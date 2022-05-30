В России ограничили торговлю иностранными акциями. Что это значит

Из-за нового ограничения ЦБ частные инвесторы не смогут торговать некоторыми иностранными акциями и облигациями. По оценкам экономистов, решение регулятора затронет 12-15% игроков фондового рынка. ЦБ пошел на такой шаг из опасений, что Запад может конфисковать или аннулировать активы российских инвесторов, объяснили эксперты.

Центробанк с 30 мая ограничил торги на биржах иностранными ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями, говорится в сообщении регулятора. В заявлении не уточняется, о каких именно бумагах идет речь. Как пояснил ЦБ, решение направлено на защиту инвесторов и минимизацию их рисков.

«Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей», — рассказали в Банке России.

Как указал ЦБ, несмотря на вводимые им меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. «Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев», — говорится в сообщении.

Представители Центробанка и СПБ биржи не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Что значит ограничение ЦБ

По словам экономиста Татьяны Куликовой, частные инвесторы теперь не смогут продавать и покупать определенные иностранные акции и облигации на бирже.

«Это сделано для того, чтобы защитить инвесторов. ЦБ, наверное, опасается, что Запад может в той или иной мере конфисковать или аннулировать активы российских инвесторов, поэтому пошел на такой шаг», — сказала Куликова.

С ней согласился руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

«Основная цель данного решения – защитить инвесторов, потому что нарушена цепочка между Национальным расчетным депозитарием — НРД, международным депозитарием Euroclear и «Бест Эффортс Банком». По нашей оценке, это коснется незначительной части инвесторов – около 12-15%», — заявил Леснов.

Заместитель генерального директора «Открытие Инвестиции» Андрей Салащенко отметил, что ограничение фактически вынуждает всех участников, у клиентов которых есть иностранные ценные бумаги, учитываемые в расчетном депозитарии СПБ Биржи, определиться с тем, чьи бумаги все же заблокированы.

«При условии пропорционального распределения это требование может коснуться многих клиентов, так как определенная доля их бумаг будет заблокирована к продаже», — сказал он.

Зачем это нужно

Данная мера позволяет Банку России быть уверенным в том, что каждый клиент, которые приобретает сегодня иностранную бумагу, в конечном итоге не окажется в ситуации, когда его активы будут заблокированы, пусть даже частично.

«Фактически речь идет о том, чтобы сейчас зафиксировать некоторый статус-кво, чтобы каждый клиент однозначно понимал, какая часть его бумаг заблокирована в силу учета через НРД, а какая свободна от каких-либо ограничений», — считает Салащенко.

Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев указал, что предписание ЦБ адресовано брокерам, которые должны провести блокировку, приходящейся на них доли ценных бумаг, заблокированных в Euroclear.

«При этом такая блокировка будет в целом проводиться пропорционально среди клиентов, владеющими такими ценными бумагами», — объяснил эксперт.

Какие у меры могут быть последствия

Генеральный директор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов отметил, что сейчас инвесторы фактически ничего не могут делать со своими ценными бумагами, заблокированными международными депозитариями Euroclеаr.

«Технически проводятся торги каким-то очень небольшим объемом ценных бумаг. Фактически ЦБ создает равные условия для инвесторов. Когда условия неравные, кто-то, например, захочет судиться. Поэтому нужно было предписание регулятора. Оно позволит предотвратить споры, когда снимут санкции», — считает Митрофанов.

По мнению Леснова, из-за решения регулятора упадет объем торгов на бирже.

«Объем торгов, безусловно, снизится. С другой стороны, это позволит обеспечить большую защиту инвесторов от форс-мажорных ситуаций, которые гипотетически могут сложиться в будущем. И в какой-то степени это охладит интерес тех потенциальных клиентов, которые могли бы инвестировать в иностранные акции – теперь они задумаются над использованием именно этого инструмента для размещения средств. Вероятно, это приведет к большему фокусу на российских эмитентов и, в конечном счете, бенефициарами этого решения будут российские компании», — указал эксперт.

По словам Тимофеева, последствия ограничения, вероятно, будут невелики, поскольку не затрагивают большую часть торгуемых на СПБ Бирже ценных бумаг.

«И хотя мера ограничивает до поры возможности владельцев таких ценных бумаг совершать с ними операции, но не лишает их собственности на них», — уточнил Тимофеев.