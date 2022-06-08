ЦБ разрешил россиянам отправлять за границу втрое больше денег. Что это значит

Центробанк втрое поднял лимит на зарубежные переводы для россиян. С 8 июня за границу можно отправлять до $150 тыс. в месяц. Зачем регулятор пошел на этот шаг именно сейчас, и кто выиграет от увеличения лимита – в материале «Газеты.Ru».

Банк России повысил порог для переводов россиян за границу с $50 тыс. до $150 тыс.

«С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. В течение календарного месяца. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты — физические лица из дружественных стран.

Ранее лимит составлял $50 тыс.», — следует из сообщения ЦБ в его официальном телеграм-канале.

Регулятор последовательно смягчает ограничения по сумме перевода. Изначально в марте действовал лимит в $5 тыс. на перевод за рубеж, в апреле планка поднялась до $10 тыс. В мае доступная сумма перевода была повышена до $50 тыс.

Зачем ЦБ втрое увеличил лимит

«ЦБ продолжает снимать ограничения, которые вводились для стабилизации валютного курса. Российская валюта чрезмерно укрепилась с марта, и это начинает вредить бюджету, получающему доходы от экспорта в рублях. Падение доллара и евро против рубля удалось остановить. Но они по-прежнему дешевле, чем заложено в параметры бюджета (по данным Мосбиржи на 14:29 мск, доллар стоит 59,6 рубля, евро – 63,5 рубля. Федеральный бюджет сверстан из расчета 72 рубля за доллар – «Газета.Ru»). ЦБ делает корректировки вроде увеличения лимитов, чтобы прощупать почву в плане спроса на переводы. Во-вторых — не рубить с плеча, отменяя разом самые жесткие ограничители вроде заморозки активов нерезидентов и переводов юрлиц», — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков уверен, что сам факт смягчения ограничений показывает готовность России в целом идти на отказ от массовых ограничений и запретов, наблюдаемых сейчас в мире.

«Для представителей других стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции, это служит сигналом, что в случае отмены и снятия таких санкций Россия готова идти на восстановление экономического сотрудничества», — указал Марков.

Будет комфортно, но не всем

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал назвал нововведение от ЦБ не целенаправленной мерой, а расширением зоны комфорта для россиян. Впрочем, бенефициаров у смягчения ограничений будет не так много.

По словам Емельянова, средний размер зарубежных переводов со стороны россиян очень мал, порядка $200 или эквивалента этой суммы в евро.

«Даже в Швейцарию, житницу долларовых миллионеров, в среднем за раз уходит около $20 тыс. На нее в лучшие годы приходилось порядка 15% всех переводов. То есть $150 тыс. — это нетипично крупный перевод даже для людей со счетами в Швейцарии. Он может составлять доли процента от общего числа переводов из России», — уточнил Емельянов.

По словам Емельянова, нововведение коснется очень небольшой группы граждан, у которых есть эти самые $150 тыс. и кто не хочет ждать по два-три месяца, чтобы вывести свои капиталы.

«Это могут быть деньги на покупку недвижимости. Но стоит учесть, что, во-первых, $150 тыс. — это небольшая сумма для жилья за границей. А во-вторых, россиянам без вида на жительство сейчас практически нереально купить недвижимость в Европе и Америке. Но, возможно, станет легче тем, кто собирался покупать объекты в странах Азии вроде Турции или Таиланда», — уточнил Емельянов.



С ним согласилась аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталия Богомолова.

«Увеличение лимита может быть востребовано гражданами, которые планируют приобрести жилье за рубежом либо уже его обустраивают. Также — для оплаты дорогостоящего лечения за границей, туров. Кроме того, спрос на повышение порога будет у российских граждан, временно проживающих за границей, но имеющих в России источники доходов. У них — ежемесячные траты (аренда жилья, коммунальные платежи, обучение, питание, лечение и т.п.). И увеличение лимита для них будет большим плюсом», — считает эксперт.