного номера телефона, требуют трудовой договор с местным работодателем, подтверждение обучения на территории республики или другие законные основания для нахождения там.