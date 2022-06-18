Санкционная вакханалия: что спасет мир от потопа

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин в ходе своего доклада на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) проанализировал причины сложившейся ситуации в мировой экономике, и обратил внимание участников Энергетической панели на возможные пути решения возникших проблем. В мероприятии приняли участие представители зарубежного бизнеса и международных структур, модератором сессии стал академик Российской академии наук и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин.

Безосновательные санкции и причины инфляции в США

Значительная часть ключевого доклада Игоря Сечина под названием «Новый мировой энергорынок: крестовый поход против российской нефти и где «Ноев ковчег»?» на Энергетической панели в рамках ПМЭФ была посвящена США и глобальным проблемам, возникшим, с точки зрения главы «Роснефти», в результате действий Вашингтона.

По словам Сечина, санкции уничтожают институт контрактных обязательств, судебно-правовую систему, финансовый и промышленный секторы, и именно следствием вводимых против России ограничений является глобальный экономический кризис.

Как отметил главный исполнительный директор «Роснефти», принятые беспрецедентные меры со стороны США в отношении России, противоречат базовым основам правовой системы любой современной конституционной демократии. «В понимании США санкции – это некая волшебная палочка для реализации политических и экономических целей. Когда рыночные механизмы не обеспечивают достижение целей, а политические возможности отсутствуют, США прибегают к санкциям без всяких оснований», — считает глава компании.

Он напомнил, что в 2021 году Министерство финансов США заявляло, что санкции должны выступать инструментом для достижения политических целей.

«Из заявленных Минфином США принципов следует, что для того, чтобы подвергнуться санкциям, не нужно быть преступником. Достаточного, чтобы действия того или иного субъекта противоречили политическим или экономическим целям США или просто конкурировали с ними», — подчеркнул глава «Роснефти». Таким образом, санкции, которые вводятся по «надуманным основаниям», являются сфальсифицированными и неправомерными, полагает он.

Затем Игорь Сечин затронул и внутренние экономические проблемы Штатов, назвав базовой причиной инфляции в США «безудержную эмиссию доллара», при помощи которой решили предыдущий кризис, но при этом спровоцировали новый.

«Глобальный кризис 2008 года не был преодолен, он был залит эмиссией. Эмиссионные возможности, казавшиеся безграничными, были исчерпаны где-то в 2020-2021 гг. При этом любое существенное повышение ставок ФРС означает риск рецессии и резкое удорожание обслуживания долга (как государственного, так и корпоративных долгов, и долгов физлиц). Таким образом, базовой причиной инфляции в США является безудержная эмиссия доллара США»,— сказал Игорь Сечин.

Глава «Роснефти» отметил, что мультипликаторами инфляции стали политически мотивированный ускоренный «зеленый переход» в отсутствии экономически осмысленных технологий, искусственный разрыв логистических цепочек по причине пандемии, а также беспрецедентные антироссийские санкции. Более того, по мнению Сечина экономику США в ближайшей перспективе ждет рецессия и стагфляция.

Энергетическое самоубийство Европы

Антироссийские санкции, по сути, покончили с «зеленым переходом», а остаточная «зеленая риторика» полностью противоречит реальной практике, направленной на поиск любой ценой любых источников углеводородов, взамен российских, считает Игорь Сечин.

«На самом деле, «зеленый переход» больше не нужен как способ манипулирования рынком при доступности иных, более грубых и радикальных подходов. В частности, нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия – «разбой», статья 162 УК РФ», — сказал Игорь Сечин.

Еще одним негативным следствием антироссийских санкций, на этот раз для Европы, глава «Роснефти» считает окончательную утрату субъектности, а также потерю шансов ЕС стать не только политическим, но и конкурентоспособным экономическим полюсом, альтернативным США.

Отказываясь от российских нефти и газа, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, добавил он. «Совершаемое Европой энергетическое самоубийство будет иметь долгосрочные последствия. Мы уже видим снижение ее экономического потенциала, утрату конкурентоспособности и прямые потери для инвесторов», — сказал Игорь Сечин.

Полюс без цепи

Неприкосновенность частной собственности, обязательность контрактов, правовая защита сделок и договоров, приоритет права – эти «правила», ранее соблюдавшиеся всеми участниками международного рынка, больше не действуют. Все «правила» устанавливают и меняют США в своих интересах, сказал главный исполнительный директор НК «Роснефть» Игорь Сечин.

«Теперь так называемый «порядок, основанный на правилах» признает единственное правило, – все правила устанавливает единственный регулятор, и меняет их как хочет в собственных интересах. Больше никаких «правил» не существует. В итоге мы имеем разрушение рынка, однополюсный мир с сорвавшимся с цепи «полюсом», — сказал Игорь Сечин.

Постоянное изменение приоритетов энергокомпаний США, национального регулирования и политического целеуказания на фоне развития «зеленой» тематики, пандемии и дефицита энергии приводит к недоверию акционеров к меняющейся повестке и нежеланию долгосрочного инвестирования, отметил глава «Роснефти».

«В этих условиях приоритет получают инвестиции с быстрой отдачей и компании делают упор на росте дивидендов, минимизируя инвестиции в развитие», — констатировал он.

По мнению Сечина именно по такому пути пошли нефтегазовые мейджоры, сделавшие акцент не на долгосрочном и устойчивом обеспечении потребителей доступной энергией, а на реализации кратко- и среднесрочных проектов с быстрым сроком окупаемости и скорейшим извлечением прибыли для поддержания стоимости акций, а также на оптимизации активов, под которой зачастую понимается продажа активов, обеспечивающих отдачу в долгосрочной перспективе. Так, за последние 5 лет суммарные капитальные затраты мейджоров в разведку и добычу сократились на 29%, что фундаментально говорит об отказе от развития.

Сечин отметил, что 83% первичной энергии в мире обеспечивается за счет традиционных источников, причем, согласно оценке банка J.P. Morgan, на фоне быстрого роста экономик развивающихся стран и их усилий по повышению уровня и качества жизни прирост мирового спроса на энергию на 20% опередит прирост ее предложения.

«Для ликвидации дефицита только по нефти, к 2030 году миру необходимы дополнительные инвестиции в размере 400 млрд долл. Однако, как уже говорилось, на фоне сокращения инвестиций мейджорами, этот уровень скорее всего не будет достигнут, и дефицит нефти может сохраниться надолго», — сказал глава «Роснефти».

Реакцию Белого дома на рыночное поведение американских компаний ярко демонстрирует обращение президента Джо Байдена в адрес американских нефтегазовых компаний, считает Игорь Сечин. При этом он не исключил, что, исчерпав санкционный ресурс в отношении Ирана, Венесуэлы и России, администрация может добраться и до субъектов рынка в самих США.

Международные перспективы

Несмотря на все заявления о безоговорочном уходе из России, BP продолжает оставаться крупнейшим частным акционером компании «Роснефть» с долей 19,75%, отметил Игорь Сечин. BP также продолжает владеть долями в крупных совместных проектах, включая «Таас-Юрях», «Харампурнефтегаз» и «Ермак Нефтегаз».

По словам Сечина, все эти действия говорят скорее о желании остаться действующим участником компании «Роснефть» и переждать невыгодную геополитическую ситуацию без реальных потерь.

«При этом даже на фоне ареста российских золотовалютных резервов и экспроприации зарубежных активов «Газпрома» Россия не создает препятствий для продолжения деятельности иностранных компаний, например, в отношении дивидендов, направляемых в адрес компании BP», — отметил глава «Роснефти».

Главный исполнительный директор компании полагает, что вместо взаимного доверия и сотрудничества мир сегодня наблюдает разворот трендов от глобализации к большей регионализации.

По мнению главы «Роснефти», похожие тенденции наблюдаются и на газовом рынке: в то время, как США убеждают европейские страны, что при любом сценарии отказа от российского газа они не останутся без этого энергоресурса, есть поводы для беспокойства. В настоящее время нарастить добычу газа не могут даже такие крупные производители СПГ, как Австралия, Катар и США.

«Риторика западных стран о необходимости ускорения декарбонизации вступает в противоречие с их же практикой – на словах призывая к снижению углеродного следа, на деле они наращивают его, при этом разрушая экономики других стран», - подытожил директор «Роснефти».

Игорь Сечин считает, что кризис и деглобализация неминуемо приведут к изменениям в мировой финансовой системе, в частности созданию новых мировых резервных валют.

«Непропорционально высокая доля доллара в резервах центральных банков, составляющая порядка 60%, почти трехкратно превышает долю США в мировой экономике, что является четким сигналом к необходимости изменений», — заявил Сечин, отметив, что и значение евро в этом отношении снижается. По его словам, на фоне блокировки российских золотовалютных резервов доллар и евро утратили статус надежных валют, так как стало очевидно, что доступ к ним в любой момент может быть ограничен.

В связи с этим он призвал смелее и быстрее идти по пути увеличения доли расчетов в национальных валютах, наращивать объемы взаимной торговли и товарных поставок, активизировать контакты между национальными банками и усиливать интеграцию национальных платежных систем различных стран. При этом совместные усилия России и ее партнеров не должны ограничиваться только финансовой сферой, считает Сечин. Еще одним направлением, укрепляющим сотрудничество, могут стать взаимные инвестиции. Эта мера также поможет снизить зависимость от доллара и евро.

Экономический коллапс и голод

Что касается беднейших стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также развивающихся стран, не имеющих собственных доступных энергоресурсов – санкции оборачиваются для них ростом цен на топливо, энергию и продовольствие, отметил глава «Роснефти».

«Перспектива – голод и экономический коллапс. Это признают сами организаторы санкционной вакханалии. Виновата ли в этом Россия? Ответ для этих стран очевиден. Для них суть санкционной политики Запада ясна – это дискриминационная политика, по сути, расистская», — сказал Игорь Сечин.

Теряя свои лидерские позиции в основных технологиях 21-го века США пытается сдержать Китай, который уже стал безусловным лидером по части из них, а по другим, может обогнать США в течение следующего десятилетия, отметил Игорь Сечин.



«Единый глобальный рынок мертв. Все прежние институты и механизмы его регулирования действуют во внеэкономическом режиме, по сути – в режиме войны», — отметил Игорь Сечин.

В этих условиях, по мнению главы «Роснефти», невозможно переоценить роль России в формировании новой конфигурации рынков и новых институтов взаимодействия стран, стремящихся к независимости от диктата и санкционного произвола.

«Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как «Восток Ойл», может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, является спасительным ковчегом», — отметил Игорь Сечин.

Зарубежные партнеры

В Энергетической панели на ПМЭФ приняли участие и главы других мировых нефтегазовых компаний. Так, председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян в ходе своего выступления заявил, что возрастающие международные геополитические риски — это вызов глобальному энергопереходу, энергетическому сотрудничеству и безопасности поставок энергоносителей.

«В такой ситуации все мы как никогда остро чувствуем важность сотрудничества. Придерживаясь стратегии интернационализации и открытости, следуя принципам взаимной выгоды и неукоснительного соблюдения договоренностей, КННК будет налаживать взаимодействие и активно изучать новые возможности сотрудничества в энергетической области с международными партнерами», — сообщил Дай Хоулян.

По мнению главного исполнительного директора ONGC Videsh Алок Кумара Гупта, нефть и газ в будущем останутся ключевыми энергоносителями. Однако после спада цен, который произошел в углеводородной отрасли в 2014 году, в секторе наблюдается постоянное снижение инвестиций в разведку, разработку и добычу. «И результатом стало то, что глобальный потенциал предложения в углеводородной промышленности постоянно истощается по сравнению с тем, что было в 2014 году. При таком сценарии мы сейчас наблюдаем очень хрупкий баланс спроса и предложения углеводородов, нефти и газа, в мировой экономике», — заявил он.

Глава ONGC Videsh считает, что в условиях столь хрупкого баланса любые перебои в поставках углеводородов влияют на мировую экономику и ускоряют инфляцию. В связи с этим крайне важно поддерживать баланс между спросом и предложением энергоресурсов. «И именно в этом контексте я полагаю, что сотрудничество между глобальными поставщиками энергии, хоть из Латинской Америки, хоть с Ближнего Востока или из России, и глобальными потребителями энергии должно поддерживаться и в дальнейшем в общих интересах жителей планеты», — отметил Гупта.

В свою очередь, бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства Нобуо Танака высказал мнение, что на данные момент мир находится в середине первого глобального энергетического кризиса.

«В 1970-ые мы впервые столкнулись с нефтяным кризисом, а сейчас мы видим, что у нас одновременно и нефтяной, и газовый кризис, к этому добавляется ещё и уголь. Мы видим, что цены на сырье достигли пика, и, конечно, энергетическая безопасность является приоритетом для правительств многих стран. Мы видим тектонические сдвиги, и Россия наглядно демонстрирует, что является энергетической сверхдержавой», — считает он.

Новый экономический порядок характеризуется высокой стоимостью нефти и газа, высокой инфляцией, нехваткой продовольствия и ростом стоимости товаров и услуг, охарактеризовал текущую геополитическую ситуацию Главный исполнительный директор OPHIR Педро Акино. По его мнению, основная причина формирования текущего миропорядка – вмешательство Запада в дела других стран.

По мнению Акино, новый экономический порядок возник в тот момент, когда страны Запада начали вводить жесткие санкции против России, что повлияло на ее способность поставлять нефть и газ. «В условиях дефицита нефти и газа единственное, что могло произойти с ценами на нефть и газ, — это их рост, что и является первопричиной всего остального. Кроме того, конфликт сильно повлиял на поставки пшеницы и удобрений на мировой рынок», - объяснил он.

Глава OPHIR призвал также тщательно изучить проблему санкций, введенных западными странами. По его мнению, многое будет зависеть от использования валюты для покупки нефти и газа у России.