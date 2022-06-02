Заставить русских, уговорить саудитов. Как Байден собирается снизить цены на топливо

России после введения санкций ЕС придется продавать энергоресурсы по ценам, гораздо ниже рыночных, считает президент США Джо Байден, который в настоящее время работает над мерами по срочному снижению стоимости топлива на американских заправках. СМИ также сообщают, что американский лидер намерен договориться с Саудовской Аравией о наращивании поставок. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Россия не собирается продавать энергоресурсы себе в убыток.

«Ее все равно придется продавать»

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не могут немедленно снизить стоимость бензина для своих граждан. По его словам, власти страны рассматривают разные варианты действий, а также предложения о том, как установить более низкую цену на российскую нефть. Песков заявил, что Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не планирует продавать нефть себе... 02 июня 15:59

«Мысль о том, что мы сможем щелкнуть выключателем и снизить стоимость бензина, вряд ли воплотится в ближайшей перспективе. То же касается в отношении продуктов питания», — сказал Байден на пресс-конференции.

Как отмечает Bloomberg, высокие цены на топливо и продукты питания превратились во «взрывоопасную политическую проблему для Байдена, чья партия может потерять одну или обе палаты Конгресса на промежуточных выборах в ноябре».

Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, цены на бензин в США сейчас составляют в среднем 4,67 доллара за галлон – рекордная сумма для страны.

США задействовали стратегические резервы, чтобы попытаться «уменьшить боль». И накануне Байден сообщил, что «усилия его администрации помогли удержать цены на заправках от дальнейшего роста».

В связи с тем, что Европа движется к сокращению закупок российской нефти, Байден объявил, что США могут поспособствовать ограничению цен на определенные типы российской нефти.

«Идут активные размышления о том, что можно сделать, чтобы, возможно, купить (российскую – «Газета.Ru») нефть, но по ограниченной цене. Ее все равно придется продавать — ведь это крайне необходимо русским. Но она будет продаваться по значительно более низкой цене, чем сейчас генерирует рынок», — сказал Байден. Байден: Запад обсуждает возможность закупки нефти у России по сниженной цене Президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность закупки по сниженной цене... 02 июня 15:59

Однако он не уточнил, как именно США могут сбить стоимость топлива из РФ.

Выступая в четверг на брифинге, Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет продавать энергоресурсы себе в убыток.

«Это вопросы экономики, там же все равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка общемировой, поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток, в любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий», — ответил Песков американскому президенту.

В поисках решения

Джо Байден может посетить Саудовскую Аравию в конце июня в рамках поездки на встречи НАТО и стран Большой семерки (G7), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Этот визит будет связан с поиском решения вопроса рекордных цен на энергоресурсы.

Издание отмечает, что Байден обвиняет наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда ибн Салмана Аль Сауда в убийстве в 2018 году в консульстве королевства в Стамбуле американского обозревателя Джамаля Хашогги. Принц отрицает свою причастность, хотя и сказал, что берет на себя ответственность за убийство как фактический правитель Саудовской Аравии. А в случае визита в королевство лидер США почти наверняка встретится с наследным принцем. В Литве признали неспособность Запада помешать РФ продавать нефть третьим странам Западные государства не могут воспрепятствовать продаже российской нефти третьим странам, заявил президент... 02 июня 03:24

«Люди, знакомые с этим вопросом, сказали только, что вероятна поездка в Саудовскую Аравию, но не подтвердили встречу с наследным принцем. Они попросили не называть их имен, потому что планы поездок Байдена еще не утверждены», — говорится в статье.

Источники издания полагают, что лишь взлетевшие за его президентство цены на бензин могли вынудить Байдена согласиться на это путешествие.

«Президент пригрозил федеральными расследованиями по поводу взвинчивания цен и распорядился о рекордном выпуске нефти из резервов США, чтобы попытаться снизить стоимость топлива на бензоколонках, но без особого эффекта», — констатировали авторы статьи.

Раньше Саудовская Аравия отказывалась ускорить увеличение экспорта нефти. Она утверждала, что в конце года энергетический кризис может усугубиться, поэтому ей необходимо сохранить свободные производственные мощности в резерве.

Однако в конце прошлой недели газета Financial Times сообщила, что королевство дало понять западным союзникам, что готово увеличить поставки топлива.