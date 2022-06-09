Что будет с долларом и евро после очередного снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки даже на 2 процентных пункта 10 июня не окажет существенного влияния на курс рубля по отношению к доллару и евро, считают экономисты и финансисты. По их словам, такой порог снижения уже заложен в курс нацвалюты. После заседания совета директоров ЦБ по ставке 10 июня доллар не поднимется выше 62 рублей, а евро – 66 рублей, указали эксперты.

Какой будет ставка

На заседании совета директоров в пятницу 10 июня ЦБ снизит ключевую ставку с текущих 11% до 9-10% годовых. То есть на 1-2 процентных пункта (п.п.). Такой прогноз «Газете.Ru» дали в аналитическом подразделении Сбербанка SberCIB Investment Research. В финансовом холдинге «БКС Мир инвестиций» назвали наиболее вероятным диапазон 9,5-10% годовых. Прогноз в 9,5% годовых подтвердили в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». В банках уверены, что ЦБ остановится на 10% годовых: так считают в Газпромбанке, «Зените», «Уральском банке реконструкции и развития» (УБРиР), Московском кредитном банке и «Русском стандарте». В НИУ ВШЭ и рейтинговом агентстве АКРА согласны с прогнозом кредитных организаций.

«ЦБ снизит ставку по крайней мере на 1 п.п. до 10% годовых. Но высока вероятность и снижения сразу до 9%. Темпы роста инфляции остаются околонулевыми, а склонность населения к сбережению — высокой. Рубль продолжает торговаться к доллару вблизи наиболее крепких уровней за четыре года. А инфляционные ожидания населения и бизнеса вернулись к показателям прошлого года.

Это позволяет беспрепятственно вернуть ключевую ставку к уровням начала февраля в самое ближайшее время. Что важно ввиду острой потребности экономики в кредитных средствах из-за сокращения импорта», — отметил старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин считает, что вариант со снижением к 10% годовых выглядит наиболее вероятным. Но символичным было бы решение установить ставку на уровне 9,5% годовых, добавил он.

«Во втором случае ставка вернулась бы на исходные позиции, с которых в конце февраля произошел ее внеплановый скачок до 20%. ЦБ пойдет на снижение ставки из-за снижения инфляционных ожиданий, дефляции, слабой потребительской активности, уменьшения объемов кредитования граждан и компаний, а также все еще достаточно крепкого рубля», — пояснил Карпунин.

В течение прошлого года Банк России ступенчато поднимал ставку — в общей сложности на 4,25 п.п. В начале 2022-го после очередного пересмотра она достигла 9,5% годовых. Затем регулятор поднял ее сразу до 20% на фоне санкций. 18 марта ставка была сохранена на этом уровне. 10 апреля ЦБ снизил ставку до 17% годовых, 29 апреля – до 14%. 26 мая ключевая ставка была уменьшена до 11% годовых.

Снижение ставки не повлияет на рубль

Смягчение денежно-кредитной политики в теории должно ослабить рубль, который на прошлой неделе укрепился на 7,5% по отношению к евро и на 8,6% – к доллару. По данным Мосбиржи на 13:15 мск доллар стоил 58,2 рубля, евро – 61,9 рублей.

Но текущее снижение ключевой ставки даже на 2 п.п. не окажет влияния на курс рубля по отношению к американской и европейской валюте, уверены в «БКС Мир инвестиций», «Эксперт РА», УБРиР, «Русском стандарте», «Открытие инвестиции», «Зените».

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах уточнил, что если ЦБ выберет шаг в 2 п.п., нацвалюта никак не отреагирует – снижение ставки в этих пределах уже заложено в курс рубля и цену облигаций федерального займа.

«Курс рубля сейчас является производной от торгового баланса, потоков экспортной выручки и объемов импорта. Фактор изменения ключевой ставки отчасти уже заложен в рынок. Так что при снижении ставки в рамках консенсуса курс доллар-рубль вряд ли как-то отреагирует и продолжит находиться в диапазоне 60-62. Евро – в диапазоне 63-66 рублей.

При этом более сильное смягчение денежно-кредитной политики со снижением ставки, например до 9–9,5% годовых будет лишь умеренно негативно для рубля», — согласился Карпунин.

В банке «Зенит» также отметили, что по итогам заседания в пятницу доллар может составить максимум 62 рубля, евро – 66 рублей.

«Текущее снижение уже заложено в ожиданиях рынка, поэтому мы не увидим влияния решения ЦБ на рубль в пятницу», — указал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев указал, что действия ЦБ вряд ли могут существенно ослабить рубль, особенно в условиях сохранения мер ограничения движения капитала. «Отсутствие нерезидентов на внутреннем валютном рынке снижает зависимость рубля от уровня ключевой ставки», — пояснил эксперт.

Эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов отметил, что ослабления рубля до предкризисных значений можно ждать в третьем-четвертом квартале 2022 года. «Активизируется импорт. Подойдет к концу срок вкладов населения, открытых в марте. Часть этих денег может пойти на покупку валюты», — пояснил собеседник.

В «Национальном рейтинговом агентстве» согласны с этим прогнозом. По мнению аналитиков агентства, средний курс рубля летом составит 61-63 рубля за доллар.