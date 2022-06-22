«Работа от рассвета до заката – это про фермерский труд»

По итогам прошлого года банк нарастил объемы кредитования фермеров на 40% и расширил доступ малого бизнеса к цифровым сервисам. Также РСХБ создает кадровый резерв для АПК. В интервью нашему изданию Борис Листов подробно рассказал о том, как кредитная организация поддерживает небольшие фермерские хозяйства, используя финансовые и нефинансовые инструменты.

— Борис Павлович, добрый день. Предлагаю начать нашу беседу с широкого вопроса. Россельхозбанк много работает с фермерами, и вы, безусловно, хорошо видите и чувствуете динамику рынка. Как вы оцениваете потенциал российских фермерских хозяйств — может быть, готовы дать прогноз на ближайшие несколько лет?

— Фермерство в России растет и развивается. Это главное. Президент совершенно точно сказал, что за короткий по историческим меркам срок российское фермерство убедительно доказало свою экономическую и социальную значимость, стало серьезной созидательной силой.

Если в 1992 году вклад фермеров в производство сельхозпродукции составлял только 1% в денежном выражении, то сейчас они обеспечивают уже около 14%. Малые формы хозяйствования сегодня дают больше половины урожая зерна. Три из четырех коров в стране — фермерские. Работа КФХ (крестьянско-фермерских хозяйств. — Прим. ред.) очень важна для российской глубинки — ведь это в том числе и создание рабочих мест на селе, объединение людей под общее дело.

Я уверен, что их роль в жизни страны будет только расти. Да и в нашей с вами частной жизни тоже — уже сейчас многие предпочитают покупать сезонные овощи, выращенные фермерами. КФХ способны достаточно хорошо дополнить продукцию крупных агрохолдингов в отдельных сегментах, особенно в растениеводстве и производстве овощей.

С каждым годом фермерская профессия становится не только все более рентабельной, но и модной. Продукция КФХ уже стала синонимом свежей, вкусной и здоровой еды — это своего рода lifestyle. А среди фермеров все чаще можно встретить молодых парней и девушек, которые приходят с интересными идеями и проектами.

— Последние два года весь мир жил в условиях пандемии. Как вы считаете, усилила ли она тренд на деурбанизацию в нашей стране?

— Конечно, пандемия трансформировала наш образ жизни и работы. Многие перешли на «удаленку». Те, у кого есть загородные дома, переехали на свои дачи. Но за город, надо сказать, перебирались и те, у кого своей земли нет, — брали дома в аренду. Жить ближе к природе в местах с хорошей экологией — особенно, когда вопрос транспортной доступности офиса отпал — близкая многим идея.

Некоторые в целом считают жизнь в сельской местности более здоровой альтернативой городской жизни. Сейчас есть льготные программы по приобретению жилья, например, в сельской местности. Программу сельской ипотеки Правительство запустило весной 2020 года. К настоящему моменту Россельхозбанк выдал 123,1 млрд рублей сельской ипотеки. Мы недавно смотрели статистику по регионам. Наиболее популярной сельская ипотека оказалась в Башкортостане. В первую пятерку также вошли Новосибирская и Ленинградская области, Татарстан и Удмуртия.

Отмечу, что в этом году программа немного изменилась — были скорректированы цели использования кредита. Сейчас сельскую ипотеку можно брать либо на ИЖС, либо на покупку уже готового загородного дома с участком. Для удобства наших клиентов мы разработали сервис «Свое Село», где можно подобрать дом, земельный участок, рассчитать стоимость строительных работ, выбрать проекты придомовых построек и т.д.

— Как вы считаете, может ли этот тренд позитивно повлиять на будущее развитие сельских территорий?

— Приток новых людей, идей, инвестиций — полезен для развития любой территории. А для села особенно, поскольку позволяет сокращать некоторый дефицит кадров, средств и инфраструктуры.

Важно приблизить качество жизни на сельских территориях к городскому уровню, создать новые рабочие места, чтобы люди оставались жить в деревнях и селах. Эти задачи сейчас решаются в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», в которой Россельхозбанк активно участвует.

— В этом году инфляция существенно выше, чем в предыдущем году — как следствие, закупочные материалы дорожают. Какая поддержка необходима фермерам в этих условиях, и какую помощь они уже получают?

— Фермерам всегда необходима поддержка, поскольку малый бизнес намного больше зависит от экономической конъюнктуры, чем крупные агрохолдинги. И государство помогает различными инструментами, в том числе упрощая условия создания новых рабочих мест, выделяя субсидии и т.д.

РСХБ со своей стороны предоставляет малым формам хозяйствования финансовые ресурсы. В 2021 году мы прокредитовали фермеров на 102 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в 2020 году. Значительная часть средств — 74 млрд — выдана по льготным ставкам. Это выгодные ставки, особенно, как вы сказали, с учетом текущего уровня инфляции. Но мы стремимся поддерживать фермеров не только доступными кредитами. Мы предлагаем целый набор нефинансовых и цифровых сервисов для жизни и работы.

— В своем недавнем выступлении на АККОР вы затронули очень важную тему — отсутствие у фермеров таких же технологических и инфраструктурных возможностей, как у крупных агрокомплексов. В результате им конкуренция дается сложнее. Чем здесь можно помочь КФХ? И чувствует ли банк такой запрос со стороны фермерского сообщества?

— Да, у фермерских хозяйств нет таких возможностей, как у агрохолдингов. Нет, например, своего большого подразделения по закупкам или IT, отдела кадров и пр. Я не говорю уже, например, о научных лабораториях. Поэтому фермеру приходится быть и руководителем, и главным механиком, и агрономом, и инженером, и экономистом, и нередко даже бухгалтером. Работа от рассвета до заката — это про фермерский труд.

Чтобы снять львиную долю нагрузки с фермерских хозяйств, сэкономить им время, деньги и не отвлекать от работы, мы запустили в 2020 году экосистему «Свое. Фермерство». Сейчас ее посетило уже более 1,5 млн уникальных пользователей. Это крупнейший сельскохозяйственный маркетплейс России, где можно найти все, что необходимо сельхозпроизводителю — от семян и удобрений до техники и модульных заводов.

Кадровый вопрос мы помогаем решать с помощью сервиса «Я в Агро», где представлено более 12 тысяч вакансий и резюме.

А для продажи фермерской продукции создали приложение «Свое. Родное». Оно позволяет малому агробизнесу со всей страны размещать товары онлайн, а покупателям приобретать их всего в несколько кликов. По сути, это Всероссийская интернет-ярмарка фермерской еды. Стать ее участником может любой аграрий абсолютно бесплатно. Уже сейчас на платформе «Свое. Родное» зарегистрировано почти девять тысяч фермеров и более 80 тысяч товаров.

Для тех же, кто предпочитает торговать оффлайн, мы открыли доступ в ритейлинговые сети: «Глобус», «Магнит», «Лента». Подать заявку также можно онлайн.

Также у нас есть фестивали «Свое», которые проводятся с 2017 года в разных регионах России. Такое прямое знакомство производителя и потребителя, села и города приносит пользу всем. Фермеры получают новую аудиторию и развивают бизнес, а покупатели приобретают вкусные и качественные продукты. Все это происходит в атмосфере городского праздника.

— Планируете ли вы расширить перечень продуктов в рамках экосистемы банка? В чем вы видите наибольшую потребность у фермеров?

— Основная потребность фермера — это каналы сбыта. Мы обеспечиваем их, об этом я уже сказал. Также для них важны непрерывные поставки техники, семян, удобрений. Наша экосистема готовилась к полевым работам, наполняя маркетплейс товарами от российских поставщиков, совершенствуя клиентский путь подачи заявок на кредитование и лизинговые продукты. Кроме того, мы «загрузили» в экосистему тысячи вакансий и резюме специалистов по сезонным работам.

Сейчас прорабатываем новые продукты для фермеров в части страхования животных и бизнеса, сервисы точного земледелия, приложение для молочной и птицеводческой фермы, интеллектуальные системы управления рыбоводческим хозяйством от партнеров. Эти ресурсы планируем вывести в экосистему в течение 2022 года.

Также в составе медиаплатформы «СВОЕ Агромедиа» мы запустили своего рода информационный и просветительский сервис для фермеров, где выкладываем полезные для них материалы. Это, если можно так сказать, непрерывное обучение без отрыва от производства.

— Борис Павлович, а сами вы приобретаете товары у фермеров?

Конечно, мне эта история очень близка. У нас в офисах регулярно проходят различные мероприятия, в том числе «Вкусные пятницы», где можно попробовать и приобрести фермерскую продукцию. Сотрудники и клиенты банка очень их любят, и мероприятие всегда имеет успех. Я сам тоже участвую, с удовольствием пробую новое, общаюсь с фермерами. Также обязательно посещаю фермерские фестивали «Свое», которые при поддержке Россельхозбанка проходят в разных регионах. Это очень важный и интересный опыт, ведь за каждым продуктом стоит своя уникальная человеческая история, – история создания своего дела, история создания нового вкуса.

В банке также существует движение, в рамках которого сотрудники становятся амбассадорами бренда «Свое. Родное», выбирают конкретного фермера и способствуют его продвижению.

Себя я тоже считаю таким амбассадором, и, хотя глубоко уважаю и ценю работу каждого фермера, одно фермерское хозяйство выделяю особо. Это «Никольский сырный дворик» в Рузском районе (Московская область. — Прим. ред.), основанный Натальей Ивановной и Владимиром Николаевичем Дербеневыми. Я выделяю этот проект не только потому, что они производят первоклассную и очень вкусную молочную продукцию — сыры, масло, кефир, творог, — но и из-за их потрясающей миссии, способа, которым они помогают людям. Ферма существует на базе реабилитационного центра «Вдохновение», который также поддерживает Россельхозбанк. Центр принимает детей и взрослых с особенностями в развитии, воспитанников детских домов, а также приемные семьи, которым нужна помощь. Задача центра — дать им возможности для восстановления и успешного продолжения жизненного пути. Ферма «Никольский сырный дворик» помогает в этом: реабилитация происходит через труд, физическую активность, творчество и общение. Мне очень близка эта философия, и я очень ценю знакомство с основателями фермы и, каждый раз приезжая к ним, получаю удовольствие и от продукции, и от общения.

— Сейчас все большую популярность набирает органическая продукция. Однако это довольно затратный бизнес. Как вы оцениваете потенциал органики в России?

— Сегодня в нашей стране работают 193 производителя, которые сертифицированы в рамках законодательства РФ и также имеют международные сертификаты. Они являются экспортерами органики на рынки Европы, США, Китая и Японии.

Потенциал развития производства «зеленой» продукции — колоссальный. Поскольку у России много земельных ресурсов, которые можно вовлечь без дополнительных расходов в производство органической продукции. Есть данные европейского института FiBL и анализ аудиторской компании КМПГ, которые проводили оценку. В период 2014-2019 гг. годовой темп прироста органических земель в России составлял 22%, что является 2-м результатом в мире после Индии. А прирост годового потребления органики за 5 лет составил только 2%.

Я уверен, что у «зеленой» продукции хорошие перспективы, особенно в плане импортозамещения. Сейчас порядка 80-90% органики на полках российских магазинов имеют иностранное происхождение.

— В своем выступлении на АККОР вы также упомянули «Школу Фермера». Расскажите, пожалуйста, как развивается этот проект? Кто приходит учиться в школу?

— Менее чем за два года мы выпустили почти 2000 слушателей в 50 регионах страны. Проект очень популярен. В мае стартовал уже пятый поток Школы — в этот раз мы получили рекордное количество заявок от желающих пройти обучение. Конкурс в среднем — около пяти человек на место.

Подать заявку на конкурсный отбор может любой, кто хочет связать свою жизнь с сельским хозяйством: как начинающие, так и действующие фермеры, выпускники аграрных вузов, смельчаки, решившие кардинально сменить сферу деятельности и т.д.

Среди наших учеников — представители и нефтегазовой отрасли, и муниципального управления, есть даже блогеры и отставные военные. Теперь это большая аграрная семья.

— Поддерживаете ли вы как-то выпускников «Школы Фермера», запустивших свой бизнес?

Да, авторам лучших бизнес-планов Россельхозбанк выдает гранты на развитие агробизнеса (до 300 тысяч рублей каждому). Кроме того, во время конкурсного отбора на гранты Минсельхоза выпускники «Школы Фермера» получают преимущество в виде дополнительных баллов к заявке, как более подготовленные для ведения бизнеса.

В то же время региональные власти предоставляют земельные участки в аренду на выгодных условиях. А крупные сельхозпроизводители помогают нашим слушателям встроиться в товарно-производственные цепочки.

Банк не расстается со своими учениками по окончании «Школы фермера». Выпускники всегда могут обратиться абсолютно с любым вопросом в региональный филиал РСХБ, получить квалифицированную помощь. Наши работники помогают с формированием пакета документов для подачи заявки на гранты Минсельхоза России, с регистрацией бизнеса и реализацией продукции на крупных региональных ярмарках и через локальных торговых ритейлеров.

Кроме того, всегда ждем наших выпускников в качестве участников «Вкусных пятниц». Это формат мини-ярмарок, которые проходят в региональных филиалах Россельхозбанка по всей стране. Здесь фермеры могут напрямую продать свою продукцию и лучше изучить запросы покупателей.

Для нас важно готовить кадры — молодых современно мыслящих людей, которые если не совершат переворот в АПК, то уж точно привнесут в отрасль новый драйв и свежие идеи.

Справочная информация:

Биография Бориса Листова связана с финансовым обеспечением АПК более 13 лет. Он считается одним из главных защитников интересов российского фермерства на федеральном уровне.

Листов Борис Павлович возглавляет Россельхозбанк с июня 2018 года. До этого на протяжении девяти лет работал в РСХБ в должности Первого заместителя Председателя Правления. Листов отвечал за качественное и своевременное финансирование сезонных сельскохозяйственных работ, курировал деятельность кредитного комитета, а также комитета по управлению рисками.

На посту Председателя Правления Россельхозбанка работает над масштабным внедрением цифровых и информационных технологий в отечественное сельское хозяйство. Листов был инициатором создания экосистемы «Свое. Фермерство» и сопутствующих субплатформ («Свое. Родное», «Я в Агро», «Свое. Село», «Свое Жилье»).

Также в числе стратегических задач управленца — оказание всесторонней поддержки отечественного агросектора, субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие клиентских сервисов. При его непосредственном участии была разработана концепция «Больше, чем банк», которая включает в себя развитие нефинансовых сервисов и формирование комфортной среды для жителей сел и городов.

Действующий глава Россельхозбанка получил два высших образования: экономическое (ФИНЭК, 1995 год) и юридическое (МГЮА им. Кутафина, 2011 год).

Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

До перехода в Россельхозбанк работал в ряде финансовых структур (Санкт-Петербургская Валютная Биржа, Банк «Санкт-Петербург», «БАЛТОНЭКСИМ Банк», «ТрансКредитБанк», «Финартис»).

В период 2007-2009 годы Листов занимал сенаторский пост. В верхней палате парламента входил в состав ряда комиссий и комитетов, отвечающих за совершенствование законодательства в таких сферах, как местное самоуправление, финансовые рынки, кредитная и денежная политика, развитие олимпийского движения в РФ и др.