«Не знают, что еще придумать». В ЕС хотят «сделать паузу» в санкциях против России

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров считает, что у западных стран закончились идеи для санкций, которые еще можно ввести против России. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал «сделать паузу» после вступления в силу шестого пакета ограничений, а его эстонская коллега Кая Каллас уверена, что включить в следующий пакет санкций газовое эмбарго будет практически невозможно.

«Пилят ветку, на которой сидят»

Сенатор Джабаров во время беседы с «Газетой.Ru» рассказал, что западные страны были уверены, что «после первого, максимум второго пакета» санкций «экономика России рухнет, все будет разорвано в клочья». Но этого не произошло. В Совфеде заявили, что у Запада закончились идеи санкций против России Лидеры стран ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное эмбарго... 31 мая 16:27

«Я бы сразу сделал 25 пакетов, чего мучиться? Одним заседанием бы все пакеты ввели. Мне кажется они уже не знают, что придумать. Я читаю эти санкции из шести пакетов и, откровенно говоря, не могу придумать, что бы с их стороны еще можно было сделать такого, чтобы нам было плохо. Я думаю, что это от бессилия», — сказал Джабаров.

Он отметил, что доллар к настоящему времени не стоит 200 рублей, а «в магазинах все полки набиты товарами». Согласно информации сенатора, «цены не растут, и коммуналка» осталась практически той же самой.

«Чем больше пыжатся эти страны, стараясь нам навредить, тем больше они вредят сами себе. Завтра будет первый день лета, но оно быстро пройдет, и через три месяца наступит осень. За это время надо было бы наполнить газовые и нефтяные хранилища. А этого не будет, потому что некоторые страны отказались платить в рублях», — считает он.

По словам Джабарова, утверждения, что «Россию кто-то заменит на газовом рынке», — иллюзии. Он уверен, что у стран Евросоюза «быстренько развеются» подобные мысли, так как «ни Катар, ни Алжир, ни какая-либо другая страна в ближайшие годы будет не в состоянии этого сделать».

«Тем самым они пилят ветку, на которой сидят. Я думаю, что мы доживем до такого времени, когда они первые протянут нам руку дружбы и скажут: «Давайте забудем распри и начнем сотрудничать, как это было в прежние десятилетия», — заключил сенатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также уверена, что санкции против России достигли предела, не вызвав эффекта, который ожидали западные страны. Об этом она заявила во время выступления перед Ассамблеей Республики Мозамбик.

«Россия продолжает свое развитие, справляется с оказываемым на нее давлением. Санкции против России достигли предела, но так и не привели к ожидаемым результатам, на которые рассчитывали те, кто их накладывал. Наши «доброжелатели» фактически признали, что исчерпали возможности дальнейшего ведения санкционной войны», — считает она.

Шестой пакет

В ночь на вторник глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал в своем Twitter, что главы государств и правительств стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, включающий частичное нефтяное эмбарго.

По его словам, ограничения «немедленно» затронут 75% российского импорта нефти. А к концу года под запрет попадет 90% ввозимой в Европу нефти из РФ. Как отметил глава Евросовета, в новый пакет вошли и другие «жесткие меры». Так, было решено отключить Сбербанк от системы SWIFT, запретить вещание «еще трех российских государственных вещателей» и ввести ограничения против лиц, которых в Евросоюзе сочли «ответственными за военные преступления на Украине».

Вскоре стало известно, что нефтяное эмбарго не затронет Венгрию, Чехию и Болгарию, которые получили право по-прежнему импортировать российское топливо. Кроме того, новые санкции касаются нефти, поставляемой по морю, но не по трубопроводу. А глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что ограничения не смогут помешать России продавать топливо третьим странам.

«Сделать паузу»

Премьер Эстонии Кая Каллас перед началом второго дня саммита стран ЕС в Брюсселе объявила, что включить в седьмой пакет санкций против России газовое эмбарго будет практически невозможно.

«После согласования шестого пакета санкций ЕС против России следует приступить к обсуждению седьмого пакета. Однако включение туда запрета на поставки российского газа едва ли возможно», — заявила она.

Каллас считает, что вводить в дальнейшем новые санкции против РФ будет сложнее, так как они серьезно затронут страны-участницы Евросоюза, нанося вред не только России. В Эстонии заявили о невозможности внесения в седьмой пакет санкций ЕС поставок газа из РФ Включение в седьмой пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России поставок газа практически невозможно. Об... 31 мая 15:52

В свою очередь премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал государства ЕС «сделать паузу» после вступления в силу шестого пакета санкций.

«Со стороны Бельгии я считаю, что шестой пакет стал большим шагом вперед, и я считаю, что мы должны сейчас сделать паузу. Необходимо ввести в действие этот пакет и посмотреть на его последствия», — сказал он.

Де Кроо также считает, что решиться на отказ от российского газа для стран-участниц Евросоюза будет «еще сложнее».

А накануне министр экономики и климата, вице-канцлер Германии Роберт Хабек рассказал, что считает неэффективным эмбарго на нефть, сжиженный природный газ и уголь из России, которое США ввели в марте.

«Если говорить о запрете на нефть, у нас есть там небольшая проблема. <…> Из-за того, что они продают на мировой рынок, эмбарго на нефть, которое ввели США <…> увеличило цены на мировом рынке, поэтому [президент России Владимир] Путин получает больше денег за меньшие продажи нефти. И это, конечно, проблема, и нам нужно найти решение, в противном случае мы уничтожаем правой рукой то, что создаем левой и наоборот. Так что эмбарго на нефть пока не имело такого эффекта, на который мы надеялись», — сказал Хабек в эфире телеканала CNN.