Привет от Черномырдина: почему США зависят от российского урана-235

Атомные энергостанции США могут вынужденно остановить многие свои реакторы, если Россия откажется поставлять Вашингтону свой обогащенный уран. Об этом в статье для журнала The Hill пишут научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар.
«Это может привести к остановке реакторов, а учитывая, что атомная энергетика составляет более 20% генерирующих мощностей в некоторых районах страны, цены на электроэнергию подскочат даже выше сегодняшней инфляции», — утверждают эксперты.
Хотя в России добывается лишь 6% от мировой добычи урана, Россия контролирует 46% мирового рынка его переработки, говорится в материале.
Поэтому США – и государству, и частному бизнесу – нужно как можно скорее пересмотреть свои стратегии, чтобы снизить зависимость от России и ее Урана-235.
Многие реакторы, работающие на АЭС Европы и США, были закуплены у Москвы, и естественно, что Россия поставляет свои запчасти для них. Если «российско-западные» отношения останутся напряженными, то эти реакторы остановятся. В результате потребительный спрос на энергию на Западе может оказаться неудовлетворенным, полагают авторы. Решить проблемы мог бы перезапуск конверсионного завода в США, «давно законсервированного» — с 2013 года. Но для этого необходима господдержка.
7 июня агентство Bloomberg сообщило, что правительство США надеется отказаться от урана из России за счет своего производства и снизить зависимость.
«Администрация Байдена подталкивает законодателей к поддержке плана по закупке обогащенного урана напрямую у отечественных производителей на сумму $4,3 млрд, чтобы сократить зависимость США от поставок российского топлива», — сообщили источники издания.
Для реализации этого Белому дому необходимо получить одобрение конгресса.
Представители Минэнерго США провели встречу с законодателями, отметив «необходимость срочно выделить средства» из бюджета, говорится в публикации. Отмечается, что «перебои в поставках обогащенного урана из России могут привести к перебоям в работе промышленных ядерных реакторов».
Незадолго до этого президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране. Для решения проблемы с обеспечением населения электроэнергией глава государства освободил от ввозных пошлин сроком на два года определенные солнечные элементы и модули из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.
Уран для ракет
Обогащенный уран США нужен и для производства ядерного оружия. Доктор военных наук Константин Сивков ранее говорил «Газете.Ru», что обогатительная промышленность США была ликвидирована благодаря заключению в 1993 году Соглашения ВОУ-НОУ (высокообогащенный уран — низкообогащенный уран), которое еще называют договором «Гора-Черномырдина». Этот документ предусматривал поставку в США советского оружейного урана, образовавшегося после начала разоружения, «разбавленного» с 90-процентного содержания изотопа-235 до всего лишь 4-5%.
Такая концентрация позволяла использовать его в качестве топлива для атомных электростанций, а бывшие республики СССР, такие как Украина, Белоруссия и Казахстан, становились безъядерными странами, что сокращало риск нелегальных поставок ядерного оружия. В результате американские предприятия по разделению изотопов урана оказались не востребованы и были закрыты.
«В итоге через 30 лет у США были полностью утрачены собственные технологии обогащения урана — даже следов не осталось. Полностью уничтожены кадры и научно-технические школы. Даже если они все это где-то закупят, для развертывания производства потребуется немало времени. И в этих условиях, конечно, развертывать новые боеголовки у них возможности нет», — подчеркнул Сивков.